Бум: Перес освободил Феттелю место в «Астон Мартин»! Это плохие новости для Шварцмана

Накануне гоночного уик-энда Гран-при Тосканы Серхио Перес выступил с обращением к болельщикам, в которым объявил, что покинет команду «Рейсинг Пойнт» по окончании сезона-2020. Это открывает дорогу в команду Себастьяну Феттелю и заставляет по новому взглянуть на весь трансферный рынок Формулы-1.
Перес всё-таки на выход
Год назад Перес заключил с «Рейсинг Пойнт» новое соглашение на три сезона, что, вкупе с солидной поддержкой мексиканских спонсоров, вроде бы гарантировало Серхио место как минимум до конца 2022 года. Однако в этом сезоне в качестве свободного агента оказался Себастьян Феттель, и уже давно поползли слухи, что владелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл серьёзно заинтересовался услугами немца. Стролл-старший считает, что четырёхкратный чемпион мира — то, что надо для раскрутки бренда «Астон Мартин» (именно под ним РП будет выступать с 2021-го).
Ходило множество слухов о дедлайнах, к которым то ли Феттель должен подписать контракт, то ли «Рейсинг Пойнт» — расторгнуть контракт с Пересом, использовав некую опцию. Все ранее названные сроки прошли, слухов стало меньше, но ровно в этот момент бомба взорвалась: Чеко действительно уходит.
Вот что он сказал в своём обращении: «У всего в жизни есть начало и конец, и, после семи лет, проведённых в команде, моё время в составе коллектива заканчивается по окончании сезона. Это немного больно, потому что я полагался на команду в тяжёлые времена. Мы вместе преодолевали трудности, и я горд тем, что сохранил работу нескольким моим товарищам по команде.
Я всегда буду благодарен за возможность, которую мне дал Виджай Маллья, который поверил меня и позволил мне продолжить карьеру в Ф-1 с «Форс Индия». Нынешнему руководству, возглавляемому Лоуренсом Строллом, я могу пожелать только всего наилучшего в будущем, особенно по части нового проекта с «Астон Мартин».
У меня нет плана «Б». Я намереваюсь продолжить выступления здесь, но это будет зависит от того, найду ли я проект, который мотивирует меня продолжить выкладываться на сто процентов на каждом круге».
Ждём объявления
Судя по таймингу объявления Переса, Феттель и «Рейсинг Пойнт» уже совсем скоро расскажут о подписании многолетнего контракта. В приход кого-либо, кроме Себа, не верится: ради кого ещё из свободных агентов команда будет расставаться с пилотом, успешно выступающим за неё уже седьмой сезон и располагающим мощными спонсорами?
Соглашение Себа с коллективом из Сильверстоуна должно быть рассчитано минимум на два сезона — для немца нет никакого смысла идти в «Рейсинг Пойнт» всего на год перед глобальным изменением технического регламента Формулы-1. Да и для команды было бы странно идти на перестановки, не рассчитывая на длительное сотрудничество со столь именитым пилотом. Очевидно, что «Рейсинг Пойнт» нужны как опыт и навыки Феттеля, так и его привлекательность в глазах спонсоров. Можно предположить, что контракт будет заключён на три сезона (либо по схеме 2+1).
Объявят ли Себастьяна уже в четверг? С одной стороны, зачем тянуть и скрывать неизбежное? С другой — предстоящий уик-энд будет посвящён 1000-му Гран-при «Феррари» в Формуле-1, и точно ли стоит пытаться затмить подобный пиар-повод? Подождём первых комментариев в четверг, но теперь контракт Себа со Строллом-старшим в любом случае выглядит делом техники.
Таким образом, Феттель не будет брать как минимум годичную паузу и намерен провести в чемпионате ещё несколько лет. Значит, мотивация никуда не ушла и Себ ещё верит в возможность вернуться на вершину. В идеале — уже в 2022-м, со вступлением в силу нового технического регламента. Хватит ли у «Астон Мартин» ресурсов, чтобы удовлетворить притязания чемпиона, это уже другой вопрос, ответ на который даст только время.
Чеко на рынке
Как вы уже узнали из обращения Переса, ему хотелось бы остаться в Формуле-1. Правда, возможные варианты Серхио прямо противоречат его ремарке про «мотивирующий» проект. В услугах Чеко наверняка будут заинтересованы в «Хаасе» и «Альфа Ромео», но обе эти команды выступают в 2020-м откровенно плохо. В сезоне-2021 многое будет зависеть от формы моторов «Феррари», а в целом Серхио и его спонсоры наверняка будут анализировать потенциал команд с прицелом на 2022-й. При этом напомним, что за коллектив из Хинвиля Перес уже выступал в начале карьеры, так что этот вариант выглядит наиболее логичным.
Если Серхио перейдёт в «Альфа Ромео», то наверняка тем самым завершит карьеру Кими Райкконена, ведь второй вакансией в команде «управляет» «Феррари», которая может либо оставить Антонио Джовинацци (что маловероятно), либо посадить туда кого-то из юниоров, выступающих в Формуле-2. В последнее время в «Альфу» всё активнее сватают Мика Шумахера, что совпадает с ростом его результатов в Ф-2.
Другим членам Академии «Феррари» — Роберту Шварцману и Каллуму Айлотту — надо надеяться, что если Перес действительно останется в Ф-1, то именно в «Альфе». Потому что если Перес перейдёт в «Хаас», то может занять как раз место, которое при другом раскладе могло бы достаться кому-то из «молодёжки». Если же его займёт Перес, то американцы могут сохранить одного из прежних гонщиков, либо сформировать старый-добрый дуэт Перес-Хюлькенберг. Можно, конечно, и создать вариант Перес+новичок, но таким образом «Хаас» обеспечит максимальную нестабильность — два новых пилота, причём один из них неопытный. Впрочем, судя по результатам 2020-го, рисковать особо и нечем.
В общем, мы близки к разрешению одной из главных трансферных загадок Формулы-1, но она выводит на авансцену новое действующее лицо — сезон переходов пока и не думает завершаться!
- 9 сентября 2020
-
23:51
-
22:14
-
22:00
-
21:49
-
20:54
-
19:49
-
18:39
-
17:44
-
17:01
-
16:26
-
15:42
-
14:47
-
13:45
-
13:27
-
12:33
-
12:16
-
11:31
-
09:44
-
08:50
-
01:01
- 8 сентября 2020
-
23:59
-
22:58
-
21:11
-
20:20
-
18:38
-
17:26
-
16:55
-
16:43
-
16:37
-
16:02
-
15:36
-
14:57
-
14:34
-
14:02
-
13:46