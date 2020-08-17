Пугающая авария в MotoGP: в легендарного Росси чуть не влетел байк на скорости под 300

После просмотра видео Вале стало не по себе. Но он как ни в чём не бывало вышел на повторный старт и провёл боевую гонку!

Гран-при Испании Формулы-1 чуть не отошёл в воскресенье на второй план: про очередную победу Льюиса Хэмилтон никто не говорил бы, если бы на «Ред Булл Ринге» случилась трагедия на этапе MotoGP. Участникам мотогоночного чемпионата мира очень повезло, что никто не получил серьёзных травм — а в теории речь могла идти и о гибели.

Авария — лишь начало

Итак, что же случилось? На девятом круге Жоанн Зарко и Франко Морбиделли вели борьбу за восьмую позицию. Француз опередил итальянца после первого поворота, однако на подходе к знаменитому «Ремусу» решил подвинуться правее, чтобы заблокировать попытку соперника контратаковать.



Движение Зарко стало неожиданностью для Морбиделли, который благодаря слипстриму находился совсем рядом и уже не имел возможности отрулить в сторону — два байка на скорости 300 км/ч столкнулись колёсами, оба райдера потеряли контроль над мотоциклами.



Это было лишь начало опасной ситуации: Зарко и Морбиделли упали, а вот их мотоциклы продолжили нестись в сторону поворота, который в этот момент готовились преодолевать гонщики заводской «Ямахи» Маверик Виньялес и Валентино Росси. Мотоцикл Зарко пролетел рядом с Виньялесом (Маверик от неожиданности и страха даже убрал обе руки с руля).

«Я ничего не видел, — признавался потом испанец. — Я лишь слышал скрежет столкнувшихся мотоциклов, а потом почувствовал, как мотоцикл Жоанна врезается в стену. Потом, когда я посмотрел, то увидел, как один из байков приближается ко мне. Я прикрыл голову руками, а мотоцикл подпрыгнул. Без сомнений, нам очень повезло. Кто-то нас сберёг, и это самое важное».

Если мотоцикл Зарко перепрыгнул Виньялеса, то байк Морбиделли просто каким-то чудом не врезался ни в одного из гонщиков. Просто посмотрите скрин ниже: неуправляемый мотоцикл идеально вписался в минимальный разрыв между Виньялесом и Росси! Десятая туда-сюда — и «Ямаха» врезалась бы в своего сородича или, хуже того, задела одного из гонщиков. После подобного удара на высочайшей скорости последствия могли оказаться абсолютно любыми…

«Я был рядом с Мавериком, когда мы входили в третий поворот, и почувствовал: что-то ко мне приближается, — вспоминал аварию Росси. — Я подумал, что это была тень от вертолёта, ведь иногда он пересекает гоночную трассу. Но потом на огромной скорости мимо прошёл байк Франко, а мотоцикл Зарко перелетел через Маверика. Нам очень повезло, но мы надеемся, что подобный инцидент станет уроком для гонщиков, которые в будущем улучшат своё поведение. Нужно уважать других гонщиков, которые с вами на трассе. Мы не можем забывать, что этот вид спорта очень опасный, особенно на трассе, где есть длинные прямые и ты постоянно едешь на скорости 300 км/ч».

Так итальянец говорил уже после финиша гонки — после рестарта Валентино оставил опаснейший эпизод позади и финишировал на пятом месте. А вот как Росси отреагировал на видеоповтор инцидента, который он увидел во время остановки гонки.

Кто виноват?

Посмотреть легальный повтор аварии (мы на «Чемпионате» против пиратства) можно на официальном сайте MotoGP. Между тем сами участники инцидента в лице Росси и особенно Морбиделли были уверены, что аварию спровоцировал Зарко, так опасно подвинувшийся на торможении.



Особенно красноречив был Морбиделли: «Он наполовину киллер. Я в порядке, но это было очень опасно. Для него и меня, но также для Росси и Виньялеса, которые видели, как байк пронёсся у них перед головами на скорости 280 км/ч. Увы, но я не мог ничего сделать. В момент, когда я начал тормозить, Зарко изменил траекторию — вероятно, чтобы защитить свою позицию. Когда он поехал наружу, меня засосало в слипстрим. Тормозить вот так, на скорости 300 км/ч, означает, что ты не очень любишь тех, кто гоняется с тобой».

Объясниться с Морбиделли Зарко в воскресенье не сумел, а вот с Росси они поговорили где-то десять минут — Жоанн заверил, что не действовал специально.



«Зарко ехал очень широко и тормозил перед Франко. Но тот был слишком рядом, а когда ты на скорости 300 км/ч, то эффект слипстрима очень большой, и у Франко не было шанса затормозить. Я поговорил с Зарко один на один, сказал это ему, но он заверил, что не делал это специально. Агрессивность — это хорошо, но тормозить перед другими гонщиками, особенно на скорости 300 км/ч, — это потенциальная катастрофа», — заключил Росси.

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Напоследок дадим слово самому Жоанну: «Я обогнал Морбиделли на прямой. Затем в момент, когда мне нужно было тормозить, он коснулся меня, он был удивлён. Он думал, что я поехал очень широко, но это было не намного шире, чем я еду обычно. Я не хотел делать так специально. Мы провели с Вале 10 минут, было хорошо искренне с ним поговорить и объяснить, что я не сумасшедший. После некоторых повторов он думал, что я поехал невероятно широко, чтобы остановить Морбиделли, но я объяснил, что это не так. Я хотел всё прояснить. Теперь ситуация лучше. Это было плохое происшествие, мы такого не хотим».