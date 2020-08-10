Квят снова провёл отличную гонку. Когда же решатся проблемы в квалификациях?

Во второй раз трасса «Сильверстоун» отнеслась куда благосклоннее к российскому гонщику «Альфа Таури» Даниилу Квяту. На Гран-при 70-летия Квят во второй раз в сезоне набрал очки и в целом провёл очень сильную гонку. Разберём главные моменты из уик-энда Даниила.

Хороший старт, отличная стратегия

1. Сразу о хорошем — то есть о гонке. После провала в субботу Квят взял себя в руки и вновь выдал хороший старт. Критики скажут: ну, чем дальше стартуешь, тем легче отыграть позиции. Так или иначе, при старте с 16-й позиции Даниил вышел на 14-е место, то есть объехал не только совершившего очередной разворот Себастьяна Феттеля (кстати, «Феррари» крутилась в опасной близости от болида «Альфа Таури»), но и ещё одного соперника — Ромена Грожана. Неужели давние проблемы Квята со стартом окончательно ушли в прошлое? Здорово, если так.

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2. В целом Квят в воскресенье продолжил делать ровно то, чем занимался неделю назад до странной проблемы с колесом и аварии. Россиянин проводил безошибочную гонку, обгонял тех, кого должен был обогнать, и хорошо работал с шинами. Особенно важным был обгон Окона: он позволил Квяту выйти на оперативный простор и проехать ровно в том темпе, чтобы после финальной остановки вернуться в топ-10. Сочетание всех выше перечисленных факторов позволило Даниилу финишировать в очковой зоне и объехать Пьера Гасли, хотя тот стартовал намного выше – седьмым.

При этом без некоторого везения не обошлось: после пит-стопов Квяту удавалось выехать на трассу прямо перед своими непосредственными конкурентами — например, Сайнсом и Феттелем. Ну и команда предложила хорошую стратегию (привет Гасли и Феттелю) и не напортачила с пит-стопами (сочувствуем Карлосу).

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3. Несмотря на удачный итог гонки, давайте не будем считать тактику «Альфа Таури» прямо гениальной. По сути они выбрали вполне стандартную стратегию для пилота, не прошедшего в третий сегмент квалификации: два отрезка на «харде» и ещё один на «медиуме» – на более лёгкой и щадящей покрышки машине. Более креативно сработали в «Рено» и тем более «Феррари»: у Окона сработала тактика «хард» — «медиум», а Леклер после 18 кругов на «медиуме» каким-то невероятным образом заставил «хард» продержаться оставшиеся 34 и даже иногда ставить быстрейшие круги. В итоге Шарль стал четвёртым, а Окон — восьмым. Интересно, мог ли вариант Эстебана сработать для Квята?

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Опять квалификация…

4. Перейдём к негативу. Тут всё очевидно: Даниилу опять не удалась суббота. Причём, в отличие от прошлых Гран-при, на сей раз россиянин «подружился» с болидом на коротких сериях кругов, ехал вполне в темпе Пьера и был неплох на тренировках. Казалось, всё хорошо, но один порыв ветра — и всё было кончено. Правда, всегда можно сказать — ну, надо было сильнее проехать первый круг, чтобы меньше зависеть от неожиданностей. Да, состояние трассы было хуже, но, вполне вероятно, для опережения Расселла условий всё-таки хватило бы.

Ситуация с квалификациями печальна ещё и тем, что именно субботы — главная проблема Алекса Албона, под которым продолжает шататься кресло. Таиландец так сильно отстаёт от Макса Ферстаппена, потому что по итогам квалификации оказывается чёрт-те где. Да, потом он демонстрирует зрелищные прорывы (пусть даже иногда его обгоны слишком рискованные), но все равно теряет уйму времени. Поэтому пока голландец выигрывает у двух «Мерседесов», Албон уступает ему 40 секунд и становится пятым. Но как можно рассматривать Квята как возможную замену Алексу, если сам россиянин в квалификациях тоже не очень?

Эмоции Квята — очень плохой знак. Даниилу крайне важно не сожрать самого себя Всё может пойти по негативному сценарию 2017 года, когда Даниила убрали до конца сезона. Не хотелось бы.

5. Резюмируем. По итогам стартовых пяти Гран-при уже вполне очевидно: по воскресеньям Даниил практически всегда выполняет свою работу на высоком уровне, выжимает из машины максимум. Даже со стартами началось получаться. Но тем важнее наконец-то побороть субботние неудачи. Похоже, прогресс в настройках достигнут, автомобиль начинает подходить Квяту лучше — может, хотя бы в Барселоне нас ждёт субботний прорыв?