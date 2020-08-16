Албон снова провалился, «Феррари» смогла в стратегию. Итоги Гран-при Испании

С тактикой у Феттеля всё было в порядке, но по сравнению с зимними тестами «Феррари» сдала ещё больше.

Льюис Хэмилтон одержал 88-ю победу в карьере и в пятый раз выиграл в Барселоне — только Михаэль Шумахер первенствовал на этой трассе чаще. Эта победа позволила британцу увеличить отрыв в чемпионате до 37 очков, а это значит, что при любом исходе следующего этапа он сохранит за собой первое место. Правда, в свете запрета на изменения режимов работы ECU по ходу квалификации и гонки расклад сил на Гран-при Бельгии может оказаться неожиданным.



Но это будет через две недели, а пока — главные итоги Гран-при Испании, шестого этапа Формулы-1.

Титул Хэмилтона всё ближе: в Испании вынес конкурентов без шансов. Квят схватил штраф Тактика не помогла «Ред Булл», а Даниил Квят снова без очков — 12-е место.

Чемпион опять сильнее всех

Перед стартом гонки в «Ред Булл» надеялись, что жара поможет им в борьбе с «Мерседесом», который, как считается в паддоке, быстрее изнашивает шины. Надежды оказались напрасными: в воскресенье стало немного прохладнее, а Хэмилтон блестяще работал с резиной, контролировал ход гонки и прибавлял в те моменты, когда это было необходимо. На финише Льюис опережал Ферстаппена на более чем комфортные 20 секунд.

Добиться большего Макс не мог, а уже то, что один из «Мерседесов» остался позади, — несомненный успех. В «Ред Булл» всё ещё надеются побороться с Хэмилтоном в чемпионате, но Гран-при Испании после такой красивой победы на «Сильверстоуне» показал, что RB16 далеко не везде и далеко не всегда способна бороться за победы. И через эту призму отставание Ферстаппена в 37 очков выглядит гигантским.

Хэмилтон лидирует на старте гонки Фото: Emiliano Morenatti/Getty Images

В то же время не так сильно, как обычно, смотрелся Боттас. Валттери уже третий год подряд не удаётся хорошо пройти связку первого, второго и третьего поворотов на старте гонки, и в этот раз к концу первого круга он оказался четвёртым. Стролла удалось пройти быстро, но оказать настоящее давление на Ферстаппена так и не вышло, а в чемпионате разом потеряны ещё девять очков. Валттери уже в 43 баллах позади напарника.



В общем, в Барселоне всё сложилось в пользу Хэмилтона.

«Феррари» смогла в стратегию

Вплоть до середины дистанции казалось, что замена шасси Феттелю не помогла — немец вновь проиграл Леклеру в квалификации и не вышел из Q2, ничего не отыграл на старте и вплоть до схода напарника шёл позади него. Однако за счёт своевременного решения перейти на тактику одного пит-стопа Феттель занял неплохое (по меркам этого года) седьмое место — только на Гран-при Венгрии немец финишировал в сезоне-2020 выше.



Не обошлось, впрочем, и без очередных пререканий с инженером: когда Рикардо Адами спросил гонщика, выдержат ли шины до финиша, тот в резкой манере ответил, что сам ранее интересовался об этом у команды. Так или иначе, покрышки оказались в порядке, а тактический риск оправдался — будем надеяться, что это нормализует отношения Феттеля с командой и в оставшихся гонках они смогут показывать максимум.

Видео принадлежит Formula One World Championship. Вы можете посмотреть его в «инстаграме» Формулы-1.

Что до Шарля Леклера, то это его первый технический сход: на середине дистанции при атаке поребрика в машине отключилась электрика. Двигатель чудом не заглох, но продолжать гонку в таких условиях в «Феррари» сочли нецелесообразным. Несмотря на неудачу, монегаск по-прежнему держится в чемпионате четвёртым. Феттель покидает Барселону, занимая 11-ю строчку турнирной таблицы.

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«Рейсинг Пойнт» на третьем месте

Пропустив две гонки, Серхио Перес вернулся так, словно никуда не уходил. Сам Чеко не раз подчёркивал, что на время болезни не прекращал тренировок и подготовлен не хуже, чем к любой другой гонке, но всё же некоторые опасения были. Перес их уверенно развеял, завоевав лучший финиш в сезоне. И если бы не штраф за заминку с синими флагами, мексиканец был бы даже не пятым, а четвёртым.



Для «Рейсинг Пойнт» Гран-при Испании стал самым результативным в сезоне и вывел команду на третью позицию Кубка конструкторов. «Макларен» и «Феррари» всего в двух очках от команды Лоуренса Стролла, но на фоне того темпа, который демонстрируют «розовые» «Мерседесы», им вряд ли удастся перехватить инициативу в борьбе за третье место. Если, конечно, заседание Апелляционного суда ФИА не примет решение наложить на команду более строгий штраф — не так давно «Рейсинг Пойнт» признали виновной в нарушении спортивного регламента, но наказали лишь деньгами и 15 баллами в Кубке конструкторов.

Команда Ф-1 грубо нарушила правила, но почти не наказана. Теперь воздуховоды с кешбэком? Решение ФИА по делу о «розовом «Мерседесе» — самое абсурдное из всех, какие только можно было себе представить.

Албон опять разочаровывает. И Окон тоже

Очередной Гран-при — и очередное разочарование от Албона. Алекс в шестой раз подряд уступил Ферстаппену в квалификации (на этот раз 0,7 секунды) и финишировал в круге позади напарника. Под финиш у Албона был шанс опередить Феттеля — у Алекса были более жёсткие и на десять кругов более свежие шины, но немца в концовке он так и не дожал. По итогам шести этапов у Алекса 40 очков — почти в два с половиной раза меньше, чем у Ферстаппена.

Албон и Окон во время Гран-при Испании Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Не слишком здорово начало сезона провёл и другой молодой гонщик — Эстебан Окон. В квалификации француз в пятый раз в этом году проиграл Риккардо — и вновь пилот разводит руками и не может объяснить причины проигрыша. А в гонке Окон, будучи на той же тактике, отстал от напарника на 13 секунд. В гонках Эстебану обычно удаётся отыгрываться (восьмое место на Гран-при 70-летия, шестое — на Гран-при Великобритании), но не в этот раз. Точно ли французам стоило отказываться от Хюлькенберга?

Положение в Кубке конструкторов:

1. «Мерседес» — 221 очко

2. «Ред Булл» — 135

3. «Рейсинг Пойнт» — 63

4. «Макларен» — 62

5. «Феррари» — 61

6. «Рено» — 36

7. «Альфа Таури» — 12

8. «Альфа Ромео» — 2

9. «Хаас» — 1

10. «Уильямс» — 0.

«Феррари» сдаёт всё больше

Если сравнить быстрейшие круги команд по ходу минувшего уик-энда с лучшими кругами зимних тестов, то выяснится, что машины с моторами «Феррари» едут даже медленнее, чем в феврале. «Мерседес» и «Рейсинг Пойнт» прибавили порядка полутора десятых, «Альфа Таури» тоже была немного быстрее — на десятую с небольшим, а «Ред Булл» и «Макларен» остались примерно на том же уровне. Но «Альфа Ромео» и «Феррари» потеряли 0,4-0,5 секунды, а быстрейший круг «Хааса» в этот уик-энд оказался на 0,87 секунды медленнее, чем на тестах.



Разумеется, напрямую сравнивать результаты на круге не вполне корректно — были разные условия и типы резины, тем не менее это может быть свидетельством негативной тенденции для «Феррари», клиенты которой с каждым этапом отстают от лидеров всё дальше и дальше.



Есть, правда, примеры и похуже. Так, машины «Рено» в этот уик-энд уступали самим себе в тестовой конфигурации 0,9 секунды, а «Уильямсы» оказались на 1,2 медленнее. Для «Уильямса» это был, впрочем, худший уик-энд в сезоне — даже на первом этапе Расселл квалифицировался выше.