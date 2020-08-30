«Феррари» унижена, Боттас раздавлен. Итоги Гран-при Бельгии

В самых страшных снах тифози «Скудерия» не бывала такой беспомощной: легендарная команда выглядела даже не середняком, а аутсайдером.

Сам по себе Гран-при Бельгии получился не слишком богатым на события, но в целом уик-энд дал много пищи для размышлений: «Феррари» провалилась даже на фоне собственных сателлитов, Валттери Боттас снова не смог ничего противопоставить Льюису Хэмилтону, а «Рено» внезапно впереди «Макларена» и «Рейсинг Пойнт». Эти и другие итоги седьмого этапа Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Хэмилтон всего в двух победах от рекорда Шумахера! Напарник Квята — герой гонки Россиянин вновь остался без очков, а вот его напарник выдал отличный прорыв на восьмое место.

Это фиаско, «Феррари»

Текущий сезон складывается для «Феррари» весьма скверно, но такого провала не ожидал никто. Ещё до начала уик-энда можно было предположить, что на требовательной к мощности трассе «Скудерия» будет отставать сильнее, но мог ли кто-то предсказать, что Феттель с Леклером окажутся медленнее пилотов «Альфа Ромео»? В минувший уик-энд «Феррари» выглядела даже не середняком, а аутсайдером.

Райкконен опережает Феттеля на Гран-при Бельгии Фото: John Thuys/Getty Images

Феттель после своего пит-стопа выехал впереди Райкконена, но затем пропустил Кими в борьбе на трассе и за оставшиеся 28 кругов так и не смог контратаковать. Ещё более показательны первые круги Шарля Леклера, которому удалось прорваться на старте, но затем монегаск постепенно откатился ровно туда, откуда стартовал.

Проблемы «Феррари» касаются не только мотора, и, похоже, слухи, появившиеся зимой, оказались верны: аэродинамика нового шасси тоже не работает. Год назад красным машинам в Бельгии не было равных — не только за счёт мощного двигателя, но и благодаря малому лобовому сопротивлению шасси. Но в Маранелло решили изменить философию шасси, и в итоге лишились обоих преимуществ. Этот провал полностью на совести Маттиа Бинотто.

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Боттас подставляет болельщиков

Финишировав вторым, Валттери Боттас заявил, что для него это был «чистый уик-энд», а значит, 8,5 секунды, которые он проиграл Хэмилтону, — объективная разница между финном и его титулованным напарником. Не стоит забывать, что и в квалификации Боттас выглядел бледной тенью Льюиса — Валттери лишь на 0,015 секунды опередил Ферстаппена, в то время как Хэмилтон наглядно продемонстрировал, что «Мерседес» на полсекунды быстрее «Ред Булл». И вновь Боттас утверждает, что не допускал ошибок, а круг получился неплохим. Откуда же тогда взялись эти 0,51 секунды до Хэмилтона?

Валттери Боттас на подиуме Гран-при Бельгии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В ситуации, когда «Ред Булл» (за редким исключением) не способен навязать «Мерседесу» борьбу, только Боттас мог внести хоть какую-то интригу в борьбу за чемпионский титул, но вновь и вновь Валттери просто оказывается медленнее. В актив финну можно занести лишь первый этап в Шпильберге да Гран-при 70-летия, где он был быстрее Хэмилтона, но проиграл из-за плохой тактики. Но в остальном — два провала на старте (Венгрия и Испания), слабая квалификация (Гран-при Штирии). Можно вспомнить прокол шины на Гран-при Великобритании, но и в той неудаче Валттери отчасти виноват сам — слишком долго он вплотную преследовал Хэмилтона и перегрел резину. Это не уровень претендента на титул.

Ну а Хэмилтон оторвался от ближайшего соперника (и это не Боттас, а Ферстаппен!) уже на 47 очков и почти наверняка в сентябре сравняется с Михаэлем Шумахером по числу побед. Седьмой титул, судя по всему, станет самым лёгким в карьере Льюиса.

Положение в общем зачёте (топ-10):



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 157 очков

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 110

3.

4. Александер Албон («Ред Булл») — 48

5. Шарль Леклер («Феррари») — 45

6. Ландо Норрис («Макларен») — 45

7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 42

8. Даниэль Риккардо («Рено») — 33

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 33

10. Эстебан Окон («Рено») — 26…

16. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 157 очков2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1103. Валттери Боттас («Мерседес») — 1074. Александер Албон («Ред Булл») — 485. Шарль Леклер («Феррари») — 456. Ландо Норрис («Макларен») — 457. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 428. Даниэль Риккардо («Рено») — 339. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 3310. Эстебан Окон («Рено») — 26…16. Даниил Квят («Альфа Таури») — 2.

«Рено» врывается в борьбу

Главным сюрпризом уик-энда в Спа стала команда «Рено». Даниэль Риккардо уже в пятницу был одним из быстрейших, а по итогам квалификации французские машины уступали лишь «Мерседесам» и «Ред Булл» — и сохранили этот темп в гонке. В общей сложности Риккардо и Окон на двоих набрали 23 очка — и это самый результативный финиш команды-середняка после 26 очков «Макларена» в первой гонке. В Кубке конструкторов французы по-прежнему на шестой позиции, но от третьего места «Рено» отделяет всего девять баллов.

Даниэль Риккардо опережает Алекса Албона на Гран-при Бельгии Фото: John Thuys/Getty Images

Интересно, что «Макларен», которому на первых этапах удавалось регулярно опережать «Рено» в квалификациях, теперь на одном круге смотрится медленнее французских визави. «Рейсинг Пойнт» пока впереди Энстоуна, хотя в этот уик-энд Стролл с Пересом не так сильно смотрелись в квалификации и не смогли пройти в финальный сегмент на «медиуме».

Кроме того, подопечные Отмара Зафнауэра приняли весьма странное тактическое решение, оставив Переса на «софте», когда можно было заехать за свежими шинами после появления автомобиля безопасности. Если не брать Гран-при Великобритании, где команда выступала одной машиной, это была наименее результативная гонка «Рейсинг Пойнт».

Положение в Кубке конструкторов:



1. «Мерседес» — 264 очка

2. «Ред Булл» — 158

3. «Макларен» — 68

4. «Рейсинг Пойнт» — 66

5. «Феррари» — 61

6. «Рено» — 59

7. «Альфа Таури» — 20

8. «Альфа Ромео» — 2

9. «Хаас» — 1

10. «Уильямс» — 0.

Неплохой заезд Квята, отличная гонка Гасли

В Бельгии, по признанию самого Квята, ему удалось вместе с инженерами разобраться с настройками, и результат не заставил себя ждать — Даниил впервые в сезоне опередил Пьера Гасли в квалификации. Стартовал россиянин, как и большинство пилотов в его группе, на «медиуме», что в итоге и предопределило ход гонки: Квят как ехал за Строллом и Норрисом, так и финишировал позади них, пропустив также пару пилотов на более свежих шинах.

Франц Тост и Даниил Квят Фото: Peter Fox/Getty Images

В целом это была неплохая гонка для Квята — не блестящая, но рабочая и без видимых ошибок. Проблема, однако, в том, что напарник вновь смотрелся намного ярче. Неизвестно, как сложилась бы гонка, если бы на «харде» стартовал Даниил, а не Гасли, но факт остаётся фактом: французу не повезло с появлением сейфти-кара, после пит-стопа он оказался в самом конце пелотона, но провёл множество обгонов и вырвался на восьмое место.



Если у «Ред Булл» возникнет желание обновить состав «Альфа Таури» на следующий год (а Юки Цунода в этот уик-энд одержал вторую победу в Формуле-2), то избавляться очевидно будут от того, кто приносит меньше очков и выступает менее ярко. И на данный момент, к сожалению, таковым пилотом в «Альфа Таури» является Даниил Квят.

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Джовинацци вылетел очень невовремя

Одним из главных событий гонки стал вылет Антонио Джовинацци на десятом круге. Итальянец зацепил поребрик и потерял контроль над автомобилем, а оторвавшееся от его «Альфа Ромео» колесо выбило из борьбы и Джорджа Расселла. И вылет этот произошёл очень не вовремя: в паддоке вовсю ходят слухи о том, что «Альфа Ромео» ведёт переговоры с Нико Хюлькенбергом, а сам немец пару недель назад признался, что принял бы предложение итальянской команды.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео вы можете в Instagram-аккаунте Формулы-1.

Вместе с этим на подходе к Формуле-1 сразу несколько юниоров Академии «Феррари»: Мик Шумахер, Роберт Шварцман и Каллум Айлотт, которые сейчас сражаются за титул в Формуле-2. Даже если Кими Райкконен решит покинуть «Большие призы» по окончании сезона (а он говорит, что ещё не принял такого решения), это совершенно не гарантирует места Джовинацци.



По большому счёту, Антонио на второй сезон в команде не демонстрирует прогресса — да, он регулярно опережает Райкконена по субботам, но речь идёт о борьбе в первом сегменте (Джови в этом году не квалифицировался выше 17-й позиции) и теряющем мотивацию 40-летнем ветеране. Так себе достижение.