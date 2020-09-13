Формула-1 устроила боевик на «Муджелло»: два красных флага, аварии и 90-я победа Хэмилтона

Три аварии за три поворота

На старте гонки Хэмилтон хуже разогнался и ещё до первого поворота пропустил Валттери Боттаса, который на предыдущих этапах нечасто радовал своих болельщиков хорошими рывками. На третью позицию умудрился вырваться Шарль Леклер, позади которого Карлоса Сайнса развернуло в борьбе с Лэнсом Строллом, а в стоявший поперёк трассы «Макларен» въехал Себастьян Феттель.

Позади этой группы неудачно выехавший из первого поворота Ферстаппен пал жертвой аварии сзади — у голландца ещё до первого поворота пропала мощность, и он потерял множество позиций. Непосредственно позади Макса произошёл контакт между Кими Райкконеном и Пьером Гасли, после чего француза отбросило на Ромена Грожана, и три неуправляемые машины просто смели «Ред Булл» Ферстаппена с трассы. Макс и Гасли сошли сразу же, Феттелю и Райкконену пришлось ехать в боксы за новыми антикрыльями, и лишь Сайнс смог продолжить заезд — но уже только 15-м. А гонку прервал автомобиль безопасности.

Даниил Квят в стартовой неразберихе сумел отыграть сразу три позиции и прорвался на девятое место. Россиянин при этом оказался на трассе первым среди тех, кто стартовал на «медиуме».

Рестарт дали на седьмом круге, но в этот раз пилоты не доехали даже до первого поворота. Пелотон начал разгоняться неравномерно, и в задних рядах произошёл крупный завал. Валттери Боттас очень долго затягивал разгон, в то время как многие пилоты позади, реагируя на манёвры соперников, начали набирать ход слишком рано. Так, Кевин Магнуссен нажал на педаль газа, чтобы прогреть шины, а затем отпустил дроссель, поскольку как такового рестарта ещё не было.

Николас Латифи, среагировавший на разгон датчанина, успел увернуться от «Хааса», а вот Антонио Джовинацци на полном ходу врезался в машину Кевина. Сзади им добавил ещё и Карлос Сайнс, и все вместе они выбили с трассы Николаса Латифи. Вся стартовая прямая осталась усыпана обломками и разбитыми машинами, а заезд остановили красными флагами.

Хэмилтон отыгрывается

К рестарту в пелотоне осталось лишь 13 машин — помимо тех, кто поучаствовал в авариях, не смог продолжить гонку и Эстебан Окон — на «Рено» француза перегрелись тормоза. Как и в Монце, рестарт дали с места, и в этот раз первые повороты прошли спокойно. Боттас и Хэмилтон одновременно сорвались с места, Валттери первым приехал к первому повороту, но Льюис объехал напарника по внешней траектории и вышел в лидеры гонки.

Шарль Леклер сохранил за собой третью позицию, а Александер Албон провалился с четвёртого места на седьмое, пропустив пару пилотов «Рейсинг Пойнт» и Даниэля Риккардо. Восьмую и девятую позиции сохранили Норрис и Квят, а на 10-ю строчку поднялся Кими Райкконен. Правда, вскоре финна прошёл Джордж Расселл, вернувшийся в топ-10.



За пару кругов пара «Мерседесов» оторвалась от Леклера на 3,6 секунды, в то время как самого Шарля стал прессинговать Лэнс Стролл. Перес держался чуть позади напарника, и мексиканца прессинговал Даниэль Риккардо, а на 15-м круге австралиец прошёл «Рейсинг Пойнт» перед первым поворотом.

Чеко явно не хватало темпа, и он сразу же попал под атаки Албона. Квят же поначалу не отпускал Ландо Норриса, но спустя несколько кругов «Макларен» сумел создать 1,5-секундный задел.



На 18-м круге Лэнс Стролл наконец дожал Шарля Леклера, который явно сдерживал пилотов позади, и вышел на третью позицию, а чуть позади Алекс Албон отобрал шестое место у Серхио Переса — машины «Рейсинг Пойнт», хотя и шли на одинаковых шинах, явно шли в разном темпе.

«Феррари» явно была беспомощна, и в течение нескольких кругов Леклера один за другим прошли Риккардо, Албон и Перес. За три круга Шарль провалился с третьей позиции на седьмую, после чего отправился в боксы за свежим «хардом».

«Андеркат» Риккардо

Пит-стопы лидеров начались после 27-го круга, и первым за свежими шинами поехал Даниэль Риккардо. Австралиец долгое время прессинговал Стролла в борьбе за третье место, но обогнать «Рейсинг Пойнт» на трассе не удавалось. Кругом позже в боксы отправился Перес, и Чеко за счёт более раннего пит-стопа прошёл Норриса — Ландо к тому же потерял секунду-другую, чтобы не выехать под колёса Квяту. Наконец, в конце 31-го круга шины сменил Стролл — и на трассе Лэнс оказался позади Риккардо.



«Мерседесы» отправились в боксы после 32-го круга, и первым шины сменили Валттери Боттасу, в то время как Хэмилтон заехал в боксы кругом позже — оба перешли на «хард». Разрыв между двумя лидерами по итогам пит-стопов вырос до 7,5 секунды, хотя до остановок гонщики «Мерседеса» были куда ближе друг к другу.

На третьей позиции закрепился Даниэль Риккардо, оторвавшийся от Стролла на 2,5 секунды. Албон, несмотря на поздний пит-стоп, сохранил пятое место, а на шестое вышел Перес — Чеко удалось опередить Норриса, которого он пропустил в начале гонки. Леклер какое-то время держался восьмым, но на 38-м круге Шарль вновь отправился в боксы и уступил позицию Квяту.

Тем временем впереди Валттери Боттас поставил несколько рекордов гонки, пытаясь догнать Хэмилтона, но разрыв упал лишь до 6,4 секунды и навязать реальную борьбу напарнику финну не удавалось.

Стролл даёт шанс Боттасу

На 43-м круге с трассы вылетел Лэнс Стролл. Канадец постепенно догонял шедшего третьим Даниэля Риккардо, но не удержал машину в «Аррабьяте». Удар получился действительно очень сильным, однако гонщик, к счастью, не пострадал. Тем не менее барьеры были повреждены, а обездвиженную машину нужно было эвакуировать, а потому на трассу вновь выехал автомобиль безопасности, который вскоре превратился во второй красный флаг. Разрывы между пилотами обнулились, в командах стали готовиться ко второму рестарту с места.

За 13 кругов до финиша 12 автомобилей выстроились на стартовой решётке — и это была уже третья за гонку процедура старта с места. Когда погасли огни, Хэмилтон уверенно сорвался со своей позиции, а вот Валттери Боттас «проспал» атаку Даниэля Риккардо — австралиец вышел на второе место. Позади первой тройки Албон в борьбе с Пересом отстоял пятую позицию, Норрис и Квят сохранили шестое и седьмое места, а Кими Райкконен и Ромен Грожан отыграли по три позиции разом, прорвавшись на восьмую и девятую позиции. Правда, за пересечение белой линии при въезде на пит-лейн финна оштрафовали пятью секундами.

На втором после рестарта круге Боттас контратаковал Риккардо и вернул себе вторую позицию, но Хэмилтон к тому моменту уже уехал от Валттери на секунду. Финн поставил быстрейший круг гонки, однако на первом и втором секторах Льюис отрывался от напарника и довёл свой отрыв до двух секунд.



На 51-м круге Алекс Албон по внешней траектории первого поворота прошёл Даниэля Риккардо, отобрав у «Рено» третью позицию. После этого гонщик «Ред Булл» продолжил атаковать и начал приближаться к Валттери Боттасу. Финн уступал Хэмилтону по секунде с круга, Албону — по полсекунды, но Боттас сумел увеличить темп и создать хоть какой-то задел от Алекса.

90-я победа Льюиса

На последних пяти кругах статус-кво не изменился: Льюис Хэмилтон финишировал первым и завоевал 90-ю в карьере победу (у Михаэля Шумахера, напомним, 91), второе место занял Валттери Боттас, а третьим приехал Александер Албон, который наконец завоевал свой первый подиум.



Даниэль Риккардо закончил гонку четвёртым, пятое место занял Серхио Перес, шестым стал Ландо Норрис, а на седьмой позиции расположился Даниил Квят — и это лучший результат россиянина в текущем сезоне. Восьмым к финишу приехал Кими Райкконен, но из-за штрафа финн оказался позади Шарля Леклера, зато сумел удержаться впереди Себастьяна Феттеля.



В общем зачёте отрыв Хэмилтона от Боттаса вырос до 55 очков. Третье место по-прежнему удерживает Макс Ферстаппен, а на четвёртую строчку поднялся Ландо Норрис. Алекс Албон теперь занимает пятую позицию, а Лэнс Стролл откатился на шестое место. У Даниила Квята теперь 10 очков, россиянин опередил Нико Хюлькенберга и занимает 14-ю позицию в турнирной таблице.



В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Ред Булл» уже на 152 балла, далее по-прежнему идут «Макларен», «Рейсинг Пойнт» и «Рено». «Феррари» замыкает топ-6.



Следующий этап — Гран-при России — пройдёт на «Сочи Автодроме» 25-27 сентября.