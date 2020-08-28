Формула-1 проведёт гонку на уникальной трассе. Ждём рекорда всех времён в квалификации!

В самом конце августа Формула-1 наконец сформировала, надеемся, окончательный календарь на нынешний сезон. Вопреки мрачным прогнозам, чемпионат проведёт целых 17 Гран-при — по нынешним меркам маловато, а вот для середины 2000-х это был бы абсолютно полноценный сезон. В любом случае, при 17 этапах Ф-1 с небольшим запасом выполнит обязательства перед телекомпаниями и спонсорами и более чем объективно определит сильнейших пилотов и команд.

Сегодня, 28 августа, в календаре появилась вишенка на торте. Ранее руководство Формулы-1 уже анонсировало, что два этапа на трассе «Сахир» в Бахрейне могут пройти на разных конфигурациях трассы. Когда концовка календаря была сформирована, про конфигурации ничего не сказали, но вот теперь подтвердили: если Гран-при Бахрейна пройдёт на классической трассе, то следующий за ним Гран-при Сахира — на крайне необычной, поистине уникальной для Формулы-1.

Календарь оставшейся части сезона Ф-1 с датой гонки



30 августа. Гран-при Бельгии

6 сентября. Гран-при Италии

13 сентября. Гран-при Тосканы

27 сентября. Гран-при России

11 октября. Гран-при Айфеля

25 октября. Гран-при Португалии

1 ноября. Гран-при Эмилии-Романьи

15 ноября. Гран-при Турции

29 ноября. Гран-при Бахрейна

6 декабря. Гран-при Сахира

13 декабря. Гран-при Абу-Даби.

На «Сахире» существует целый ряд конфигураций, имеющих лицензию Grade 1, которая позволяет принимать Гран-при Ф-1. Для предпоследней гонки чемпионата-2020 организаторы выбрали самую экстремальную, прозванную «овальной». Конечно, до классического американского овала ей очень далеко, скорее это трапеция, но выглядит действительно впечатляюще.

Трасса «пропускает» всю внутреннюю часть классического трека Ф-1, с помощью быстрой связки соединяя две «задние» прямые автодрома. Таким образом длина круга сокращается до всего лишь 3543 метров — по меркам Ф-1 просто мизер! Да, в календаре чемпионата есть ещё более короткая трасса в Монако, но там поворот на повороте, а в данном случае нас ждут сразу три длинные прямые с минимумом поворотов между ними.

По первым подсчётам, нынешние болиды Формулы-1 в квалификации преодолеют «овальный» круг менее чем за 55 секунд. В гоночном режиме пилоты будут в состоянии проезжать круги быстрее, чем за минуту.

Таким образом, Гран-при Сахира должен уверенно установить новый квалификационный рекорд Формулы-1. В настоящий момент быстрейший квалификационный круг в истории Ф-1 принадлежит трассе в Дижоне: он был поставлен на Гран-при Франции 1974 года, когда Ники Лауда преодолел круг за 58 секунд и 79 сотых. По сей день это единственная поул-позишен быстрее минуты, но, видимо, так будет только до 5 декабря 2020 года.



В наши дни быстрейшей по времени прохождения круга трассой является «Ред Булл Ринг». В 2020 году Валттери Боттас взял поул-позишен с результатом 1:02.939 — это пятый результат в истории Формулы-1. Интересно, кто из пилотов сумеет войти в историю в декабре — вполне вероятно, что «овальный» Бахрейн попал в календарь чемпионата в первый и последний раз, так что нынешний рекорд может оказаться фактически вечным!

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Необычная конфигурация трассы несёт с собой ещё пару последствий. Во-первых, ожидайте огромного трафика в квалификации и взаимных жалоб. На таком коротком круге пилотам будет крайне трудно не помешать друг другу в конце первого и второго сегмента квалификации. Ну а в третьем сегменте как бы не повторился Гран-при Италии — 2019, когда никто не хотел ехать первым и остаться без слипстрима! Так что ждём скандалов, штрафов и неожиданностей.



«Мы ещё не проводили симуляций, но, без сомнений, при круге за 55 секунд первый сегмент квалификации станет кошмаром! Но когда у трассы есть столько конфигураций, то имеет смысл попробовать что-то иное», — отметил глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр.



Кстати, именно «овальная» трасса примет финальный этап Формулы-2. Там хаос во время квалификации может оказаться ещё серьёзнее. Выбор конфигурации вполне может повлиять и на исход всего чемпионата, если победитель ещё не будет известен.

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Второй момент — из-за короткой длины гонщикам придётся проехать 87 кругов! Это сулит постоянные обгоны круговых и синие флаги, а также невероятные отрывы на финише. На недавнем Гран-при Испании в одном круге с выигравшим гонку Льюисом Хэмилтоном оказались лишь его соседи по подиуму. В случае с Гран-при Сахира вполне реальным выглядит вариант с отставанием всех середняков на два круга, а команды-аутсайдеры могут проиграть не обычные 2-3, а все 4-5, как в старые-добрые времена. Если, конечно, обойдётся без выезда машины безопасности.



«Посмотрим, что будет в гонке с обгонами, и насколько хороши окажутся топ-машины — как много раз они обгонят всех!» — заявил глава «Альфа Таури» Франц Тост.

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В общем, выбор необычной конфигурации обещает обеспечить нам уникальную гонку. И если Гран-при Сахира окажется интереснее Гран-при Бахрейна, кто знает, не захочет ли Формула-1 навсегда перейти на эту псевдоовальную конфигурацию…