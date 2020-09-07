Гасли и Сайнс получили «вышку», в то время как Ферстаппен провёл самый слабый уик-энд в сезоне.

Леклер крупно ошибся уже второй раз, Боттас снова беспомощен. Оценки за Гран-при Италии

Восьмой этап Формулы-1 — в ещё более субъективных оценках автора.

Пьер Гасли — 10

Можно сколько угодно говорить, что Гасли повезло провести пит-стоп до появления автомобиля безопасности, тем не менее во второй половине гонки французу не было равных. Блестящая работа с резиной, стабильный темп и хладнокровный пилотаж с маячащим на хвосте «Маклареном» — без этого никакой сейфти-кар не помог бы французу выиграть. А ведь с момента отчисления француза из «Ред Булл» прошло чуть больше года. Браво, Пьер.

Карлос Сайнс — 10

Испанец тоже заслуживал победы, но ему не хватило двух поворотов. При этом, если бы на рестарте перед Сайнсом не было бы гонщиков «Альфа Ромео», он почти наверняка успел бы обогнать Гасли до клетчатого флага. В любом случае следует понимать, что за счёт великолепного старта и превосходного темпа машины Карлос занял бы второе место и без автомобилей безопасности.

После финиша Хэмилтон взял на себя вину за пит-стоп и полученный за него штраф, но всё же ответственность за него в большей мере лежит на команде — именно командный мостик должен отслеживать сигналы светофоров. Ну а после этого Льюис был безупречен, и в гонке, в которой другие пилоты с трудом обгоняли соперников, уверенно «прошил» половину пелотона и прорвался в очки.

Гасли заслуженно повезло, а провал «Феррари» вообще не удивил. Итоги Гран-при Италии Напряжённую концовку гонки отчасти обеспечил рестарт с места – спорная, но интересная новация.

В Монце машина «Рено» была уже не так быстра, как в Спа, тем не менее на старте Риккардо вырвался на пятое место и успешно сдерживал Боттаса. Даниэль был одним из тех, кто ничего не выиграл на появлении автомобилей безопасности, но умудрился потерять лишь одну позицию и вторую гонку подряд закончил в топ-6.

Если бы не остановка гонки, Норрис мог бы подняться на подиум вместе с Сайнсом, но после рестарта Ландо не удалось пройти Стролла, и в итоге британец остался четвёртым. В целом это была сильная гонка для британца, но весь уик-энд он был в тени своего испанского напарника.

Окон провёл неплохую гонку и финишировал восьмым, набрав четыре очка, однако то, что он раз за разом проигрывает Риккардо в квалификациях и проводит гонки позади напарника вызывает некоторое беспокойство.

«Не говори ничего по радио». Команде пришлось унимать Окона после Гран-при Италии

Россиянин, как и многие другие, стал своего рода заложником автомобиля безопасности и рестартовал с 13-й позиции, но в конце концов удержал девятое место и набрал два балла. Да, на фоне победы Гасли это не выглядит большим достижением, но, учитывая время выезда автомобиля безопасности, добиться большего было невозможно.

Мог ли Квят оказаться на месте Гасли и бороться за победу? Да! Но лишь при огромном риске Возможно, именно прессинг россиянина по радио помог его напарнику победить.

Дебютант в восьмой раз подряд проиграл Расселлу в квалификации, зато блеснул в концовке гонки. Девятое место после рестарта удержать не удалось, зато Латифи сумел уехать от Грожана, а под финиш прошёл Райкконена.

Не самый яркий уик-энд в исполнении Грожана, но в данном случае винить француза не в чем. Перед квалификацией инженеры в последний момент изменили настройки, и они машине не подошли. Ну а в гонке, несмотря на повреждённое антикрыло, Ромен пробился на 12-е место, опередив всё того же Кими и Джорджа Расселла.

Стролл больше всех выиграл от остановки гонки — канадец сменил шины без пит-стопа, но представившимся шансом он не воспользоваться, провалившись на рестарте. Упомянем также, что накануне Лэнс в четвёртый раз подряд проиграл напарнику в квалификации — отставание от Переса составило 0,3 секунды.

Квалификация Гран-при Италии снова превратилась в фарс. Чудом обошлось без аварии! Запрет квалификационных режимов никак не помешал «Мерседесу», а Квят на 11-м месте — и снова позади напарника.

Не особенно блистал в Монце и Чеко. В первую очередь его гонку испортили механики, завозившиеся с передним правым колесом, что стоило мексиканцу двух позиций, но те же две позиции Перес сам проиграл на старте. Под финиш же Серхио не смог пройти Квята, хотя «Рейсинг Пойнт» в этот уик-энд был очевидно быстрее «Альфа Таури».

После рестарта заезда Кими лишь пропускал соперников и не смог удержаться в первой десятке. Отчасти это объясняется темпом «Альфа Ромео», отчасти — быстрым износом «софта» (на этом составе рестартовали лишь Кими с Джовинацци да Окон). Но смотреть на беспомощного Кими было больно.

Джордж здорово стартовал, отыграв две позиции, однако затем на всю гонку застрял позади Ромена Грожана — и это при том, что Латифи на такой же машине обгонял «Альфа Ромео» и шёл быстрее «Хааса».

Шансов набрать очки не осталось после штрафа за пит-стоп в режиме закрытого пит-лейна, что лишило гонщика всяких шансов на достойный результат, однако на первом круге Антонио отыграл четыре позиции — если бы в этот уик-энд удача была бы на его стороне, результат был бы выше. Правда, в целом выступления итальянца по-прежнему неубедительны — он остаётся единственным во всём пелотоне, кому ни разу не удалось выйти из Q1.

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Впервые в сезоне Максу не удалось выжать из машины максимум — и дело даже не в сходе из-за отказа мотора. В квалификации Ферстаппен немного потерял на втором секторе, из-за чего оказался на решётке только пятым, а на старте провалился ещё дальше — на седьмое место. Даже если бы не подвела силовая установка, вряд ли голландец смог бы подняться выше.

Магнуссен второй уик-энд подряд допускает ошибки в квалификации, хотя на этот раз до своей помарки он успел выйти в Q2. Впрочем, толку от этого было мало — повреждённое на первом круге антикрыло и вынужденный пит-стоп сразу же отбросили гонщика в конец пелотона. А на середине дистанции машина и вовсе остановилась на обочине.

Из-за трафика в квалификации Феттель так и не смог проехать вторую попытку в первом сегменте и в итоге стартовал лишь 17-м, а уже через насколько кругов гонки на его машине отказали тормоза. Винить немца в сходе было бы глупо, но и до него ничего выдающегося он не продемонстрировал.

Сын Шумахера может лишить Шварцмана места в Ф-1. Мик и затмил россиянина, и помешал ему Неудачный этап в Монце отбросил Шварцмана на третье место в чемпионате, в то время как сын Михаэля ворвался в борьбу за титул.

В Монце Албон финишировал предпоследним и сумел опередить лишь сурово оштрафованного Антонио Джовинацци. Можно попытаться найти тайцу какое-нибудь оправдание (например, повреждённое днище или штраф), но по-настоящему обескураживает его квалификация: заняв девятое место, Албон радовался результату и заявил, что проехал хороший круг. На этом «хорошем» круге Алекс уступил Ферстаппену 0,3 секунды, при том, что сам Макс в этот раз был не столь хорош, как обычно.

Очередной провал на старте и совершенно беззубая гонка. Пока Хэмилтон прорывался с последнего места (восемь обгонов за 14 кругов!), Валттери ничего не мог поделать ни с Риккардо, ни с Норрисом. Единственный обгон Валттери совершил, когда после рестарта прошёл Райкконена на никакущей «Альфа Ромео». Это была слабая даже по меркам второго пилота гонка.

Изначально было ясно, что «Феррари» в Монце хороший результат не светит, но Шарль Леклер, отдадим должное, старался — и в итоге перестарался. Это вторая после Гран-при Штирии крупная ошибка монегаска в сезоне.