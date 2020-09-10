Бум: Перес освободил Феттелю место в «Астон Мартин»! Это плохие новости для Шварцмана

Накануне гоночного уик-энда Гран-при Тосканы Серхио Перес выступил с обращением к болельщикам, в которым объявил, что покинет команду «Рейсинг Пойнт» по окончании сезона-2020. Это открывает дорогу в команду Себастьяну Феттелю и заставляет по новому взглянуть на весь трансферный рынок Формулы-1.

Перес всё-таки на выход

Год назад Перес заключил с «Рейсинг Пойнт» новое соглашение на три сезона, что, вкупе с солидной поддержкой мексиканских спонсоров, вроде бы гарантировало Серхио место как минимум до конца 2022 года. Однако в этом сезоне в качестве свободного агента оказался Себастьян Феттель, и уже давно поползли слухи, что владелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл серьёзно заинтересовался услугами немца. Стролл-старший считает, что четырёхкратный чемпион мира — то, что надо для раскрутки бренда «Астон Мартин» (именно под ним РП будет выступать с 2021-го).

Новая заводская команда Ф-1 в своё время была российской. Богатая история «Астон Мартина» В 90-х «Джордан» чуть не победил «Феррари» и «Макларен», а пару лет назад команда вновь едва не досталась россиянину.

Ходило множество слухов о дедлайнах, к которым то ли Феттель должен подписать контракт, то ли «Рейсинг Пойнт» — расторгнуть контракт с Пересом, использовав некую опцию. Все ранее названные сроки прошли, слухов стало меньше, но ровно в этот момент бомба взорвалась: Чеко действительно уходит.



Вот что он сказал в своём обращении: «У всего в жизни есть начало и конец, и, после семи лет, проведённых в команде, моё время в составе коллектива заканчивается по окончании сезона. Это немного больно, потому что я полагался на команду в тяжёлые времена. Мы вместе преодолевали трудности, и я горд тем, что сохранил работу нескольким моим товарищам по команде.



Я всегда буду благодарен за возможность, которую мне дал Виджай Маллья, который поверил меня и позволил мне продолжить карьеру в Ф-1 с «Форс Индия». Нынешнему руководству, возглавляемому Лоуренсом Строллом, я могу пожелать только всего наилучшего в будущем, особенно по части нового проекта с «Астон Мартин».



У меня нет плана «Б». Я намереваюсь продолжить выступления здесь, но это будет зависит от того, найду ли я проект, который мотивирует меня продолжить выкладываться на сто процентов на каждом круге».

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Ждём объявления

Судя по таймингу объявления Переса, Феттель и «Рейсинг Пойнт» уже совсем скоро расскажут о подписании многолетнего контракта. В приход кого-либо, кроме Себа, не верится: ради кого ещё из свободных агентов команда будет расставаться с пилотом, успешно выступающим за неё уже седьмой сезон и располагающим мощными спонсорами?

Соглашение Себа с коллективом из Сильверстоуна должно быть рассчитано минимум на два сезона — для немца нет никакого смысла идти в «Рейсинг Пойнт» всего на год перед глобальным изменением технического регламента Формулы-1. Да и для команды было бы странно идти на перестановки, не рассчитывая на длительное сотрудничество со столь именитым пилотом. Очевидно, что «Рейсинг Пойнт» нужны как опыт и навыки Феттеля, так и его привлекательность в глазах спонсоров. Можно предположить, что контракт будет заключён на три сезона (либо по схеме 2+1).

Феттель — о будущем: сейчас я сконцентрирован на Формуле-1

Объявят ли Себастьяна уже в четверг? С одной стороны, зачем тянуть и скрывать неизбежное? С другой — предстоящий уик-энд будет посвящён 1000-му Гран-при «Феррари» в Формуле-1, и точно ли стоит пытаться затмить подобный пиар-повод? Подождём первых комментариев в четверг, но теперь контракт Себа со Строллом-старшим в любом случае выглядит делом техники.

Таким образом, Феттель не будет брать как минимум годичную паузу и намерен провести в чемпионате ещё несколько лет. Значит, мотивация никуда не ушла и Себ ещё верит в возможность вернуться на вершину. В идеале — уже в 2022-м, со вступлением в силу нового технического регламента. Хватит ли у «Астон Мартин» ресурсов, чтобы удовлетворить притязания чемпиона, это уже другой вопрос, ответ на который даст только время.

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Чеко на рынке

Как вы уже узнали из обращения Переса, ему хотелось бы остаться в Формуле-1. Правда, возможные варианты Серхио прямо противоречат его ремарке про «мотивирующий» проект. В услугах Чеко наверняка будут заинтересованы в «Хаасе» и «Альфа Ромео», но обе эти команды выступают в 2020-м откровенно плохо. В сезоне-2021 многое будет зависеть от формы моторов «Феррари», а в целом Серхио и его спонсоры наверняка будут анализировать потенциал команд с прицелом на 2022-й. При этом напомним, что за коллектив из Хинвиля Перес уже выступал в начале карьеры, так что этот вариант выглядит наиболее логичным.



Если Серхио перейдёт в «Альфа Ромео», то наверняка тем самым завершит карьеру Кими Райкконена, ведь второй вакансией в команде «управляет» «Феррари», которая может либо оставить Антонио Джовинацци (что маловероятно), либо посадить туда кого-то из юниоров, выступающих в Формуле-2. В последнее время в «Альфу» всё активнее сватают Мика Шумахера, что совпадает с ростом его результатов в Ф-2.

Сын Шумахера может лишить Шварцмана места в Ф-1. Мик и затмил россиянина, и помешал ему Неудачный этап в Монце отбросил Шварцмана на третье место в чемпионате, в то время как сын Михаэля ворвался в борьбу за титул.

Другим членам Академии «Феррари» — Роберту Шварцману и Каллуму Айлотту — надо надеяться, что если Перес действительно останется в Ф-1, то именно в «Альфе». Потому что если Перес перейдёт в «Хаас», то может занять как раз место, которое при другом раскладе могло бы достаться кому-то из «молодёжки». Если же его займёт Перес, то американцы могут сохранить одного из прежних гонщиков, либо сформировать старый-добрый дуэт Перес-Хюлькенберг. Можно, конечно, и создать вариант Перес+новичок, но таким образом «Хаас» обеспечит максимальную нестабильность — два новых пилота, причём один из них неопытный. Впрочем, судя по результатам 2020-го, рисковать особо и нечем.

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В общем, мы близки к разрешению одной из главных трансферных загадок Формулы-1, но она выводит на авансцену новое действующее лицо — сезон переходов пока и не думает завершаться!