Сын Шумахера может лишить Шварцмана места в Ф-1. Мик и затмил россиянина, и помешал ему

Неудачный этап в Монце отбросил Шварцмана на третье место в чемпионате, в то время как сын Михаэля ворвался в борьбу за титул.

Этап в Монце завершился для Роберта Шварцмана неудачей и принёс россиянину всего шесть очков. Проблемы начались уже в квалификации, когда Роберт занял лишь 16-е место. «Это странно, и мы не совсем понимаем, почему так получилось», — сказал тогда Шварцман. В субботней гонке удалось пробиться на девятое место — был шанс подняться и выше, но в первом повороте Шварцман оказался зажат между соперниками и потерял пару позиций.

В воскресном спринте Роберт набрал ещё несколько очков за шестое место, но это было уже не столь важно: на протяжении всего уик-энда отлично смотрелся Мик Шумахер, и теперь немец опережает Шварцмана в общем зачёте. Более того, много очков в этот уик-энд набрал и Каллум Айлотт, вырвавшийся в лидеры чемпионата. Шварцман же теперь занимает только третью позицию турнирной таблицы.

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Первая в сезоне победа Шумахера

За счёт блестящих выступлений на первых этапах Роберт Шварцман сумел затмить Мика Шумахера, у которого в Формуле-2 опыта гораздо больше — немец дебютировал в этой серии ещё в прошлом году. Не помогло Шумахеру и то, что он порой ошибался в борьбе на трассе и в первых четырёх гонках ни разу не дотянулся до подиума, а на «Сильверстоуне» снёс Шварцману переднее антикрыло.



При этом, нельзя сказать, что Шумахер проводил сезон плохо. Мик дважды был третьим на «Хунгароринге», занял второе место в Сильверстоуне и дважды поднимался на подиум в Спа — к этапу в Монце немец чаще любого другого пилота на стартовой решётке финишировал в топ-3 и лишь в трёх гонках из 14 не набирал очков.



Итальянский этап, казалось, начался для Шумахера с провала — немец ошибся в эске «Аскари» и вылетел в отбойники. Авария Мика привела к красным флагам и досрочной остановке квалификации, что отчасти помешало и Шварцману, хотя Роберт позже и признал, что по какой-то причине его машине не хватало скорости. «В прошлый уик-энд у нас была, вероятно, лучший автомобиль, и в этот раз мы ничего не меняли», — разводил руками россиянин.

Права на видео принадлежат FIA F2 Championship. Полностью посмотреть видео вы можете в Instagram-аккаунте Формулы-2.

Неудача Мика не сломила: в субботу немец выдал блестящий старт, разом прорвавшись с седьмого места на второе. В лидерах удержался стартовавший с поула Каллум Айлотт, но британца подвела техника — машина заглохла на пит-стопе. Пилоту удалось продолжить гонку, но потерянные десять секунд стоили ему победы, в то время как Шумахер лишился последнего конкурента и уверенно выиграл гонку.



«Когда ты пилот Академии „Феррари“, выиграть здесь — большая есть, а победить в Монце с итальянской командой — совершенно особое чувство, — сказал после финиша Мик. — Команда заслужила каждое сегодняшнее очко, поскольку они проделали потрясающую работу, восстановив машину после инцидента в квалификации. Если говорить о борьбе в чемпионате, то мы уже доказывали, что всегда есть шанс отыграться, даже если ты начал отставать. Для этого необходимо быть стабильным, ты должен любить свою работу и поддерживать хорошие отношения с командой. Всё это сейчас есть».

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Айлотт выходит в лидеры

Воскресный спринт не внёс принципиальных изменений в расстановку сил в чемпионате — разве что Юки Цуноду подвела техника, из-за чего японец остался без очков во второй гонке. Правда, и Мик Шумахер был не так хорош, как накануне: немец в борьбе с Чжоу Гуаньюем заблокировал колёса, испортил комплект резины и заканчивал гонку с «проплешиной» на передней шине. Но даже несмотря на это Мик стабильно опережал Шварцмана на полторы секунды, а под финиш опередил Луи Делетраза в борьбе за четвёртое место.



Ещё одной плохой новостью для Роберта стало второе место Каллума Айлотта. Побороться за победу с Дэном Тиктумом ему так и не удалось, зато атаки Кристиана Лундгора и других преследователей Каллум уверенно отбивал. Айлотт в этом году поднимается на подиум не так часто, как Шумахер, однако в стабильности ему не откажешь — лишь дважды британцу не удавалось набрать очки (вылет в Сильверстоуне и сход после удара от Цуноды в Спа).

Каллум Айлотт впереди Мика Шумахера в субботней гонке в Монце

Второе место в воскресном спринте позволило Айлотту вернуться в лидеры чемпионата. На счету Каллума теперь 146 очков, Шумахер отстаёт на пять очков, Шварцман — на восемь. «Вообще-то я должен был вернуться в лидеры ещё вчера, — вспомнил субботние проблемы на пит-стопе Айлотт. — Сегодня я чуть больше износил шины, отбиваясь от Лундгора, но в концовке резина „уходила“ у всех. Что будет дальше — предсказать трудно, ведь в этом чемпионате всё меняется очень быстро».



До конца сезона Формулы-2 остаётся четыре этапа. Уже через неделю молодёжная серия вместе с Формулой-1 отправится на новую для себя трассу «Муджелло», в конце сентября пройдёт этап в Сочи, а закончится сезон двумя этапами в Бахрейне. Таким образом, потенциально каждый пилот может набрать 192 очка, а первую тройку сейчас разделяют всего восемь. Но Шварцману, Шумахеру и Айлотту есть что делить и помимо титула — кто-то из них в следующем году попадёт в Формулу-1.

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Сложный выбор «Феррари»

Пару недель назад руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что «Формула-1 — это логичный следующий шаг в карьере Мика Шумахера», что некоторыми было воспринято как намёк на контракт немца с кем-то из сателлитов «Скудерии». Пока, впрочем, Мику никакого контракта не обещали.

А во время пятничной пресс-конференции, когда Бинотто попросили оценить других пилотов Академии «Феррари», глава команды похвалил Роберта Шварцмана. «Новичкам в Формуле-2 труднее, но Шварцман отлично справляется, — сказал он. — При принятии решений мы будем ориентироваться не только на результаты, но и на то, насколько гонщик способен прогрессировать. У Роберта такая способность есть».



Эти слова Бинотто тоже нельзя воспринимать как обещание контракта, но они позволяют понять логику «Феррари». И если смотреть на прогресс пилотов, то в случае со Шварцманом в первую очередь бросается в глаза то, насколько зрело Роберт проводит гонки: атакует, когда это необходимо, не допуская ошибок на трассе, и аккуратно обращается с резиной, когда того требует тактика.

Фото: Роберт Шварцман в субботней гонке в Монце

Однако в квалификациях у россиянина регулярно возникают проблемы — как те, которые испортили Шварцману уик-энд в Монце. Во внутрикомандном противостоянии с Миком Шумахером Роберт уступает со счётом 5:3 и реже напарника извлекает из машины максимум на одном быстром круге. Это, правда, можно объяснить нехваткой опыта: на первых этапах Роберт признавался, что не будучи хорошо знакомым с «софтом» пилотирует аккуратнее. Правда, к концу сезона эти объяснения работать не будут.



Что до Мика, то, по сравнению с прошлым годом, он держится на трассе намного увереннее и на всех этапах едет в темпе лидеров, в то время как в сезоне-2019 Шумахер чаще оказывался в середине пелотона и лишь один раз поднялся на подиум (победа в спринте на «Хунгароринге»). Но в борьбе колесо в колесо немец всё же допускает ошибки.

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Любопытно, что меньше всего в контексте перехода в Формулу-1 говорят о Каллуме Айлотте, но этому тоже есть объяснение. Да, британец лидирует в общем зачёте, однако далеко не всегда он едет быстрее Чжоу Гуаньюя — китаец (его поддерживает «Рено») очень быстр, но очень часто теряет очки из-за технических неполадок. Так, например, было на первом этапе сезона, когда отказ двигателя стоил Чжоу победы.

Фото: Каллум Айлотт после победы в квалификации в Монце

Каллум же не слишком блистал в GP3 в сезоне-2018, когда по итогам сезона уступил партнёрам по ART — Антуану Юберу и Никите Мазепину. В дебютном сезоне Ф-2 в прошлом году Айлотт тоже в основном держался в середине пелотона, хотя в составе середняка («Хароуз») смог опередить в чемпионате Шумахера, выступавшего за «Прему». Кроме того, можно вспомнить вылет Айлотта в Сильверстоуне, когда тот ошибся в погоне за Тиктумом и потерял второе место.



Так или иначе, впереди ещё восемь гонок, и каждому из претендентов на титул есть, что доказывать «Феррари». И это мы ещё не говорим про Юки Цуноду, которого поддерживает «Ред Булл», и протеже «Рено» Кристиана Лундгора — у обоих есть шансы вмешаться в борьбу за чемпионство. Тем интереснее будет следить за концовкой сезона.