Мог ли Квят оказаться на месте Гасли и бороться за победу? Да! Но лишь при огромном риске

Победа Пьера Гасли за рулём «Альфа Таури» не могла не подтолкнуть российских болельщиков к вопросу: а мог ли на его месте оказаться Даниил Квят, который финишировал на скромной девятой позиции? Давайте разберём, как выигрыш француза стал возможным и что должны были сделать по-другому Квят и его инженеры, чтобы тоже вступить в борьбу за победу.

Как Гасли оказался впереди

1. Старт гонки не вышел для француза захватывающим. После десятого места в квалификации Пьер сохранил эту позицию и на первом круге, пропустив вперёд Эстебана Окона, но опередив Алекса Албона — оказавшийся в коробочке француз задел «Ред Булл» таиландца, но, по счастью для себя, не повредил подвеску.



Далее Пьер весь стартовый отрезок ехал позади «Рено» (аналогичная миссия в будущем предстояла Квяту) и ничего не мог предпринять. Более того, находившийся за французом Даниил Квят регулярно по радио жаловался, что напарник слегка его тормозит — мол, «софт» Гасли уже начинает сдавать, а «хард» Квята ещё в полном порядке.



Возможно, именно регулярное давление Даниила по радио подтолкнуло командный мостик «Альфа Таури» провести пит-стоп Гасли чуть раньше — и тем самым сделать первый шаг в сторону важнейшей победы! То есть своими жалобами Квят внезапно внёс вклад в успех коллеги (с учётом везения Даниила — ничего удивительного).

Квалификация Гран-при Италии снова превратилась в фарс. Чудом обошлось без аварии! Запрет квалификационных режимов никак не помешал «Мерседесу», а Квят на 11-м месте — и снова позади напарника.

2. Итак, Гасли совершил пит-стоп на 20-м круге в попытке «подрезать» соперников и стал ждать, когда в боксы поедут остальные. Здесь неподалёку от въезда на пит-лейн ломается «Хаас» Кевина Магнуссена.



Кажется, что для Пьера это катастрофа: все соперники сумеют провести «бесплатный» пит-стоп, Гасли не должен отыграть ни одной позиции и вполне может пропустить вперёд того же Квята. Но французу везёт уже второй раз за гонку: Магнуссен остановился в неудобном месте, оттащить его болид за барьеры не получится — там слишком мало места. Маршалам нужно катить машину вперёд, на пит-лейн — а для этого нужно не только выпускать сейфти-кар, но и, что гораздо важнее, закрывать пит-лейн на въезд!



Здесь Гасли везёт в третий раз: в «Мерседесе» не замечают вовремя индикацию о закрытом пит-лейне, и Хэмилтон обрекает себя на будущий «стоп-энд-гоу», выбывая из числа претендентов на победу. Ну а все остальные пилоты едут в боксы лишь в тот момент, когда Гасли уже догнал их на трассе. Через пару кругов Пьер уже третий — позади ждущего штрафа Хэмилтона и Лэнса Стролла, который почему-то решил не заезжать в боксы и продолжить отрезок на старом «софте». То есть Пьер — уже скрытый лидер гонки!

Гасли заслуженно повезло, а провал «Феррари» вообще не удивил. Итоги Гран-при Италии Напряжённую концовку гонки отчасти обеспечил рестарт с места – спорная, но интересная новация.

3. Дальше ещё один момент, который одновременно и вредит Гасли, и вновь идёт ему на пользу — авария Шарля Леклера и последовавшая остановка гонки. Красные флаги позволяют Строллу поменять шины без потери позиции и отобрать у Гасли виртуальное лидерство. В то же время пауза в гонке лишает Хэмилтона возможности создать какой-никакой отрыв в ожидании решения стюардов, потерять меньше позиций и сохранить теоретические шансы на победу — теперь Льюис уже точно не соперник, ведь ему придётся ехать в боксы сразу после рестарта.

В «Мерседесе» объяснили, почему Хэмилтон заработал штраф

4. Рестарт — момент, когда Пьер сделал всё со своей стороны, чтобы использовать великолепный шанс на успех. Пока у Стролла предательски прокручиваются шины, Гасли выстреливает на вторую позицию. Следующие круги — финальный вклад в будущую победу: Кими Райкконен на «софте» несколько кругов сдерживает Карлоса Сайнса, так что когда испанец становится вторым, то уже проигрывает «Альфа Таури» более четырёх секунд. Да, машина Карлоса чуть быстрее, но вспомните квалификацию: в Q3 Карлос опередил Пьера на полсекунды, но в Q2 — всего на две. Второе куда ближе к реальной разнице. К финишу Сайнс догнал Гасли, но провести атаку уже не успел. Есть сенсационная победа!

Напоминаем её ингредиенты: сильная подвеска, выдержавшая контакт с Албоном, чуть более ранний пит-стоп (после жалоб Квята), закрытый пит-лейн после схода Магнуссена, штраф Хэмилтона, красный флаг (лишающий Льюиса времени на создание отрыва), блестящий рестарт и сопротивление Райкконена в борьбе с Сайнсом. Всё сошлось, но и сам Гасли использовал шанс на все сто!

Почему не Квят?

Ну а теперь переходим к гонке Даниила. Он избрал тактику, которая принесла успех Пьеру на прошлом Гран-при в Бельгии — старт на самых жёстких шинах «хард».



1. Поначалу всё шло неплохо. Да, пропустил Окона, но обошёл Албона — и совсем не уступал в скорости соперникам на более мягких покрышках. Как мы уже писали, Даниил даже время от времени жаловался по радио, что мог бы ехать быстрее Пьера. Но и перед Гасли трасса не была пустой, а командный мостик справедливо сомневался, что Квяту удалось бы быстро справиться с Оконом — так зачем терять время на обмене позициями?



2. Гасли наконец уходит в боксы — кажется, что постепенно наступит время Даниила, ведь и остальные обладатели «софта» скоро совершат пит-стопы. Однако сход Магнуссена рушит планы Квята: как раз открыто окно пит-стопов, у всех пилотов есть возможность «бесплатно» сменить шины.



Главный вопрос — что делать самому Даниилу? После команды ехать в боксы Квят сомневается — мол, шины ещё в порядке, он в состоянии проехать на этом «харде» намного дольше. Однако инженер повторно зовёт россиянина в боксы — и лишает теоретического шанса на победу. Квят «обнуляет» тактику, переходит вместе со всеми на «медиум» и дальше будет до конца гонки бороться в конце десятки с оказавшимся впереди Оконом.

Тост: Квят провёл сильную гонку, но ему не повезло с пит-стопом

Можно ли винить команду, что они настояли на пит-стопе? Вряд ли. Представим вероятные рассуждения инженеров. На изношенном «харде» Даниил явно не создал бы отрыв от конкурентов на новом «медиуме» и, возможно, даже начал бы терять позиции. Да, под финиш россиянин получил бы свежий комплект «софта», но точно ли его бы оказалось достаточно для прорыва с самого конца пелотона? К 20-му кругу на командном мостике «Альфа Таури» уже насмотрелись, как с конкурентами ничего не может сделать даже Боттас за рулём «Мерседеса».



Инженеры «Альфа Таури» логично выбрали синицу в руке, тем более что потенциальный журавль в тот момент явно не равнялся борьбе за победу. При этом было бы интересно узнать, чем руководствовались в «Рейсинг Пойнт», когда не позвали в боксы Стролла не то что на «харде» или «медиуме» — на «софте»!

В «Альфа Таури» признали, что Квяту не повезло

3. А что было бы, если бы Квят всё-таки не заехал? Что ж, посыплем соль на раны. Даниил оказался бы третьим — впереди Гасли, за Хэмилтоном с его штрафом и Строллом с его старым «софтом». Красный флаг позволил бы Даниилу перейти на свежий комплект «медиума», а дальше…



А дальше остаётся только гадать — сумел бы Квят стартовать так же здорово, как Гасли (при рестарте с 13-го места Даниил сохранил позицию)? Смог ли бы так же оторваться на первых кругах? Сберёг бы шины? Заставил бы Алексея Попова сойти с утра в конце финального круга гонки? Увы, узнать всё это мы смогли бы, только если бы на командном мостике «Альфа Таури» оказался такой же авантюрист, какой затесался в ряды «Рейсинг Пойнт».