Легендарный конструктор Формулы-1 снова создал машину-«пылесос»! Теперь — крутой суперкар

Атмосферный двигатель, механическая коробка передач, практически полное отсутствие активной аэродинамики и минимум электроники — звучит как описание суперкара из 90-х, но на самом деле это новейшая модель, созданная в 2020 году. Всё дело в личности создателя, которым стал легендарный конструктор Гордон Марри.

Имя британского инженера известно как поклонникам автоспорта, так и ценителям дорожных спорткаров. Для первых Марри ассоциируется с командами «Брэбем» (знаменитый болид-«вентилятор» Brabham BT46B одна из его работ) и «Макларен» (специалист принял участие в создании культового McLaren MP4/4), а для вторых Гордон прочно ассоциируется с моделью McLaren F1, которая появилась в начале 1990-х и долгие годы являлся самым быстрым дорожным автомобилем в мире. Спустя несколько десятилетий после создания McLaren F1 Марри представил идеологического преемника британского суперкара — модель GMA T.50, созданную силами дизайнерского и инженерного бюро Gordon Murray Design специально для бренда Gordon Murray Automotive. Как ясно из названия, обе компании созданы самим Марри, поэтому Гордон мог работать «для себя», создавая автомобиль в соответствии с собственными представлениями об идеальном суперкаре. И получилось крайне необычно.

Фото: Gordon Murray Automotive

В основу GMA T.50 лёг углепластиковый монокок с алюминиевыми сотами внутри, созданный компанией Formaplex, который отличается высокой жёсткостью и прочностью на кручение. Это позволило отказаться от дополнительных усилителей и распорок. Кузовные панели также целиком выполнены из карбонового волокна, так что суммарная масса монокока и с кузовом составляет всего 150 кг. С точки зрения оптимизации веса Гордон Марри и его подопечные пересмотрели конструкцию в том числе 900 крепёжных элементов автомобиля (максимально уменьшали их длину и диаметр), чтобы добиться уникального показателя — снаряжённая масса нового суперкара составляет всего 980 кг. Это на 150 кг меньше, чем масса McLaren F1, и примерно на треть легче, чем современные суперкары, средняя масса которых составляет 1436 кг. Чтобы понять всю степень внимания к деталям, надо понимать, что GMA T.50 получил лобовое стекло, которое на 28% тоньше, чем аналогичный элемент у других суперкаров, педальный узел на 300 г легче, чем у McLaren F1, сиденье водителя весит менее 7 кг, а каждое из пассажирских кресел легче 3 кг.

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Свой вклад в снижение снаряжённой массы внесли и двигатель с коробкой передач. Силовой агрегат является частью силовой структуры шасси и жёстко крепится (через антивибрационные опоры к монококу), что позволяет сразу снять 25 кг по сравнению с традиционной системой крепления. Сам мотор весит 178 кг, а коробка передач — на 10 кг легче, чем трансмиссия McLaren F1. При этом оба агрегата были специально сконструированы для новой модели.

Фото: Gordon Murray Automotive

Двигатель разработан известной фирмой Cosworth, которая с нуля создала атмосферный 3,9-литровый V12. Мотор развивает рекордные для дорожных автомобилей 12 100 об/мин, а максимальная мощность 663 л.с. пусть и не самая выдающаяся, но зато по количеству снятых с литра рабочего объёма лошадиных сил (166 л.с.) среди дорожных машин у GMA T.50 конкурентов нет. Для снижения массы блок и головка блока цилиндров изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава, коленвал — из стали, шатуны, клапаны и корпус сцепления — из титана, а выхлопная система выполнена из жаропрочного инконеля и титанового сплава.

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Будучи не только инженером (который совместно с Cosworth работал над тем, чтобы максимально снизить центр тяжести двигателя), но и дизайнером, Марри отказался от ременного привода всех навесных агрегатов, которые к тому же спрятаны и не видны снаружи — всё ради визуальной чистоты подкапотного пространства. Двигатель работает в двух режимах: GT Mode ограничивает отдачу мотора 600 л.с. и максимальные обороты — 9500 об/мин для комфортного передвижения по городу, а Power Mode полностью раскрывает весь потенциал силового агрегата. Ну а чтобы водитель и пассажиры могли наслаждаться звуком двигателя, разработана система Direct Path Induction Sound, транслирующая рёв мотора в салон.

Фото: Gordon Murray Automotive

Коробку передач для GMA T.50 разработала компания Xtrac, и это никакой не «автомат» и не «робот», а чистокровная 6-ступенчатая механическая трансмиссия с Н-образной схемой переключения. Масса коробки передач составляет 80,5 кг, чего удалось добиться в том числе за счёт чрезвычайно лёгкого алюминиевого корпуса с толщиной стенок всего 2,4 мм. Сцепление у суперкара трёхдисковое, из карбида кремния и титана.

Фото: Gordon Murray Automotive

Впрочем, всё вышеперечисленное скрыто от глаза посторонних. Тем, кому повезёт увидеть GMA T.50 вживую, заметен будет в первую очередь кузов. Лишенённый вопреки современным тенденциям воздуховодов, антикрыльев и элементов активной аэродинамики, он отличается чистотой линий и лаконичностью облика. Купе получило двери типа «крылья чайки», которые поднимаются вверх, и аналогичные по конструкции створки моторного отсека, позволяющие помимо доступа к двигателю загружать вещи в два багажника — по обе стороны мотора расположены 90-литровые отсеки для поклажи. Так что новый суперкар вполне подходит для ежедневных поездок.

Фото: Gordon Murray Automotive

Светодиодные фары по своему дизайну отсылают к оптике McLaren F1, но отличаются большей эффективностью (освещают дорогу на 15% дальше, чем, как заявляет Gordon Murray Automotive, у лучших суперкаров своего класса). При этом Марри не стал скрывать радиаторы, охлаждающие фары, как это делают обычно, а выставил эти элементы под рассеиватель и сделал частью дизайна. Фонари выполнены в виде колец с трёхмерным рисунком.

Фото: Gordon Murray Automotive

Фото: Gordon Murray Automotive

Купе получило кованые колёсные диски из алюминиевого сплава (19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади) с креплением центральной гайкой, причём в качестве покрышек используется резина Michelin Pilot Sport 4S — конструктор отказался от эксклюзивных шин, созданных специально для новинки, чтобы снизить стоимость машины и упростить владельцем поиск резины, когда она износится. Тормозные механизмы на компонентах Brembo и Monobloc традиционно для машин такого класса сделаны карбон-керамическими.

Подвеска — консервативная, со стальными пружинами и алюминиевыми пассивными амортизаторами, лишённая всяких активных электрических или гидравлических компонентов. Опять же ради снижения массы. Рулевое управление усилителя не лишено, но электроусилитель вступает в силу только при движении на парковочных скоростях, а на скорости усилитель отключается и даёт водителю полный контроль над машиной.

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Но всё это меркнет на фоне аэродинамики. Комплекс имеет 6 режимов работы, способных увеличивать прижимную силу на 50%, снижать лобового сопротивления на 12,5%, добавлять около 50 л.с. к мощности автомобиля и уменьшать тормозной путь на 10 м со скорости 240 км/ч. В GMA T.50 реализован граунд-эффект, который создают воздуховоды вдоль кузова, а также установленный сзади 40-сантиметровый вентилятор (в центре него, кстати, установлена одна из трёх видеокамер, что заменяют зеркала заднего вида). Да-да, Марри вновь использовал идею своеобразного «пылесоса», высасывающего воздух из-под днища!

Фото: Gordon Murray Automotive

Мало кто знает, но такие вентиляторы были не только у Brabham BT46B, но и у McLaren F1 — культовый суперкар имел сразу два вентилятора, спрятанных в задней части кузова. В новой модели вентилятор, который питает отдельная 48-вольтовая электрика, способен развивать до 7000 об/мин, а для защиты едущих позади машин от мусора вентилятор забирает воздух через вертикальные воздуховоды с фильтрами.

Активная аэродинамика работает в 6 режимах работы, два из которых активируются автоматически, а остальные может выбирать водитель. По умолчанию GMA T.50 аэродинамика работает в режиме Auto Mode с пассивной прижимной силой и граунд-эффектом, а Braking Mode переводит заднее антикрыло в угол атаки +45 градусов вкупе с вентилятором, повышающим стабильность машины — режим активируется автоматически при замедлении суперкара для улучшения тормозной динамики.

Фото: Gordon Murray Automotive

Водитель может выбирать режимы High Downforce Mode (увеличивает прижимную силу на 50%), Streamline Mode (увеличивает максимальную скорость за счёт снижения лобового сопротивления на 12,5%, виртуально «удлиняя» кузов машины с помощью воздушного потока от вентилятора), V-Max Boost (аэродинамика переводится в режим Streamline Mode, а 48-вольтовый стартер-генератор кратковременно увеличивает мощность двигателя до 700 л.с.). Режим Test Mode можно активировать только на неподвижной машине — так суперкар демонстрирует все возможности аэродинамики, чтобы их мог оценить со стороны владелец машины и его друзья.

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Оценить потенциал GMA T.50 вместе с водителем смогут два его спутника (при том, что по габаритам модель аналогична двухместному Porsche Boxster). Как и McLaren F1, новинка имеет 3-местную компоновку салона с центральным расположением водителя — его место выделено стилистически и вынесено чуть вперёд относительно пассажирских сидений. Под каждого конкретного владельца настроят расположение сиденья, руля и педального узла (педали сцепления и тормоза сделаны из цельного алюминия с сетчатым узором, который одновременно снижает массу и повышает уровень сцепления с подошвой обуви, а педаль газа выполнена из титана — этот же металл использован для рычага коробки передач). Установленные под рулём лепестки позволяют подавать звуковой сигнал или моргать фарами, а сам руль лишён подрулевых переключателей или сенсорных панелей — только клавиши управления указателями поворота на спицах и ничего больше.

Фото: Gordon Murray Automotive

Фото: Gordon Murray Automotive

Перед водителем 12-сантиметровый аналоговый тахометр, который «обрамляют» два чёрно-белых дисплея (белая графика на чёрном фоне для лучшей читаемости). По бокам от дисплеев размещены по три алюминиевых поворотных переключателя: элементы справа управляют климатической системой, слева — режимами работы аэродинамики, стеклоочистителем и светотехникой. Слева и справа расположены два экрана, на которые транслируется картинка с наружных видеокамер, заменяющих традиционные зеркала заднего вида. Чтобы в поездках было не скучно, специалисты Arcam разработали особую акустическую систему с 10 динамиками суммарной мощностью 700 Вт, причём масса мультимедиа (она поддерживает подключение смартфонов по стандартам Apple Car Playи Android Auto) составляет всего 3,9 кг.

Фото: Gordon Murray Automotive

Помимо 90-литровых багажников снаружи предусмотрены 30-литровые ёмкости в салоне (над подножками пассажиров и под их сиденьями, а также за спинкой водительского кресла). С тремя людьми в салоне можно перевезти 228 литров багажа, а если отказаться от одного пассажира, заменив его сделанным по форме кресла чемоданом, то общая ёмкость багажных отсеков GMA T.50 составит 288 литров.



Но вряд ли кто-то будет использовать заднеприводный суперкар для перевозки вещей, поскольку машина создавалась с целью дарить удовольствие от вождения. Особенно если полностью отключить трэкшн-контроль и систему стабилизации (из прочей электроники есть только антиблокировочная система тормозов).

Фото: Gordon Murray Automotive

Однако прочувствовать все эмоции от управления GMA T.50 смогут немногие. Всего будет сделано 100 экземпляров суперкара, сборка которого начётся в январе 2022 года в Великобритании. Каждое купе сделают с учётом пожеланий конкретного клиента, а вручать машину покупателям будет лично создатель модели. И стоимость в 2,36 млн фунтов стерлингов (2,63 млн евро) без учёта налогов не пугает ценителей инженерного гения Гордон Марри — почти все автомобили уже распроданы.