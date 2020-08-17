Квят недоволен командой после странной тактики в Испании. Но и сам опять проиграл Гасли

По традиции разбираем гоночный уик-энд Даниила Квята, выделяя главные события и определяясь с основными выводами. На Гран-при Испании в Барселоне россиянин нас не порадовал, хоть и показал лучший квалификационный результат в сезоне-2020.

Что делать с квалификациями?

1. С квалификации и начнём. Как говорится, есть две новости… Ну, сами знаете. Хорошая – так высоко в этом году Даниил ещё не поднимался, заняв 12-ю позицию. Плохая – Квят вновь немало проиграл Пьеру Гасли, который уверенно пробился в третий сегмент квалификации. А ведь это важный момент в том числе для имиджа: журналисты очень любят выделять пилотов, которые не только высоко забрались относительно возможностей своего болида, но и при этом заметно опередили напарника. Напомним, Хюлькенберг неделю назад не просто стал третьим, но и привёз Лэнсу Строллу три с половиной десятые, что лишь подчеркнуло силу выступления немца. Вот и получается – Гасли блистает ещё сильнее за счёт Квята.

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2. Интересно, что сильное отставание от напарника Даниила особо не обеспокоило. Он назвал свой квалификационный круг хорошим, что довольно странно, когда уступаешь пилоту на такой же машине четыре десятые.

Не сильно тревожит Даниила и продолжающаяся серия субботних поражений от Пьера: во всех шести квалификациях 2020 года француз оказывался быстрее. «В двух квалификациях в Сильверстоуне мне не повезло, поэтому я не принимаю такие результаты на свой счёт. Если говорить о квалификациях в сезоне в целом, то я ответил вам и про Сильверстоун, где мне не повезло. Я не особо переживаю по этому поводу», — сказал Квят в субботу.



С одной стороны, не заводит сам себя, что неплохо. С другой – в схожем стиле Даниил высказывался в 2016 году аккурат перед понижением в «Торо Россо».

Старт не помог, тактика помешала, штраф добил

3. В последних материалах мы раз за разом отмечали хороший старт Квята и удачную тактику со стороны команды – в Барселоне всё пошло не так. Хотя, на самом деле, стартовал-то Даниил неплохо – просто в первом повороте он упёрся в едущих впереди гонщиков, чем воспользовался Даниэль Риккардо и отыграл позицию. При этом пилоту «Альфа Таури» ещё удалось отбиться от атак Кими Райкконена. Ну а Риккардо его бывший напарник быстро и красиво опередил, так что неудача на первом круге ни на что не повлияла.

4. Ну, как не повлияла… Да, Квят вновь оказался на 12-м месте, но точно ли команда рассчитывала именно на это, когда зачем-то поставила россиянину шины «софт»? Это был очень странный выбор на стартовый отрезок – особенно в условиях, когда на первых метрах не удалось воспользоваться преимуществом мягкой резины и обогнать хотя бы Феттеля.

Все вокруг Даниила – и Себ, и пилоты, стартовавшие на линию позади, выбрали «медиум». При этом в «Альфа Таури» почему-то отказались от стандартного подхода для ситуации, когда один пилот проходит в один сегмент, а другой – нет: казалось бы, сам бог велел развести гонщиков на разную тактику, но нет, оба поехали на «красных» шинах.



Похоже, это решение не понял и сам Квят, который сразу после финиша отметил, что опциональные шины (то бишь «софт») работали хорошо. Видимо, Даниил так и предполагал до гонки, а вот в команде опасались, что «софт» долго не протянет, и хотели побыстрее использовать хрупкую резину – на которой Феттель в итоге проехал почти 40 кругов и поднялся на седьмое место.



Выбрав тактику «софт»-«медиум»-«медиум», Даниил не получил преимущества на стартовом отрезке, а под финиш упёрся в Риккардо и ничего не смог с ним поделать, несмотря на более старые шины «Рено». Пожалуй, после гонки у Квята были основания сомневаться в выбранной тактике.

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5. О штрафе. Последних шансов на очки Даниил лишился, когда получил пять штрафных секунд от стюардов за то, что долго не пропускал на круг Макса Ферстаппена. Согласно официальным данным, первый раз синие флаги Даниилу показали ещё в шестом повороте, а пропустил он голландца только на стартовой прямой. Звучит вроде бы серьёзно, но благодаря записи в сервисе F1 TV видно, что на деле Макс догнал Квята лишь перед узким финальным сектором, да и там особо не потерял времени позади «Альфа Таури» — по крайней мере, когда Ферстаппен обгонял Квята, то никаких жестов не было, да и по радио голландец ничего не сказал про круговых.

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Судьи погорячились? Ну, формально повод у них был, да и самому Даниилу стоило чуть раньше обратить внимание на флаги. Вероятно, Квята захватили эмоции: аккурат перед приближением Макса он чуть не прошёл Риккардо и, видимо, очень не хотел отставать от Даниэля. Однако по факту именно это желание добило гонку россиянина.

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

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Если резюмировать. Гран-при Испании не удался ни гонщику, ни его команде. Более-менее достойные настройки нашли только к квалификации, в которой Даниил вновь не выстрелил. Тактика на гонку оказалась неудачной, на старте не повезло, потом ещё и штраф… В общем, в ситуации, когда Юки Цунода в Формуле-2 приближается к получению заветной суперлицензии, такой Гран-при не выглядит убедительным. После паузы Формула-1 едет в Спа и Монцу – Даниил обычно хорош на этих трассах, так что ждём прогресса.