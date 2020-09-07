«Бесконечный кошмар «Феррари». СМИ критикуют «Скудерию» и призывают к реверсивным стартам

Сенсационные итоги Гран-при Италии Формулы-1 позволили мировым СМИ написать на самые разные темы по итогам гонки в Монце. Конечно же, все хвалят Пьера Гасли, но материалы посвящены далеко не только ему…

«Гасли вошёл в число легенд французского автоспорта»

Эмоции Жюльена Бильотта из Auto Hebdo понятны: француз не побеждал в Формуле-1 ну очень давно!



«Ожидание длилось 24 года, — напоминает автор. – Когда Оливье Панис за рулём «Лижье» выиграл сумасшедший Гран-при Монако-1996, Пьеру Гасли едва исполнилось три месяца. Нормандец только что вошёл в историю Ф-1 и в число легенд французского автоспорта. 6 сентября принадлежало лишь одному человеку. У Франции есть новый победитель Гран-при. Как же это чертовски хорошо!»

Мог ли Квят оказаться на месте Гасли и бороться за победу? Да! Но лишь при огромном риске Возможно, именно прессинг россиянина по радио помог его напарнику победить.

Очередной — и такой мощный — успех Гасли автоматически бьёт по его преемнику в «Ред Булл» Алексу Албону. Финли Креболдер из PlanetF1 рассуждает о возможном развитии событий.



«Если Ферстаппену помешала проблема с мотором, то у Албона никаких подобных оправданий не было. Ему не повезло схлестнуться с Гасли на первом круге и повредить днище, но приведший к штрафу манёвр по отношению к Ромену Грожану круг спустя был дурацким и ненужным, выглядел немножко отчаянным. Такое отчаяние легко понять: пока у Албона проблемы, а Гасли блистает, критика в адрес таиландского гонщика нарастает.



Без сомнений, слухи, что их с Гасли вновь поменяют местами, станут ещё громче. Ну а Албону просто нужно выступать лучше, если он хочет, чтобы пресса замолчала. В этом году «Ред Булл» комфортно занимает второе место, но в следующем сезоне это может быть не так – особенно с учётом перехода «Макларена» на моторы «Мерседес». Чтобы удостовериться, что они останутся впереди, «быкам» нужен кто-то, на кого они могут положиться в плане зарабатывания очков в случае проблем Ферстаппена. Албон просто не выглядит таким человеком. А Гасли – выглядит. И всё труднее представить, что Хельмут Марко не займётся вновь перестановками.



Учитывая все трудности, которые Пьер успешно преодолел, его успехи и тот факт, что ему всего 24 года, сейчас он становится одним из самых привлекательных пилотов на стартовой решётке. Если кто-то из топов даст ему шанс – будет ли это «Ред Булл» или кто-то другой — ожидайте, что он даст результат», — считает Креболдер.

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«Что с твоей удачей, Даниил?»

Победа Гасли вряд ли сильно порадовала и его напарника по «Альфа Таури» Даниила Квята. Тем не менее эксперты Sky Sports поставили россиянину высокую оценку – 8 баллов.



«Что с твоей удачей, Даниил? Во многих случаях Квят оказался бы на финише впереди напарника после того, как провёл первый отрезок гонки в пределах окна DRS и на более жёстких шинах. Но, к сожалению для россиянина, в конкретно этом случае всё не сработало в его пользу. Выезд сейфти-кара лишил Квята преимущества по шинам. После пит-стопа он вернулся на трассу 15-м и после этого пробился на девятую позицию. Он был рад за команду и напарника, но даже лёгкое чувство разочарования было бы вполне понятно», — констатирует издание.

Квят проигнорировал сообщение команды о победе Гасли

Эксперты PlanetF1 со своей стороны раскритиковали Валттери Боттаса, поставив ему только 5 баллов.



«Трудно смотреть на эту гонку как-то ещё, кроме как на упущенную возможность, – пишут авторы. — Льюис Хэмилтон не так часто не попадает на подиум, а Боттас не смог этим воспользоваться. Плохой старт привёл к потере нескольких мест, и он не смог провести обгоны, чтобы отыграться. Пит-стоп позволил выиграть пару позиций, но дальнейшего прогресса не последовало. Возможно, машина не была идеальна, но вот Хэмилтон, когда это требовалось, обгоны совершал».

Льюис Хэмилтон объяснил, почему пропустил акцию с преклонением колена в Монце

Мигель Санс из Marca тоже критикует финна. В традиционной раздаче баллов от 10 до 0 Валттери получил «баранку». «Это его худшее выступление за последние годы, он не смог никого обогнать в день, когда Хэмилтон допустил осечку. Худший пилот гонки», — написал Санс.

Всего один балл Мигель поставил телевизионной бригаде FOM – в Испании как всегда недовольны тем, как показывали в трансляции Карлоса Сайнса. «Это катастрофа: они погрузились в сражения Хэмилтона в глубине пелотона в тот момент, когда Сайнс стремился побороться с Гасли за победу».



Так или иначе, в Испании убеждены, что мощное выступление Карлоса в очередной раз продемонстрировало его потенциал.



«Сайнс может быть чемпионом, — пишет Рауль Ромохаро из AS. — Помимо особого результата я бы отметил очередную демонстрацию потенциала испанца и того, что он ещё далёк от момента, когда достигнет предела возможностей. С машиной-победительницей и подходящими условиями (надеюсь, «Феррари» возродится), ничто не мешает мечтать, что однажды он может стать чемпионом. Его выступление в Монце не даёт поводов для сомнений. Просто нужно время».

Гасли заслуженно повезло, а провал «Феррари» вообще не удивил. Итоги Гран-при Италии Напряжённую концовку гонки отчасти обеспечил рестарт с места – спорная, но интересная новация.

Спринтерские гонки с реверсивной решёткой?!

Между тем будущая команда Сайнса сильно огорчила своим провальным выступлением итальянские СМИ. Например, Gazzetta dello Sport.



«Это бесконечный ночной кошмар для «Феррари»! Казалось невозможным, что в Монце команда выступит хуже, чем в Спа, однако произошло именно это», — констатирует издание.



Винченцо Боргомео из Repubblica отмечает, что для «Феррари» это выступление на «Аутодромо Национале» поистине катастрофическим.



«Единственная хорошая вещь в том, что не было болельщиков», — вот как прокомментировал Феттель (а он что-то да понимает в гонках) Гран-при в Монце, худший в истории «Феррари». Дело даже не в двойном сходе, как 25 лет назад. Тогда было плохо (с болида Алези оторвалась камера и сломала подвеску на машине Бергера), сейчас — настоящая катастрофа. После ужасной аварии Леклер сказал, что машиной было слишком трудно управлять. Аминь. Этот комментарий ценнее тысячи речей», — заключает журналист.

Леклер крупно ошибся уже второй раз, Боттас снова беспомощен. Оценки за Гран-при Италии Гасли и Сайнс получили «вышку», в то время как Ферстаппен провёл самый слабый уик-энд в сезоне.

Напоследок приведём спорное мнение Финли Креболдера из PlanetF1, который призывает Формулу-1 подумать о возможном использовании в Гран-при реверсивных стартовых решёток.



«Главный аргумент спорта против изменения традиционного формата — «если не сломано, не надо чинить». Но когда нужны два сейфти-кара и красный флаг, чтобы обеспечить первый по-настоящему захватывающий гоночный уик-энд за последний месяц или вроде того, то похоже, что что-то уже действительно сломано.



Со скучными гонками особо ничего не сделаешь, пока команды не догонят «Мерседес», но использование спринтерских гонок с перевёрнутой решёткой, которые определят порядок, это кое-что, что сделает субботы заметно лучше. Никто не говорит, что такой вариант должен стать постоянным во все гоночные уик-энды. Но после того, как мы увидели, насколько захватывающим может оказаться старт с места с перемешанным пелотоном, то выглядит логичным по крайней мере попробовать», — предложил Креболдер.