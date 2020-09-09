Как работает гоночная команда во время этапов? Показываем, как всё выглядит изнутри

Для зрителей гоночный уик-энд начинается с первых тренировок и продолжается до взмаха клетчатым флагом в гонке, но это лишь видимая часть той работы, которую проделывают команды на каждом этапе. Что скрыто от глаз публики и сколько на самом деле длится для участников гоночный уик-энд, разберёмся на примере команды B-Tuning Pro Racing Team, которая выходит на старт Российской серии кольцевых гонок – СМП РСКГ.

Фактор дачников и гостиниц

В 2020 году этапы главной отечественной кольцевой серии проходят в двухдневном формате: в субботу в расписание дня внесены тренировки и квалификация каждого из классов, а также первые гонки в некоторых зачётах, тогда как в воскресенье проходит главное действо, включающее в себя гонки — в каких-то классах по одной, но в основном по два старта. Если учитывать, что в прямом эфире транслируются только гонки, то может сложиться впечатление, что на гоночную трассу участникам легко приехать в субботу с утра и покинуть автодром уже вечером в воскресенье. Но на самом деле всё не так просто.

От Москвы до Смоленска, где находится трасса «Смоленское кольцо», без малого 400 километров, на преодоление которых онлайн-сервисы отводят порядка 5 часов. Формально сам автодром расположен в Дорогобужском районе чуть более чем в 300 километрах от Москвы, поэтому и путь к трассе примерно на час короче, чем до Смоленска. Впрочем, время в пути может легко увеличиться и на час-другой, если не больше — в субботу есть риск встать в пробку из стремящихся прочь из столицы дачников, а в воскресенье вместе с ними толкаться уже на въезде в Москву. Плюс не забывайте про активные дорожные работы. С учётом того, что расписание гоночного уик-энда расписано чуть ли не поминутно, выезжать впритык крайне не рекомендуется даже зрителям, не говоря уж об участниках. Но они этого и не делают.

Фото: B-Tuning

Как отмечает глава коллектива B-Tuning Pro Racing Team Андрей Севастьянов, готовиться к выезду на этап начинают задолго до старта. Причём сначала идут расчёты. Команда решает, сколько дней она проведёт на гоночной трассе и исходя из этого заказывает нужное количество спортивного топлива. В СМП РСКГ единый поставщик высокооктанового бензина, поэтому нужно определиться с количеством тренировок и, с учётом этого, оставить заявку на необходимый объём топлива с прицелом в том числе и на сам гоночный уик-энд. То же самое и с резиной — поставщик покрышек един, так что остаётся лишь сообщить, какое количество шин потребуется команде.

«Дальше необходимо продумать, где будет располагаться команда во время соревнований, распределить водителей по машинам и определить, когда они должны прибыть на трассу», — говорит Севастьянов. Бывает, что на автодром, если намечена обширная тестовая программа, приезжают уже в понедельник накануне гонки. Если уик-энд проходит в более традиционном формате, то на трассе команда прибывает уже ближе к началу этапа.

Памятка для рента-драйверов: чем позже, тем хуже и дороже Какой пилот является самым хлопотным и почему у гонщиков-«туристов» осталось совсем мало времени на переговоры?

Вопросы логистики очень важны. Во-первых, в идеале вся команда должна жить в одной гостинице, что серьёзно упрощает всё взаимодействие коллектива, поездки с автодрома и обратно. Во-вторых, далеко не во всех городах, где проходят этапы СМП РСКГ, есть отели, располагающие достаточным количеством номеров для размещения всех 18 членов команды — Смоленская область из числа тех регионов, где с отелями проблема. Когда возможности заселить всех в одну гостиницу нет, это добавляет лишней головной боли. Продумывается транспортное обеспечение (трансферы от отеля до трассы и обратно) и питание во время пребывания на автодроме, причём приёмы пищи стараются организовать так, чтобы они были вписаны в расписание сессий и не мешали работе с техникой.

Фото: B-Tuning

С водителями и автомобилями тоже всё не так просто, как может показаться. Речь не о пилотах гоночных машин (B-Tuning Pro Racing Team представлена в трёх классах российского «кольца»: два хэтчбека Volkswagen Polo в «Туринг-лайте» в Смоленске пилотировали Андрей Севастьянов и Татьяна Елисеева, в S1600 на седане Volkswagen Polo стартовал Александр Буйлов, а сразу три гонщика — Егор Ганин, Дмитрий Галицын и Кирилл Захаров — представляли команду в зачёте S1600 «Юниор»), а о фургонах и грузовиках, которые перевозят весь скарб спортивного коллектива. Всё оборудование должно прибыть на место проведение гонок в точном соответствии с графиком, чтобы не сорвать подготовку к уик-энду.

Фото: B-Tuning

Планирование поездки с базы команды на трассу в целом похоже на обычное автомобильное путешествие, но есть нюансы. Речь идёт о строгой необходимости учитывать все возможные проблемы в дороге, которые могут повлиять на темп движения — пробки из-за дачников, затруднения из-за ремонта дорог — и обязательный учёт графика движения с учётом длины маршрута. Во главе угла стоит безопасность, поэтому никто и никогда не будет гнать сломя голову сутки напролёт без сна.

«Когда организационные вопросы решены, мы выезжаем на этап. Я еду на грузовике, поэтому в дорогу выдвигаюсь первым. На грузовом автомобиле МКАД надо покинуть до 6 утра, поэтому я просыпаюсь в 3:30, в 4 выхожу из дома и еду на базу и забираю грузовик, — поясняет Севастьянов. — И безопасно с прицепом приезжаю к месту проведения соревнований, где мы уже разгружаем гоночные автомобили».

«Если трассу в Сочи обрежут, это конец». Что происходит в русских гонках? Глава команды B-TUNING Андрей Севастьянов — о ревности к дрифту, реформах в РСКГ и том, переедет ли Формула-1 в Санкт-Петербург.

Тренер и телеметрия

На некоторых трассах боксов всем участникам СМП РСКГ не хватает, поэтому командам приходится строить в паддоке настоящие палаточные городки. Если на улице дождь, то работы с автомобилями это не отменяет, говорит глава команды, поэтому на случай непогоды возводятся шатры с пластиковым полом, где размещаются уже и техника, и необходимое оборудование. Да и механикам куда комфортнее быть под крышей, чем под открытым небом.

Фото: B-Tuning

После того как гоночная техника прибыла на трассу, её разгружают с прицепов, моют с дороги и загоняют на проверку сход-развала — в дороге машины может растрясти, углы установки колёс могут «уйти», поэтому всё нужно проверить. Затем уже команда готовит покрышки в соответствии с планом тренировок, а следом наступает время для самих заездов.

Тренировки проходят не абы как, а согласно разработанной программе. С B-Tuning Pro Racing Team в качестве тренера работает опытный специалист Антон Захаров, который для каждого пилота выстраивает свой процесс подготовки к гонке. В команде не стремятся любой ценой проехать все тренировочные сессии от и до — работают так, как скажет тренер. Задачи могут быть разными, но в основном это поиск и корректировка оптимальных настроек под конкретный автодром.

Это вам не диван! Как я наошибался, тестируя гоночную «Ладу» Мучил «Весту», мешал профессиональным гонщикам, снялся в пафосном ролике.

Работа пилотов с наставником не ограничивается тренировками. За своими подопечными Захаров следит на протяжении всех сессий уик-энда и даже даёт какие-то подсказки по ходу заездов. Ну а после того как автомобили вернулись в боксы, начинается самая активная часть работы. Гонщики вместе с тренером изучают телеметрию, тогда как механики начинают приводить в порядок машины.

Контроль всех параметров, замена расходных материалов, тонкая настройка с учётом собранных в сессии данных. В ситуации, когда техника у всех одинаковая, на первый план выходит именно мастерство настройки автомобиля и умение выжать из него максимум возможного. Сделать это проще всего при разборе телеметрии с опытным специалистом, поэтому гонщики садятся за ноутбук и начинают с Захаровым в деталях изучать графики и таблицы, которые непосвящённым ничего не скажут, но людям в теме дадут очень много полезных данных.

Фото: B-Tuning

«В Смоленске мы, например, планово заменили двигатель на одном из автомобилей. Подготовка мотора завершилась в день, когда мы уже грузили машины к выезду на трассу, поэтому по приезде на «Смоленское кольцо» мы день потренировались, вечером начали замену двигателя и на следующий день закончили работу, — поясняет Севастьянов. — Основной работой для нас является проверка и контроль геометрии автомобиля на протяжении уик-энда, но также много внимания уделяется работе с тормозами, с подвеской, с покрышками. Мы готовы износить шины до состояния тряпок, но главное, чтобы колёс нам хватило на обе гонки и до самого финиша мы могли бороться. Всё это требует настроек и работы с машиной».

DTM kaputt? «Ауди» поставила на грань закрытия один из топовых гоночных чемпионатов Ещё несколько лет назад у DTM всё было чудо как хорошо. Где были допущены роковые ошибки и есть ли шанс на спасение?

Так проходят суббота и воскресенье (пятница может быть посвящена тестам, но точно в этот день проходят административные и технические проверки) для команды СМП РСКГ. В Смоленске работа принесла свои плоды — Севастьянов завоевал 3-е место в первой гонке «Туринг-лайта», попутно показав быстрейший круг, а юниор Егор Ганин продолжил серию призовых финишей в S1600 «Юниор», записав на свой счёт 3-е и 2-е места в гонках уик-энда.

Фото: B-Tuning

По окончании всех заездов, когда автомобили вернулись из закрытого парка, можно постепенно сворачивать оборудование и загружать машины для возвращения на базу в Москву. С тех трасс, что расположены относительно недалеко от столицы, караван автомобилей выезжает уже в воскресенье, а с удалённых автодромов вроде «Крепость Грозная» или «Сочи Автодром» команда выдвигается в понедельник и дорога на базу занимает пару дней. Во вторник вечером машины возвращаются домой, в среду и четверг у команды заслуженный выходной, а к работе коллектив B-Tuning Pro Racing Team возвращается в пятницу. Так что у гоночной команды рабочая неделя начинается тогда, когда все остальные её заканчивают. И так по несколько раз за сезон.