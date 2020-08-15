Новая угроза Квяту: яркий японский юниор метит на место россиянина

Японский дебютант Цунода уже поднимается на подиум Формулы-2 и выигрывает гонки. В «Ред Булл» о нём отзываются очень хорошо.

Накануне Гран-при Испании руководитель «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что рассчитывает рано или поздно увидеть за рулём своей машины Юки Цуноду — японского гонщика, который на прошлой неделе выиграл свою первую гонку в Формуле-2. «Он очень талантливый пилот, постоянно улучшает свои результаты и набирается опыта», — сказал Тост.

Сам Цунода после триумфа на Сильверстоуне выразил надежду, что в случае новых побед и высокого результата по итогам сезона может получить шанс в качестве призового пилота Формулы-1. Ещё ранее — зимой — Тост намекал, что во второй половине сезона Цунода может выступить в свободных заездах Гран-при.

Цунода действительно очень хорошо смотрится в Формуле-2 — и если в «Ред Булл» будут довольны гонщиком, то возьмут его в «Альфа Таури» вместо Квята. Россиянин пока стабильно уступает в квалификациях Пьеру Гасли и набрал в шесть раз меньше очков, а потому на данный момент выглядит менее приоритетным вариантом для Фаэнцы.

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Кто такой Юки Цунода?

Впервые в гонках «формул» Юки Цунода выступил в 16 лет — это было разовое выступление на этапе японской Формулы-4 на «Сузуке». И в своём первом же старте Цунода приехал на второе место. В следующем году Юки выступал в этой серии на полном расписании и с тремя победами занял третье место по итогам сезона, а в 2018-м при поддержке «Хонды» завоевал восемь поулов, семь побед и чемпионский титул.

В Европу Цунода перебрался лишь в прошлом году, выступив одновременно в Формуле-3 и Евроформуле Опен. Выше четвёртой позиции по итогам сезона ни в одной из серий Юки не поднялся, зато одержал победы на совершенно незнакомых трассах в Хоккенхайме и Монце. Сезон-2019 Цунода закончил лишь девятым в Формуле-3, но для «Хонды» и «Ред Булл», который также стал поддерживать японского гонщика, этого было достаточно для перехода в Формулу-2. И это было абсолютно верное решение — Юки отлично смотрится в новой для себя серии.

Юки Цунода после победы в Сильверстоуне Фото: FIA F2 Championship

На первом этапе этого года Цуноде не повезло — столкновение с напарником Джеханом Дарувалой, на втором — тоже, тем не менее японец поднялся на вторую ступень подиума. В той гонке Цунода лидировал, но из-за проблем с радио слишком поздно услышал команду ехать в боксы и потерял две позиции. Чжоу Гуаньюя Юки опередил, а вот пройти Роберта Шварцмана времени уже не оставалось.

Через три недели на «Сильверстоуне» Цунода во второй раз поднялся на подиум, финишировав третьим — позади Мазепина и Чжоу, ну а на пятом этапе сезона японец оформил свою первую победу в Формуле-2. Юки шёл третьим, но вырвался в лидеры после столкновения Шумахера и Шварцмана. Этот успех, впрочем, нельзя считать случайным: тройка лидеров уверенно опережала пелотон, а Цунода всю дистанцию маячил на заднем крыле Мика.

Ну а кроме того, Юки едва не одержал сенсационную победу сегодня в Барселоне, когда на последних кругах на изношенной резине сдерживал Каллума Айлотта и других пилотов на свежих шинах. Лидером Цунода не удержался, хотя и сильно подпортил настроение Айлотту, но после этого четвёртого места поднялся на пятую строчку общего зачёта. Ещё один шаг в турнирной таблице — и Цунода получит право на суперлицензию Формулы-1.

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Кого ещё стоит опасаться Квяту?

В «Ред Булл» ещё не определились с составом основной команды на следующий год, и тем более пока рано судить о том, кто в 2021 году будет представлять «Альфа Таури». Франц Тост даёт понять, что доволен нынешней парой пилотов, но решение о составе будут принимать Дитрих Матешиц и Хельмут Марко.

По слухам, одним из кандидатов на место в «Альфа Таури» после сильного выступления на «Сильверстоуне» стал Нико Хюлькенберг — Марко очень высоко оценил гонку немца. И пусть приглашение пилота со стороны может показаться странным, подобное уже бывало, когда в «Торо Россо» пригласили Брендона Хартли.

Кроме того, не исключён вариант с возвращением в Фаэнцу Александера Албона, если на его место возьмут Хюлькенберга или в Милтон-Кинс решат вернуть Себастьяна Феттеля. Этот вариант маловероятен и актуален лишь в том случае, если в «Ред Булл» решат поменять состав, но сохранить Албона на своей орбите.

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Наконец, одним Юки Цунодой молодёжная программа «Ред Булл» не ограничивается, хотя другие юниоры на данный момент смотрятся на так здорово. Так, Джехан Дарувала, несмотря на сильный сезон в Формуле-3 в прошлом году, ни разу не дотянулся до подиума в Ф-2 и пока идёт во второй десятке чемпионата.

Есть ещё эстонец Юри Випс, который в этом году должен был выступить в японской «Супер Формуле», но из-за коронавирусных ограничений вынужден будет пропустить по крайней мере первый этап. Год назад Юри был единственным, кто хоть как-то боролся с гонщиками «Премы» в Формуле-3, но пока у гонщика даже нет шанса блеснуть, в то время как его прежние соперники уже выигрывают гонки и сражаются за титулы.

Проблемы Квята

В квалификации в Барселоне Квят занял 12-е место — и это его лучший результат в сезоне. Для Пьера Гасли 12-е место (на Гран-при Штирии, первом этапе сезона) — худший результат в квалификациях сезона-2020. Россиянин сильно смотрится в гонках, и с 12-й позиции на стартовой решётке и с возможностью выбирать шины, можно надеяться на сильный результат, но счёт в квалификациях выглядит пугающе — 0:6.

Если в «Ред Булл» захотят обновить состав, то на данный момент Квят явно смотрится менее выигрышно, чем Гасли. И с каждым успехом Цуноды это желание «Ред Булл» будет становиться всё сильней.