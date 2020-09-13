«Муджелло» очень нужна Ф-1, а Льюису осталась одна победа до Шумахера. Итоги ГП Тосканы

Льюис Хэмилтон завоевал 90-ю победу в карьере и увеличил отрыв в чемпионате до 55 очков — этого британцу хватит по меньшей мере на два следующих этапа. А в середине пелотона сражение с каждой гонкой становится всё плотнее.

Эпичный завал с тараном на рестарте гонки Формулы-1! А до этого был мощный крэш на старте Два боевых круга — и три крупные аварии. Так началась первая в истории Формулы-1 гонка на трассе «Муджелло».

Хэмилтон всё ближе к седьмому титулу

Весь хаос позади никак не помешал Льюису Хэмилтону, хотя не будем забывать, что на старте британец пропустил Валттери Боттаса. Лидер чемпионата не слишком сильно начал уик-энд и открыто признавался, что уступает напарнику на втором и третьем секторах, но по ходу уик-энда Льюис разобрался с трассой и в конце концов оказался сильнейшим — седьмой поул в сезоне и шестая победа. Ну а под финиш Хэмилтон дал волю своему «Мерседесу» и поставил ещё и быстрейший круг.



Валттери Боттас в этот раз выступил куда сильнее, чем неделю назад в Монце. Если бы не проблемные для финна рестарты, у него был бы отличный шанс вернуться на вершину подиума и сократить разрыв в чемпионате. И пусть в итоге Боттас остался лишь вторым, это было далеко не столь беспомощное выступление, как в предыдущей гонке.

Боттас опережает Хэмилтона после старта гонки Фото: Jenifer Lorenzini/Getty Images

Тем не менее шансов отыграться в общем зачёте у Валттери всё меньше и меньше — разрыв уже составляет 55 очков, а это значит, что даже если Хэмилтон пропустит Гран-при Сочи и Айфеля, Боттас не сможет его опередить. До финиша чемпионата остаётся восемь гонок, а это значит, что финну, чтобы вырвать титул, нужно в среднем отыгрывать у напарника по семь очков — задача практически нереализуемая.

Албон наконец-то смог

Для Алекса Албона Гран-при Тосканы завершился первым в карьере подиумом. Тайский пилот уже бывал близок к финишу в топ-3, но минимум дважды его выбивал с трассы Льюис Хэмилтон. Теперь же британец был далеко и помешать Алексу никак не мог.



За Албона можно порадоваться, однако это по-прежнему не уровень Ферстаппена. Так, в квалификации Алекс оказался на 0,4 секунды медленнее напарника. Кроме того, на старте Албон уступил Шарлю Леклеру, а на первом рестарте и вовсе провалился на седьмое место, оказавшись позади Риккардо. Если бы не это, не исключено, что на финальном рестарте именно Алекс прошёл бы Боттаса, а не Дэн. Тогда шансов опередить финна было бы больше, хотя «Мерседес» в гоночном темпе был явно сильнее.

Формула-1 устроила боевик на «Муджелло»: два красных флага, аварии и 90-я победа Хэмилтона Даниилу Квяту Гран-при Тосканы принёс лучший финиш в сезоне, а Алекс Албон впервые в карьере поднялся на подиум.

Борьба середняков всё плотнее

На Гран-при Тосканы сразу три команды из середины поля — «Рейсинг Пойнт», «Рено» и «Макларен» — сражались практически на равных. Уокингу, правда, не слишком повезло со сходом Карлоса Сайнса в самом начале гонки, а Ландо Норрис, в отличие от напарника, так и не смог погоняться с «розовыми Мерседесами», зато Даниэль Риккардо вёл отличную борьбу с Лэнсом Строллом — как в боксах, так и на трассе. Разрешилось это сражение тоже на трассе — после вылета Стролла.

Риккардо, Перес и Норрис на Гран-при Тосканы Фото: Jenifer Lorenzini/Getty Images

В Кубке конструкторов эти три коллектива теперь разделяет 23 балла: «Рейсинг Пойнт» отыграл у «Макларена» два очка, и на те же самые два к самому «Рейсинг Пойнту» подтянулась команда «Рено». А вот «Феррари» отстаёт от них всё дальше и дальше. Несмотря на великолепный старт, Шарль Леклер постепенно начал терять позиции и в конце концов с трудом занял восьмое место. Если бы не многочисленные сходы в начале гонки, для «Скудерии» это был бы уже третий подряд Гран-при без очков.

Положение в Кубке конструкторов:



1. «Мерседес» — 325 очков



2. «Ред Булл» — 173



3. «Макларен» — 106



4. «Рейсинг Пойнт» — 92



5. «Рено» — 83



6. «Феррари» — 66



7. «Альфа Таури» — 53



8. «Альфа Ромео» — 4



9. «Хаас» — 1



10. «Уильямс» — 0.

У Квята лучший финиш в сезоне

Удача, похоже, поворачивается к россиянину лицом. Квят хорошо стартовал, прорвавшись с 12-го места на 8-е и умудрился избежать многочисленных контактов на первом круге. На первых отрезках Даниилу даже удавалось оказывать давление на Ландо Норриса, но в итоге «Альфа Таури» ничего не смогла сделать с «Маклареном».



Так или иначе, Квят набрал шесть очков — в полтора раза больше, чем за все предыдущие гонки сезона вместе взятые, а накануне опередил напарника в квалификации и в одиночку вытащил «Альфа Таури» во второй сегмент. На фоне явного прогресса (и ошибок Юки Цуноды в Формуле-2) продление контракта с россиянином выглядит всё более логичным шагом для Фаэнцы.

В Формуле-2 снова ярчайшая гонка и победа россиянина! А в лидеры вышел Мик Шумахер Положение в общем зачёте просто невероятное — шесть человек в 30 очках, у двух россиян реальные шансы на титул!

Формуле-1 нужны классические трассы. Или похожие новые

Перед Гран-при Тосканы многие специалисты отмечали, что на «Муджелло» практически нет мест для обгонов, и предрекали скучную гонку, однако получившийся этап получился одним из самых напряжённых и непредсказуемых. Если бы не недавний Гран-при Италии, это была бы лучшая гонка года.



Дело далеко не только в авариях на первых кругах, куда более показателен вылет Лэнса Стролла. Трассы с гравийными ловушками и стоящими вплотную к асфальту отбойниками любая ошибка может стать для пилота катастрофической — как и случилось с канадцем, мчавшимся на подиум. Кроме того, на фоне повреждений барьеров остановка гонки и последующий рестарт с места выглядят совершенно логичным решением, которое само по себе способно оживить любой, даже самый скучный Гран-при.



Гонки на таких трассах очевидно требуют повышенных мер безопасности, и инцидент со Строллом показывает, что такие в Формуле-1 имеются. Вероятно, «Муджелло» не вернётся в календарь чемпионата, но именно таких трасс чемпионату отчаянно не хватает.