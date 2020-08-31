Своим решением команда лишила Квята шансов на очки. Но обвинить её во вредительстве сложно

В третий раз в сезоне-2020 попасть в очки у Даниила Квята не вышло. Гран-при Бельгии принёс россиянину обидную 11-ю позицию – но с серьёзным отставанием от очковой зоны. Разбираем главные моменты из уик-энда Даниила.

1. Предлагаем нарушить хронологический порядок и сразу перейти к главному – обсуждению гоночной стратегии, которая во многом предопределила, что Квят в воскресенье остался без очков, а его напарник Пьер Гасли пробился на восьмое место и был заслуженно признан лучшим гонщиком дня.



Даниил и Пьер занимали соседние позиции на стартовой решётке, и стратеги «Альфа Таури» поступили вполне традиционно для себя, разделив стратегии. Даниилу выбрали менее рискованную тактику со стартом на шинах «медиум» и последующим переходом на «хард» — такой же вариант предпочли, например, в «Мерседесе», да и почти все стартующие во второй десятке тоже надели «медиум».



Что же до Гасли, то он получил «хард». Это был риск: обычно чем жёстче шины, тем хуже старт, плюс Пьер рисковал потерять позиции на первых кругах, пока у «софта» и «медиума» будет преимущество по темпу. Плюс тактика француза могла пострадать в случае раннего выезда на трассу машины безопасности – собственно, так и произошло. Так что трудно обвинить «Альфа Таури» в том, что Гасли они придумали тактику-конфетку, а Квяту подложили свинью. Опять же, повторимся: Пьер стал единственным, кто поехал на «харде», так что стратеги других команд тоже не считали это решение оптимальным.



Но вышло, как вышло: Гасли здорово стартовал, а «хард» нисколько не помешал ему атаковать на первых же кругах. Если бы не слишком ранний выезд на трассу сейфти-кара, Пьер, вполне возможно, оказался бы на финише в районе пятого-седьмого места – то есть в сражении за позиции с Албоном и Оконом. Стратегия «хард»-«медиум» сработала просто изумительно.

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2. Квят, в отличие от напарника, оказался на той же тактике, что и окружающие его пилоты. В итоге Даниил не получил преимущества по скорости ни в какой момент времени и оказался ровно там, где и позволял темп машины – позади «Макларена» и «Рейсинг Пойнт», но впереди «Альфа Ромео» и «Феррари». Правда, оговоримся: Гасли атаковал «розовые «Мерседесы» и в дебюте дистанции, а вот Квят им никогда не угрожал. Впрочем, такая разница могла быть вызвана не скиллом Гасли, а неожиданным преимуществом «харда» над «медиумом».

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3. По сути гонка Даниила была завершена после неудачного старта и раннего выезда сейфти-кара. Появление машины безопасности окончательно убило всё тактическое разнообразие, ну а на старте Квят лишился шанса забраться повыше.

Мы пересмотрели первый круг россиянина. С места он тронулся нормально, вполне на уровне стартовавших впереди пилотов «Рейсинг Пойнт», но перед поворотом Даниил оказался на внутреннем радиусе и начал тормозить довольно рано. Этим воспользовался сначала Леклер, просвистевший по внешней траектории, а затем и Гасли, который тоже оказался левее Квята и на более удачной для разгона позиции. Так россиянин потерял сразу два места.



Даниил имел шанс обратно опередить Гасли на прямой «Кеммель»: они поравнялись, но перед Даниилом оказался «Макларен» Норриса – пришлось тормозить. Правда, сам Ландо ошибся и уехал на обочину. Даниил вновь начал прессинговать Пьера, но в итоге они слишком широко вошли в очередной поворот, француз невольно притормозил напарника – и Норрис объехал Квята обратно.

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4. Ещё один момент, который мы подсмотрели благодаря F1TV: оказывается, Даниил пропустил Гасли ближе к финишу после приказа из боксов. Когда россиянин не сумел сдержать Переса, то Квята тут же попросили поменяться позициями с напарником, шины которого были намного свежее. Приказ поступал трижды – сначала просто поменяться как можно быстрее, потом – сделать это перед 12-м поворотом (ничего не произошло), затем – перед 18-м. Даниил в ответ молчал, но перед 18-м (это «Автобусная остановка») сбросил скорость и дал дорогу напарнику, который до конца гонки успел опередить и Переса, и ехавшего перед ним Стролла.



После финиша гонки чувствовалось, что Даниил недоволен и слегка раздражён. Заезжая на пит-лейн, он спросил инженера: «Какая позиция? Скажи хоть что-нибудь, парень». Тот ответил: «11-е место, Дани. У многих людей, как и у нас, были проблемы с шинами «хард» из-за длинного отрезка. Да, было трудновато».

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5. Перейдём к приятному моменту. Впервые в сезоне Квят опередил Гасли в квалификации, пусть даже речь шла лишь о 15 тысячных секунды. Важно, что квалификационное проклятье (0-6 в этом сезоне и 0-9 с учётом прошлого) снято. Но главное, чтобы этот успех не стал отдельным проблеском, а перерос в какую-никакую тенденцию. А то 1-6 по квалификациям и 2:18 по очкам – так себе реклама во время сезона переходов и на фоне успехов Юки Цуноды в Формуле-2.



Кстати, Дане ещё немного повезло. Мы уже отмечали, что пилоты «Альфа Таури» обычно попадают в очки по очереди, но если для Квята эта малоочковые десятые позиции, то Гасли обычно фартило со сходами впереди или чем-то ещё. Вот и вчера благодаря неожиданно удачной тактике Пьер запросто мог взять не 4 балла, а 6, 8 или даже 10. Тогда общий зачёт выглядел бы ещё печальнее.

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6. Что имеем в итоге? Долгожданный прогресс в квалификации и невезение с тактикой в гонке. Со вторым моментом не всегда угадаешь, нет повода переживать, а вот первый крайне важно перенести на два итальянских Гран-при в Монце и Муджелло. Даниил обычно хорош на «Аутодромо Национале» — и сильный результат в ближайшие выходные ему бы ой как пригодился!