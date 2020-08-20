Сын Шумахера или россиянин? Кого «Феррари» совсем скоро отправит в Формулу-1

«Феррари» давно определилась с составом на сезон-2021: Шарль Леклер ещё в прошлом году подписал долгосрочный контракт, а уходящего Себастьяна Феттеля заменит Карлос Сайнс. Тем не менее Маттиа Бинотто, руководителю программы «Скудерии» в Формуле-1, предстоит принять ещё одно важное решение — кого из гонщиков Академии «Феррари» перевести в «Большие призы» в следующем году.

Судя по всему, в конце года покинет Формулу-1 Кими Райкконен — двухлетний контракт финна истекает после сезона-2020, и на фоне нынешних результатов «Альфа Ромео» экс-чемпиону вряд ли хватит мотивации продолжать выступления. В то же время может освободиться место в «Хаасе». Американцев нельзя в полной мере назвать сателлитом «Феррари», но у команды давние и тесные связи с Маранелло, и вряд ли Джин Хаас откажется взять перспективного новичка на место постоянно ошибающегося Ромена Грожана. Тем более бесплатно.

Таким образом, для пилотов Академии «Феррари» в следующем году могут появиться сразу две вакансии (и это мы ещё верим, что Антонио Джовинацци сохранит за собой место в «Альфа Ромео»). На кого может положить глаз Бинотто?

О сыне Михаэля Шумахера в паддоке заговорили в конце 2018 года, когда немец, резко прибавив в середине сезона, одержал пять побед подряд и вырвал титул чемпиона европейской Формулы-3. После того успеха Мик Шумахер перешёл в Формулу-2, но пока значимых успехов в ней не добился: победа в спринте в Венгрии в дебютном сезоне и (пока) четыре подиума в сезоне-2020.

После шести этапов (из десяти) Шумахер занимает пятое место общего зачёта и уступает в том числе коллегам по Академии «Феррари» — Каллуму Айлотту и Роберту Шварцману, а также дебютантам Кристиану Лундгору и Юки Цуноде. Полтора года назад казалось, что Мик добьётся большего.

Результаты (пока) говорят не в пользу немца, но помимо громкой фамилии он может похвастать наибольшим опытом из всех, кого сейчас рассматривает Бинотто. Не совсем понятно, что Мику даст третий сезон в Формуле-2, и если «Феррари» планирует рано или поздно попробовать Шумахера-младшего в «Больших призах», то сезон-2021 — лучший момент.

В следующем году команды продолжат использовать нынешние шасси, а значит, у инженеров будет максимально полная информация о поведении машины при различных настройках. То есть в команде смогут оценить истинный уровень гонщика и решить, брать ли его с собой в сезон-2022, когда в силу вступит новый технический регламент. При этом очевидно, что фамилия Мика привлечёт повышенное внимание к «Альфе» — а ей совсем не помешали бы новые спонсоры на фоне слабых результатов в 2020-м.

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Российский чемпион Формулы-3 ударно дебютировал в Формуле-2, одержав две победы на трёх первых этапах. Увы, отношения с Сильверстоуном у Шварцмана не сложились, и Роберт потерял лидерство в чемпионате. Тем не менее он остаётся главным преследователем Каллума Айлотта в общем зачёте и в одном шаге от звания «Новичок года».

Бинотто лично подходит поздравить россиянина с победами под подиум, его хвалят Хельмут Марко и Гюнтер Штайнер, Мика Сало призывает «Феррари» взять в Формулу-1 Шварцмана, а не Шумахера.

Пока, правда, нельзя сказать, что у Роберта всё получается. Вплоть до этапа в Барселоне были проблемы с квалификациями — лидируя в чемпионате, Шварцману ни разу не удавалось стартовать выше третьего ряда. В Испании Роберт квалифицировался вторым, но возникла другая сложность: износ резины.

Эти проблемы — следствие нехватки опыта, но даже на фоне этого Шварцман является одним из быстрейших пилотов на стартовой решётке и мгновенно учится.

Никто из других претендентов на переход в Формулу-1 — ни Шумахер, ни Айлотт — не демонстрировали такой скорости в дебютном сезоне в Ф-2. В «Феррари» могут счесть, что россиянину не хватает опыта, или побоятся рисковать, но если Шварцман выиграет титул, он не оставит Маранелло выбора.

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Каллум Айлотт

Сейчас Айлотт с отрывом в 18 очков лидирует в Формуле-2, и это довольно неожиданно, поскольку Каллума перед стартом сезона не причисляли к фаворитам. Айлотт, как и Шумахер, пришёл в Ф-2 в прошлом году, а до этого выступал в GP3 и европейской Формуле-3, но больших успехов нигде не добился. Так, за три года в Ф-3 Айлотт так и не пробился в топ-3 по итогам чемпионата, а в GP3 в 2018-м уступал Антуану Юберу и Никите Мазепину.

В прошлом году, выступая за «Хароуз», Айлотт пару раз поднялся на подиум (в воскресных спринтах), но в целом его 11-е место по итогам сезона не впечатляло. С переходом в «Виртуози» результаты выросли, появилась стабильность — лишь в двух гонках сезона-2020 Айлотт не набирал очков.

С другой стороны, Каллум по-прежнему по чистой скорости часто уступает Чжоу Гуаньюю — китайскому протеже «Рено», с которым Айлотт сейчас выступает за одну команду. Именно Чжоу лидировал на первом этапе в Шпильберге, пока не отказал двигатель и в лидеры не вышел Айлотт. Кроме того, британец допускает ошибки — и одна из них стоила ему подиума в спринте на Сильверстоуне.

Если Айлотт удержится на первой строчке чемпионата, «Феррари» придётся либо расставаться с гонщиком, либо предоставить ему машину Формулы-1 — продолжать выступления в Ф-2 обладатель титула не имеет права, да и какой в этом смысл?

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Маркус Армстронг

Ещё один перспективный пилот из обоймы «Феррари» — Маркус Армстронг из Новой Зеландии. Армстронг попал в программу «Скудерии» в конце 2016 года и был среди лидеров всех серий, в которых выступал — но чемпионом после Ф-4 так нигде и не стал. В 2018 году он уступил Шварцману и Версхору в гоночной серии «Тойоты» и стал лишь пятым в европейской Формуле-3, где первенствовал Шумахер, а в прошлом году проигрывал Шварцману в международной Ф-3 и лишь на последних этапах опередил в таблице Джехана Дарувалу.

В этом сезоне всё повторяется: Армстронг время от времени борется среди быстрейших пилотов, но далеко не всегда, а в целом выглядит не так успешно, как партнёр по команде. Если Кристиан Лундгор (ещё один протеже «Рено») набрал 87 очков и идёт на третьем месте в чемпионате, то у Армстронга лишь 34 балла, он на 13-й строке. В общем, Маркус — совсем неочевидный выбор для Маттиа. В решающий для своей карьеры сезон новозеландец вдруг приуныл.

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Джулиано Алези

В этом году в Формуле-2 выступают сразу пять представителей Академии «Феррари», и хуже всех дела пока складываются у Джулиано Алези, сына легендарного Жана — одного из любимых пилотов итальянских тифози. Алези-младший состоит в программе «Скудерии» дольше любого другого из её нынешних пилотов — с 2016-го. Джулиано тогда выступал в GP3 и одержал в цветах «Трайдента» несколько побед, но большими успехами не запомнился.

Переход в Формулу-2 тоже дался непросто: в дебютном сезоне-2019 Алези лишь в девятой гонке сезона набрал первые очки, а регулярно финишировать в первой десятке смог только на заключительных этапах. Тогда Джулиано перебрался из «Трайдента» в HWA, однако здесь дела пошли ещё хуже: инженерам не удаётся разобраться с настройками, команду преследуют технические проблемы, на длинных отрезках не хватает темпа. После шести этапов Алези занимает 16-е место в чемпионате — сезоном ранее он закончил чемпионат на 15-й строчке. Так что пока у Алези хватает проблем и без Формулы-1. Похоже, зря Жан продавал коллекционную «Феррари», чтобы найти деньги на выступления сына в Ф-2.

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Ждать минимум до Сочи

В минувший уик-энд Маттиа Бинотто заявил, что будет принимать решение о том, кто «готов к месту в Формуле-1», позже. Скорее всего, речь идёт об октябре — к тому моменту сезон Ф-2 подойдёт к концу, и станет известно, кто станет чемпионом. При этом предполагается, что Мик Шумахер — главный кандидат, поскольку он уже несколько лет выступает в молодёжных сериях, а его дебют даст огромный маркетинговый эффект. В то же время немец пока уступает в чемпионате Айлотту и Шварцману, обладающим сравнимым или даже меньшим опытом. Если Мик останется позади, то объяснить выбор в пользу него окажется непросто, да и сам немец окажется в Ф-1 со статусом «не заслужил, а выехал на фамилии».

На данный момент в сезоне Формулы-2 осталось провести лишь четыре этапа, финальный из которых пройдёт в конце сентября в Сочи. Скорее всего, сезон Ф-2 ещё продлят на пару этапов, но в любом случае раньше гонок на «Сочи Автодроме» ждать трансферных вестей не стоит.