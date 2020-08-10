Квят снова провёл отличную гонку. Когда же решатся проблемы в квалификациях?

Во второй раз трасса «Сильверстоун» отнеслась куда благосклоннее к российскому гонщику «Альфа Таури» Даниилу Квяту. На Гран-при 70-летия Квят во второй раз в сезоне набрал очки и в целом провёл очень сильную гонку. Разберём главные моменты из уик-энда Даниила.
Хороший старт, отличная стратегия
1. Сразу о хорошем — то есть о гонке. После провала в субботу Квят взял себя в руки и вновь выдал хороший старт. Критики скажут: ну, чем дальше стартуешь, тем легче отыграть позиции. Так или иначе, при старте с 16-й позиции Даниил вышел на 14-е место, то есть объехал не только совершившего очередной разворот Себастьяна Феттеля (кстати, «Феррари» крутилась в опасной близости от болида «Альфа Таури»), но и ещё одного соперника — Ромена Грожана. Неужели давние проблемы Квята со стартом окончательно ушли в прошлое? Здорово, если так.
2. В целом Квят в воскресенье продолжил делать ровно то, чем занимался неделю назад до странной проблемы с колесом и аварии. Россиянин проводил безошибочную гонку, обгонял тех, кого должен был обогнать, и хорошо работал с шинами. Особенно важным был обгон Окона: он позволил Квяту выйти на оперативный простор и проехать ровно в том темпе, чтобы после финальной остановки вернуться в топ-10. Сочетание всех выше перечисленных факторов позволило Даниилу финишировать в очковой зоне и объехать Пьера Гасли, хотя тот стартовал намного выше – седьмым.
При этом без некоторого везения не обошлось: после пит-стопов Квяту удавалось выехать на трассу прямо перед своими непосредственными конкурентами — например, Сайнсом и Феттелем. Ну и команда предложила хорошую стратегию (привет Гасли и Феттелю) и не напортачила с пит-стопами (сочувствуем Карлосу).
3. Несмотря на удачный итог гонки, давайте не будем считать тактику «Альфа Таури» прямо гениальной. По сути они выбрали вполне стандартную стратегию для пилота, не прошедшего в третий сегмент квалификации: два отрезка на «харде» и ещё один на «медиуме» – на более лёгкой и щадящей покрышки машине. Более креативно сработали в «Рено» и тем более «Феррари»: у Окона сработала тактика «хард» — «медиум», а Леклер после 18 кругов на «медиуме» каким-то невероятным образом заставил «хард» продержаться оставшиеся 34 и даже иногда ставить быстрейшие круги. В итоге Шарль стал четвёртым, а Окон — восьмым. Интересно, мог ли вариант Эстебана сработать для Квята?
Опять квалификация…
4. Перейдём к негативу. Тут всё очевидно: Даниилу опять не удалась суббота. Причём, в отличие от прошлых Гран-при, на сей раз россиянин «подружился» с болидом на коротких сериях кругов, ехал вполне в темпе Пьера и был неплох на тренировках. Казалось, всё хорошо, но один порыв ветра — и всё было кончено. Правда, всегда можно сказать — ну, надо было сильнее проехать первый круг, чтобы меньше зависеть от неожиданностей. Да, состояние трассы было хуже, но, вполне вероятно, для опережения Расселла условий всё-таки хватило бы.
Ситуация с квалификациями печальна ещё и тем, что именно субботы — главная проблема Алекса Албона, под которым продолжает шататься кресло. Таиландец так сильно отстаёт от Макса Ферстаппена, потому что по итогам квалификации оказывается чёрт-те где. Да, потом он демонстрирует зрелищные прорывы (пусть даже иногда его обгоны слишком рискованные), но все равно теряет уйму времени. Поэтому пока голландец выигрывает у двух «Мерседесов», Албон уступает ему 40 секунд и становится пятым. Но как можно рассматривать Квята как возможную замену Алексу, если сам россиянин в квалификациях тоже не очень?
5. Резюмируем. По итогам стартовых пяти Гран-при уже вполне очевидно: по воскресеньям Даниил практически всегда выполняет свою работу на высоком уровне, выжимает из машины максимум. Даже со стартами началось получаться. Но тем важнее наконец-то побороть субботние неудачи. Похоже, прогресс в настройках достигнут, автомобиль начинает подходить Квяту лучше — может, хотя бы в Барселоне нас ждёт субботний прорыв?
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