Боттас не смог: Хэмилтон на поуле Гран-при Испании, у Квята — лучшая квалификация

Четвёртый в сезоне поул Хэмилтона

После пятничных тренировок стало ясно, что в квалификации «Ред Булл» ничего не сможет противопоставить «Мерседесу» — об этом Ферстаппен говорил открытым текстом. В итоге борьба за поул вновь свелась к дуэли Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. В первых попытках финального сегмента финн был быстрее лидера чемпионата на первом и втором секторах, но на третьем Льюис оказался быстрее и опередил напарника на круге на 0,06 секунды.



Во второй попытке Валттери чуть потерял на первом секторе, но всё равно шёл с опережением графика Хэмилтона, на втором финн поставил абсолютный рекорд, но всё равно уступил напарнику на третьем и остался позади. Хэмилтон во второй попытке тоже не улучшил, тем не менее завоевал четвёртый поул в сезоне.

Третьим квалифицировался Макс Ферстаппен — он уступил времени поула 0,7 секунды, Серхио Перес в первой после возвращения квалификации опередил Лэнса Стролла — «Рейсинг Пойнт» расположился на четвёртом и пятом местах, а замкнул шестёрку сильнейших Алекс Албон. Ферстаппену тайский гонщик проиграл 0,73 секунды.



На седьмом и восьмом местах расположились пилоты «Макларена», и Карлос Сайнс на четыре сотых опередил Ландо Норриса, Шарль Леклер занял девятую позицию, а на десятой строчке расположился Пьер Гасли — француз во второй раз подряд вытаскивает «Альфа Таури» в Q3.

Феттель и Квят выбыли в Q2

Во второй раз подряд не прошёл дальше Себастьян Феттель. Немец занял 11-е место и в третий раз подряд уступил Леклеру в квалификации. На 12-й строчке расположился Даниил Квят — и это лучший результат россиянина в этом году. Правда, Гасли пробился в финал с временем на 0,4 секунды лучше. И это уже шестое поражение Квята от напарника в шести квалификациях сезона.



Неудачно провела квалификацию команда «Рено», которой в тренировках удавалось демонстрировать высокий темп. Даниэль Риккардо, квалифицировавшийся на Гран-при 70-летия пятым, на этот раз занял лишь 13-е место, а Эстебан Окон, который в утренней тренировке разбил машину, оказался только 15-м. Между французскими болидами вклинился Кими Райкконен — финн впервые в этом году прошёл дальше первого сегмента.

Расселл остался в Q1

В Испании прервалась серия выходов Джорджа Расселла во вторую часть квалификации. В своей последней попытке британец попал в трафик и не смог улучшить своего времени. Расселл в итоге оказался лишь 18-м, пропустив оба «Хааса» — Магнуссен с Грожаном смогли прибавить под клетчатый флаг, но этого оказалось недостаточно.



19-е место занял Николас Латифи, который после первых попыток опережал Расселла, но уступил напарнику во вторых, а замкнул протоколы Антонио Джовинацци — это уже третий случай в сезоне, когда пилот «Альфа Ромео» по итогам квалификации оказывается на последней позиции.



Гран-при Испании стартует в воскресенье 16 августа в 16:10 по московскому времени.