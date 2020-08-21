5 гонщиков Формулы-1, которые разочаровывают в 2020-м

Позади шесть Гран-при сезона-2020 Формулы-1 – маловато, чтобы подсчитывать промежуточные оценки пилотов (этим мы займёмся после бельгийско-итальянского тройника), но вполне достаточно, чтобы определить, какие гонщики пока нас разочаровывают. Нашлось сразу пять кандидатов.

Это было немного предсказуемо: когда топ-команда заранее объявляет, что не видит перспектив в дальнейшем сотрудничестве с пилотом (причём удивляет таким заявлением даже самого гонщика), трудно представить, что их финальный сезон пойдёт как по маслу. Тем более в ситуации, когда 2019-й во многом и привёл Маттиа Бинотто к мысли, что «Скудерии» и Себу не по пути.

Любовь между командой и чемпионом прошла – стоит ли удивляться, что автомобиль иногда отказывается ехать, команда портачит с тактикой, инженер путается в указаниях, а сам пилот далеко не всегда выдаёт максимум возможного? Так что Феттель разочаровывает скорее относительно звания четырёхкратного чемпиона мира, чем ожиданий от сезона.

При этом отметим, что стартовые Гран-при Себ провёл не так плохо: можно легко забыть, что после первых трёх гонок сезона Феттель вёл в квалификациях — 2:1. Дальше – да, всё пошло настолько по наклонной, что уже начались разговоры, что немец может досрочно покинуть «Скудерию». Но зачем? То ли ему, то ли команде придётся платить отступные, готового кандидата на замену нет (Джовинацци слаб, Хюлькенберг бессмысленен, ибо все равно не останется на 2021-й). Так что Феттелю и «Феррари» предстоит мучиться до конца. Или финал отношений всё-таки получится сколько-нибудь счастливым?

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То, что выступления таиланца будут изучаться в 2020 году под микроскопом, было очевидно ещё в концовке прошлого сезона. Александер не сумел сходу впечатлить в составе «Ред Булл», но специалисты и болельщики делали скидку на нехватку опыта, недостаточную адаптацию к топ-команде и так далее. Одновременно с этим эксперты соглашались: в 2020-м от Албона уже нужен результат, пусть даже он будет проводить свой всего второй сезон в Формуле-1.

Шесть Гран-при позади – того самого результата и близко нет. Да, можно долго вспомнить Гран-при Австрии, где Албон в теории мог даже победить, но давайте не забывать: сам шанс на борьбу за первые места он получил лишь благодаря сейфети-кару. А потерял из-за собственной нетерпеливости. Алексу свойственны смелые, рискованные атаки – когда они проходят, все хлопают в ладоши, но когда заканчиваются столкновениями, то вопросы только к пилоту.

Гонщик неплох по воскресеньям, но катастрофически выступает в квалификациях, проигрывая Ферстаппену целую вечность – и самое плохое, что отрыв не сокращается. За схожие выступления Пьер Гасли год назад лишился места аккурат во время летней паузы. Албону наверняка дадут доехать сезон (календарь слишком плотный, да и кого посадить здесь и сейчас?), но будет странно, если Алекса оставят на 2021-й, если он не прибавит. Не может второй пилот «Ред Булл» так много проигрывать первому и иногда не проходить в третий сегмент квалификации. И это ещё Албону фартит, что в этом году куда хуже выступает «Феррари» и конкретно Феттель…

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В ситуации, когда в «Ред Булл» вновь может появиться вакансия, российский пилот, увы, не делает достаточно, чтобы напомнить о себе Кристиану Хорнеру и Хельмуту Марко. Вернее, они в курсе его выступлений, но не так, как хотелось бы – буквально на днях Марко признал, что результаты Квята не оправдывают ожиданий.

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К воскресеньям вопросов нет: когда команда не чудит с тактикой, Даниил обычно выступает стабильно. Квят наконец начал неплохо стартовать, умело работает с резиной, красиво обгоняет – в общем, всё как надо. Но когда по субботам постоянно проигрываешь напарнику, причём не одну-две десятые, а гораздо больше, то твои воскресные перформансы уже не спасают. Так что либо Квят резко прибавляет в квалификациях, либо, боимся, готовится освобождать место в «Альфа Таури» для перспективной молодёжи или Албона (если в «Ред Булл» возьмут-таки гонщика со стороны).

Новая угроза Квяту: яркий японский юниор метит на место россиянина Японский дебютант Цунода уже поднимается на подиум Формулы-2 и выигрывает гонки. В «Ред Булл» о нём отзываются очень хорошо.

Год назад в «Рено» в очередной раз решили, что нужно поменять одного из гонщиков – трансферной жертвой оказался Нико Хюлькенберг. Судя по результатам и команды, и француза, Сириль Абитебуль в очередной раз прогадал. На данный момент Окон никак не выглядит для «Рено» усилением. В шести стартовых Гран-при сезона Эстебан пять раз проиграл Риккардо в квалификации, причём отрывы по субботам заметные – куда больше, чем были год назад в паре Дэн-Халк.

В гонках Окон пару раз стрельнул за счёт умения работать с шинами, но все равно пока выглядит явным номером два на фоне австралийца – так себе ситуация для «Рено» в положении, когда Риккардо уходит, а Окон остаётся ещё на сезон. Эстебан надеется на изменение ситуации, начиная с Бельгии, когда получит новую силовую установку и другие свежие узлы. Но если всё останется, как есть, а в 2021-м Эстебан проиграет пропустившему два сезона Фернандо Алонсо, то это может поставить крест на всей дальнейшей карьере Окона в Ф-1.

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Даже после победы финна в стартовой гонке сезона никто не торопился говорить о «Боттасе 3.0» и так далее. Как говорится, плавали – знаем. Так и вышло: по мере развития сезона Валттери вновь скатился к унылой роли «ведомого», который не может навязать Хэмилтону серьёзной конкуренции. Для «Мерседеса» такая ситуация вполне комфортна, даже если Боттас уступит в личном зачёте второе место Ферстаппену. А вот для болельщиков и самого Валттери всё печально. Да, можно иногда брать поулы и изредка пользоваться неудачами Хэмилтона но звание Баррикелло наших дней прикрепляется к финну окончательно и бесповоротно.

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