«Один из величайших обгонов в истории Формулы-1». Как Хаккинен обхитрил Шумахера в Спа

Вообще-то, этой гонки не должно было быть в календаре сезона-2000. По бельгийским законам реклама табака была запрещена уже в тот год, а большинство спонсоров команд тогда были именно табачниками, и в Формуле-1 вместо гонки в Спа планировали провести этап в Зандворте или Эшториле. Но Берни Экклстоуну каким-то образом удалось договориться с правительством Бельгии, и Спа вернулся в расписание чемпионата, подарив болельщикам один из самых зрелищных обгонов в истории «Больших призов».

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Хаккинен начинает и вылетает

Первая половина сезона-2000 сложилась в пользу Михаэля Шумахера. Немец выиграл пять гонок из восьми и лидировал с отрывом в 22 очка (тогда за победу давали 10), но затем не смог финишировать в трёх гонках подряд, и в Венгрии первое место чемпионата перехватил Мика Хаккинен. Финн также выиграл квалификацию в Спа, в то время как Шумахеру предстояло стартовать лишь с четвёртой позиции.

Утром в день гонки на трассу обрушился ливень, и к моменту старта асфальт оставался влажным, так что руководитель гонки Чарли Уайтинг принял решение начать заезд за автомобилем безопасности, за счёт чего Хаккинен без борьбы сохранил за собой первое место. Сейфти-кар покинул трассу после единственного круга, и Мика, пока Ярно Трулли и Дженсон Баттон сдерживали Шумахера, начал отрываться.



Михаэлю поначалу ничего не удавалось сделать с соперниками, и лишь когда Баттон ошибся при атаке Трулли в «Автобусной остановке», Михаэль отыграл позицию и вышел на третье место. А в следующем повороте — «Ла Сурс» — немец обогнал Трулли и поднялся на вторую строчку. В том же эпизоде опередить итальянца попытался и Баттон, но английский дебютант «нырнул» внутрь слишком поздно и отправил Ярно в разворот. «Джордан» заглох, Трулли сошёл с дистанции.

Столкновение Баттона и Трулли Фото: Mark Thompson/Getty Images

После четырёх кругов Хаккинен опережал Шумахера на девять секунд, но Михаэль постепенно сокращал разрыв. К пятому кругу трасса почти просохла, и гонщики начали заезжать в боксы, чтобы избавиться от «дождевой» резины. «Макларен» упустил верный момент, и Хаккинен с Култхардом сменили шины позже других, но Мика сохранил лидерство, пусть и потеряв четыре секунды относительно Шумахера, а вот ДиСи откатился на девятое место.



На свежей резине Михаэль был явно быстрее Хаккинена и догонял лидировавший «Макларен». На 13-м круге Мика ошибся — в повороте «Ставло» финн зацепил колесом скользкий от дождя поребрик и едва не вылетел с трассы. Хаккинен удержался на трассе и продолжил заезд, но уже в шести секундах позади Шумахера. А Михаэль продолжал атаковать и к 18-му кругу опережал своего главного соперника на 10 секунд.

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Финская контратака

На середине дистанции Шумахер свернул на второй пит-стоп, Хаккинен же дозаправился четрьмя кругами позже и вернулся на трассу в 8 секундах позади лидера. И в этот момент началась погоня. Пару секунд Михаэль потерял, обгоняя круговых, но и по чистой трассе Шумахер проигрывал Хаккинену по 0,7-0,8 секунды с круга. Кроме того, «Феррари» немца гораздо быстрее изнашивала резину, и на прямой «Кеммель», где ещё оставалась небольшая лужа, вынужден был съезжать с траектории, чтобы охладить шины на влажной части трассы.

Михаэль Шумахер и Мика Хаккинен на Гран-при Бельгии — 2000 Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Хаккинен продолжал атаковать и гораздо меньше терял при обгоне круговых — пропустив Шумахера, отстающие были готовы к тому, что сзади едет «Макларен», и быстрее находили способ уйти с траектории. За 10 кругов этой погони Мика полностью отыграл отставание и шёл уже в десятых долях секунды позади Шумахера.



За пять кругов до финиша Шумахер уже не может проехать по луже на прямой, поскольку Хаккинен в «воздушном мешке» позади «Феррари». Мика атакует в «Ле Комб», но Михаэлю удаётся отбиться.

«Феррари» и «Макларен» проезжают ещё один круг друг за другом и снова выходят на «Кеммель», но перед ними круговой Рикардо Зонта. Бразилец видит Шумахера, но не знает, что позади мчится ещё и Хаккинен. Зонта смещается вправо, и Михаэль объезжает «БАР» по левой бровке трассы, в то время как Мика в последний момент «нырнул» в оставшуюся между круговым и обочиной трассы щель слева — и обгоняет оба автомобиля!

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в "инстаграме" Формулы-1.

К «Ле Комб» Мика подъехал впереди Михаэля, и Шумахер уже не мог ничего предпринять. В третий раз за гонку Хаккинен вышел в лидеры, на сохранившейся в хорошем состоянии резине он отрывается от соперника и одерживает 18-ю в карьере победу.

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«Один из величайших в истории»

«Невероятная победа, — ликовал после финиша действующий чемпион. — В „Ставло“ бордюры оказались очень скользкими, я потерял лидерство, но после второго пит-стопа начал догонять Шумахера. В первый раз мне не удалось обогнать его в конце прямой, но на следующем круге я намного быстрее вышел из „Ла Сурс“, а круговая машина дала мне дополнительный слипстрим».



Шумахер признал поражение и после финиша отметил, что в целом темп «Феррари» в этот уик-энд был слабее, чем у «Макларена».

Мика Хаккинен и Ральф Шумахер на подиуме Гран-при Бельгии — 2000 Фото: Clive Mason/Getty Images

Но главным событием уик-энда стал тот самый обгон. «Уверен, что этот манёвр войдёт в историю как один из величайших в истории Формулы-1», — сказал тогда Рон Деннис, руководитель «Макларена», а в феврале 2001-го в опросе нескольких десятков экспертов этот эпизод был признан лучшим моментом года.



За четыре этапа до конца сезона Хаккинен увеличил отрыв от Шумахера до шести очков. Казалось, что «Феррари» уже не сможет ничего противопоставить набравшему ход «Макларену», а Мика станет первым со времён Хуана-Мануэля Фанхио, кому удастся стать чемпионом Формулы-1 в третий раз подряд…