Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Статьи /

Тест: узнай азиатских гонщиков Формулы-1 по фотографиям

«Чемпионат»
Сложный тест про гонки. Отличите азиатских гонщиков Формулы-1 друг от друга?
Говорят, что все азиаты на одно лицо. А вы узнаете в лицо азиатских гонщиков Ф-1 и младших серий?
Авто / Формула-1 0

Не так давно мы обнаружили небольшую ошибку в нашей статистике Формулы-2: в профайл одного из японских гонщиков загрузили фотографию его коллеги по серии. Это натолкнуло на идею: а почему бы не сделать тест, в котором предложить вам, читателям, проверить собственные знания насчёт Формулы-1 и Формулы-2?

Мы собрали фотографии азиатских гонщиков (в основном японцев, но не только) и составили небольшой тест из десяти вопросов — проверьте, насколько вы хорошо помните пилотов, которые либо выступали в Формуле-1 в прошлые годы, либо могут совсем скоро в неё попасть. Благо, в Формуле-2 сейчас выступает целый ряд действительно перспективных гонщиков из Азии. Чжоу Гуаньюя прочили в «Рено», Юки Цунода угрожает позициям Даниила Квята в «Альфа Таури»… В общем, самое время проверить свою осведомлённость!

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:
Тест. Узнаете в лицо азиатских гонщиков Формулы-1?

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
Тесты «Чемпионата» •••
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020