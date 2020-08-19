«Гасли хорошо отметил годовщину замены в «Ред Булл». В СМИ хвалят напарника Квята

Очередной уверенный успех Льюиса Хэмилтона, продолжающиеся проблемы Александера Албона и традиционная унылость Барселоны – в обзоре мировой прессы после Гран-при Испании.

Успехи Хэмилтона – заслуга не только машины

Льюис Хэмилтон не дал соперникам по Формуле-1 ни одного шанса на «Каталунье». Хесус Бальсейро из AS стал одним из многих, кто в очередной раз восхитился британским чемпионом.



«Я и не знал, что это был последний круг…» Парад, прогулка в парке, очередной день в офисе. Льюис Хэмилтон проделал всё, как всегда, и после старта с поул-позишен выиграл самый нетипичный Гран-при Испании современности в жаркой Барселоне при угрозе ливня на последних кругах гонки. Преимущество управления «Мерседесом» — возможность использовать идеальную стратегию, но её использовали и остальные. Однако Льюис останавливался, когда хотел, атаковал, когда хотел, берёг шины, когда считал это нужным, и выбирал те компаунды, которые считал наиболее подходящими. В итоге он обогнал на круг всех, кроме своих соседей по подиуму», — констатирует автор.

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Вместе с тем Лоуренс Эдмондсон из ESPN призывает читателей не списывать все достижения пока ещё шестикратного чемпиона мира только на блестящую технику в его распоряжении.



«Легко прийти к выводу, что успех Льюиса просто следствие того, что у него быстрейший автомобиль на стартовой решётке, — начинает британец. – Но если у вас есть время проанализировать победу Хэмилтона на Гран-при Испании, то вы обнаружите спортсмена, который работает на высочайшем уровне.



Одна из основополагающих причин успеха Льюиса – его стремление достичь совершенства. Даже в сезоне, где у него и так лучшая машина, он ставит перед собой новые вызовы каждую неделю, чтобы извлечь ещё большую скорость. В спорте, где счёт идёт на тысячные доли секунды, почти невозможно добиться идеала, но в воскресенье Льюис подошёл к нему так близко, как это возможно человеку.



И даже если бы у Ферстаппена оказалась более быстрая машина, то задача по отыгрышу преимущества в 37 очков у такого соперника, как Хэмилтон, стала бы очень серьёзной. Но Формула-1 вдобавок ко всему отправляется на серию трасс, которые должны сыграть на руку сильным сторонам болида «Мерседеса». Так что постепенно мы начинаем спрашивать, не сможет ли Хэмилтон завоевать семь титул и сравняться с рекордом Михаэля Шумахера, а когда это произойдёт».

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Албону срочно нужно прибавить

Эксперты Sky Sports по традиции оценили выступления всех гонщиков. Мы выделили самые любопытные для нас оценки – Феттелю, Гасли и Квяту.



«Когда финиш Себастьяна Феттеля на седьмом месте является поводом для удовлетворения, то вы понимаете, насколько сложными для него были первые шесть Гран-при. Он вновь не вышел в третий сегмент, хотя определённо был ближе к Шарлю Леклеру, чем в любой момент в Сильверстоуне, пусть даже замена шасси не подружила его окончательно с SF1000. Но он точно сделал шаг вперёд, хотя между гонщиком и командным мостиком вновь не было гармонии в вопросе стратегии по ходу гонки. И всё же Феттель сохранил свои шины при тактике с одним пит-стопом». За всё это Феттель получил от Sky Sports оценку 8.

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Такой же балл заработал и Пьер Гасли, занявший в гонке девятую позицию.



«Пьер становится одним из самых стабильных гонщиков этого сезона, — отмечает Sky Sports. – Его финиш прямо на хвосте у пилота, который заменил его в «Ред Булл» год назад, хороший способ отметить подобную «годовщину». Десятый в квалификации, девятый в гонке после сильного старта – Гасли чувствовал, что мог бы добиться и большего, если бы не застрял в «паровозике DRS» после первых пит-стопов».

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Даниил Квят в свою очередь получил только 6,5 – неудивительно, учитывая, что россиянин уступил напарнику и в субботу, и в воскресенье.



«На старте гонки всё выглядело для Даниила очень хорошо: он обогнал Риккардо и затем прессинговал «Феррари» Феттеля. Но после этого россиянин загадочно откатился назад. Ну а что тревожит ещё сильнее, так это факт, что он ещё ни разу не победил Гасли в квалификациях этого сезона», — констатирует британский портал.

Квят недоволен командой после странной тактики в Испании. Но и сам опять проиграл Гасли В квалификациях 0:6 от напарника, но это россиянина не беспокоит.

Рассказав об оценках трёх бывших гонщиков «Ред Булл», логично перейти к пилоту нынешнему. Киран Линч из Daily Mail констатирует, что после слабого выступления в Барселоне давление на Алекса Албона продолжает расти.



«Для Албона всё стало только хуже: восьмое место, в то время как его напарник Ферстаппен обогнал Алекса на круг. Да, таиландцу не помогла слабая стратегия «Ред Булл» (команда поставила Алексу на один отрезок шины «хард», которые Джордж Расселл после пятничных тренировок назвал «полным мусором»). Он – единственный, кто использовал эти шины во время гонки, и в итоге проиграл места Карлосу Сайнсу и Себастьяну Феттелю на одинаковой с Ферстаппеном машине. Албону ради своей карьеры нужно срочно начать выдавать сильные выступления, но вместе с тем ему необходимо, чтобы и команда не мешала со стратегией», — отмечает Линч.

Албон снова провалился, «Феррари» смогла в стратегию. Итоги Гран-при Испании С тактикой у Феттеля всё было в порядке, но по сравнению с зимними тестами «Феррари» сдала ещё больше.

Не пора ли заменить Барселону на Херес?

Джон Вилде из PlanetF1 констатирует: конфигурация трассы в Барселоне в этот раз привела к очень скучному Гран-при. Не помогла даже необычно жаркая для Гран-при Испании погода.



«После гонки, которая была очень далеко от звания триллера, впору задуматься, не находится ли место «Каталуньи» в календаре Ф-1 под такой же угрозой, как недавно была работа тренера «Барселоны» Кике Сетьена. Да, для нахождения трасс в календаре есть много причин – во многом экономических. Но в случае с «Каталуньей» есть большая проблема в нехватке экшена на трассе. В этот раз гонка была настолько бедна на события, что на 14-м круге из 66 телетрансляция на несколько минут сосредоточилась на тройной борьбе за 14-е место, лишь ненадолго прервавшись на пит-стоп Албона.



Если положение Барселоны в календаре находится под вопросом, то такая скучная гонка не поможет. И это далеко не первый случай на этой трассе. Кроме того, конкуренция за место в календаре растёт. Возможно, возвращение в Ф-1 трассы в Хересе, которая тоже часто принимала зимние тесты, стала бы для Формулы-1 в Испании шагом вперёд», — предполагает Вилде.

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Мартин Брандл из Sky Sports со своей стороны обратил внимание не на скучную трассу, а на слишком большую помощь со стороны инженеров, которую получают гонщики.



«Худший момент гонки для меня, когда мы услышали, как Перес по радио спрашивает у команды о состоянии своих шин. Для меня эта ситуация была абсолютно неправильной – и стала ещё одним свидетельством, что нам нужно ограничить передачу телеметрии от машины в боксы только теми вещами, которые критически важны для безопасности пилота. Не зря правила гласят, что пилот должен пилотировать сам, без посторонней помощи.



В этом отношении было интересно услышать, как Хэмилтон и Ферстаппен оба влияют на свои гоночные стратегии. Хэмилтон отверг предложение перейти в конце гонки на «софт», посчитав эти шины неподходящими. Он был прав, так как эти покрышки показали себя довольно слабыми, когда их поставили на болид его напарника», — подметил Брандл.