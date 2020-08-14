Стоит ли смотреть Формулу-1 по-новому? Как работает и полезен ли сервис F1 TV

История вопроса и цена

Запуск стриминговой платформы — это, пожалуй, главная инициатива новых владельцев Формулы-1 в онлайне. С премиальными форматами трансляции Гран-при много лет назад заигрывал ещё Берни Экклстоун, но тогда стоимость сервиса была слишком высока, а её преимущества перед бесплатной картинкой — неочевидны.

Но времена меняются, а с ними — и скорость интернета, а потому картинку Формулы-1 получить стало проще и дешевле. Наконец-то ставшая доступной в России подписка Pro на сервис F1 TV стоит 5,99 евро в месяц, либо — 49,99 евро на год.

В трансляциях Формулы-1 появится новая необычная графика. Фанаты заранее разнесли новинку Авторы идеи стремятся дать зрителям больше информации, но многие уверены, что это лишь рекламный трюк.

В рамках подписки пользователю доступны прямые трансляции Формулы-1, Формулы-2, Формулы-3 и Суперкубка «Порше» — не только квалификации и гонки, но и тренировочные заезды. Во время трансляции можно переключаться между языками — английским, немецким, французским и другими, но русского среди потоков нет.



Когда гонок нет, к услугам подписчиков — нарезки лучших моментов гонок и записи всех Гран-при (гонки прошлого сезона даже с таймингом и бортовыми камерами!).

Как выглядит трансляция

Во время трансляции пользователю доступны бортовые камеры пилотов, а также «Канал данных» — более подробный тайминг, транслирующийся журналистам в пресс-центрах. На нём нагляднее показаны расположение пилотов на трассе в данный момент, использование DRS, продолжительность отрезков и используемые шины.

Вместе с этим в подписку входит расширенный функционал официального хронометража на сайте чемпионата — становятся доступны вкладки с составом резины, графиком позиций по ходу гонки и детальная информация о погоде.

Задержка в 40 секунд

Трансляция F1 TV не очень дружит с таймингом на сайте. Так, задержка трансляции на стриминговой платформе составляет порядка 40 секунд — настолько же «отстают» события на экране от происходящего в хронометраже. Для сравнения, задержка телевизионной картинки — семь секунд.



С другой стороны, F1 TV позволяет на одном экране включить трансляцию, на другом устройстве — бортовую камеру любимого пилота, а на третьем — внутренний тайминг, и все потоки будут практически идеально синхронизированы. Когда сервис только запускался и ещё не работал в России, было много жалоб от подписчиков на сбои и постоянную буферизацию изображения, но в минувший уик-энд Гран-при 70-летия шёл без каких-либо проблем.

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Резюме

В качестве дополнения к телевизионной трансляции подписка на F1 TV — избыточная мера. К томе же получить расширенный тайминг на сайте можно по другому тарифу — Access за 2,99 евро. Но если есть желание смотреть гонки через интернет с комментариями Мартина Брандла и включениями руководителей команд, а также стать сам себе режиссёром или следить только за любимым пилотом, F1 TV — оптимальный выбор.

Кстати, сейчас на сайте платформы есть возможность бесплатно оформить тестовую подписку на семь дней. Правда, требуют привязать банковскую карту, но ничто не мешает потом убрать её данные. Так что думайте.