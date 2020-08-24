Сложный тест про гонки. Отличите азиатских гонщиков Формулы-1 друг от друга?

Не так давно мы обнаружили небольшую ошибку в нашей статистике Формулы-2: в профайл одного из японских гонщиков загрузили фотографию его коллеги по серии. Это натолкнуло на идею: а почему бы не сделать тест, в котором предложить вам, читателям, проверить собственные знания насчёт Формулы-1 и Формулы-2?



Мы собрали фотографии азиатских гонщиков (в основном японцев, но не только) и составили небольшой тест из десяти вопросов — проверьте, насколько вы хорошо помните пилотов, которые либо выступали в Формуле-1 в прошлые годы, либо могут совсем скоро в неё попасть. Благо, в Формуле-2 сейчас выступает целый ряд действительно перспективных гонщиков из Азии. Чжоу Гуаньюя прочили в «Рено», Юки Цунода угрожает позициям Даниила Квята в «Альфа Таури»… В общем, самое время проверить свою осведомлённость!

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:

Тест. Узнаете в лицо азиатских гонщиков Формулы-1?