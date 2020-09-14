На Квята чуть не свалили вину за опаснейшую аварию. Даже странно, что его не лишили очков

Когда стюарды Гран-при Тосканы вызвали к себе после гонки Даниила Квята, подумалось: ну всё, приехали. Впервые в сезоне в ситуации, когда сходы позволили пилоту «Альфа Таури» набрать немало очков и этим пилотом оказался россиянин, сейчас ему как влепят штраф, как выкинут из топ-10… Уже охотно представлялось, как стюарды навешивают гонщику из России 20 штрафных секунд за провоцирование завала на рестарте и тем самым дарят Джорджу Расселлу первые очки в карьере.



К счастью, реальность оказалась куда приятнее: действия Даниила не показались судьям какими-то особенными по сравнению с тем, как рестарт провели ещё 11 пилотов – так что все получили предупреждения. Давайте в нашем традиционном материале, посвящённом уик-энду Квята, в первую очередь разберём тот самый рестарт и действия на нём Даниила. Ну, и его коллег.

Ноль претензий к Боттасу, четыре пилота под подозрением

Разобравшись с застрявшими в гравии машинами Макса Ферстаппена и Пьера Гасли, дирекция гонки даёт добро на возвращение в боксы сейфти-кара. Машина безопасности гасит огни, Валттери Боттас начинает от неё отставать – и не собирается разгоняться и в начале стартовой прямой, поскольку отсечка окончания круга ещё далеко, а чем раньше он нажмёт на газ, тем больше у Льюиса Хэмилтона будет шансов воспользоваться слипстримом и атаковать перед первым поворотом. Кто-то после финиша назвал тактику Боттаса опасной, но как быть с тем, что в схожей манере действовали пилоты в Формуле-2 и Формуле-3? Там участников больше, а опыта у них меньше, однако ж обошлось без происшествий. Да, разгоняются младшие «формулы» не так бодро, но для завала этого тоже вполне хватило бы… В общем, претензий к Боттасу не принимаем.

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Итак, пилоты в лидирующей группе держатся рядом друг с другом, никто никого не отпускает. А вот середняки, включая Квята, уже пытаются сыграть в угадайку: отпустить конкурента чуть сильнее и получить пространство для разгона и атаки за счёт существенной разницы в скорости. Экспериментируют все по очереди, далеко не только Квят – например, ещё перед финальным поворотом от Стролла отстал Риккардо. Следующим – уже в самом повороте – так поступает уже сам Даниил, а впереди от него Норрис едет чуть медленнее Переса, в свою очередь создавая небольшой гандикап.



Потом Норрис вновь приближается к Серхио, провоцируя на разгон и Квята. Позади россиянина ещё сильнее газует Окон. Потом Эстебан начинает тормозить – как Норрис и Квят перед ним. И вот здесь, видимо, запускается обратный отсчёт перед аварией… Если Норрис и Квят разгонялись на выходе из поворота, то Расселл чуть отпустил их и начал атаковать по полной уже на прямой – и этим дал однозначный сигнал всем, кто за ним, что пора вступать в борьбу.



Сам Расселл ещё успеет затормозить, а вот его преследователям придётся избегать резко остановившихся машин. Едущий за Джорджем Магнуссен бьёт по тормозам, но остаётся в центре трассы, Латифи отруливает от него влево, а вот Джовинацци (он разогнался ещё сильнее) не успевает и врезается в обе машины. А в самого Антонио сзади влетает Сайнс – четыре машины разбиты!

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1

Судя по этому описанию, можно ли обвинять только Квята? Очевидно, нет. Да, Даниил не вёл себя как ангел, но первый разрыв в пелотоне создал Риккардо, меньший гандикап сформировал Норрис, а позади россиянина в схожей манере с ним манере действовал Расселл – получается, нужно наказывать сразу четверых! Очевидно, что ситуация слишком сложная и необычная, чтобы массово выписывать штрафы.



Самое странное – даже не сама авария, а то, что в ФИА сходу не заявили, что собираются предотвратить её повторение в будущем. Гоночный директор ФИА Майкл Маси высказался в том духе, что в Ф-1 собраны 20 лучших пилотов в мире, которые могли бы разобраться в ситуации без завала – раз уж даже гонщики Формулы-3 справились.

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То есть, получается, если Ф-1 вновь приедет на «Муджелло» и у нас будет рестарт, то следует опять бояться «эффекта гармошки»? Как-то странно, если ФИА не выпишет никаких инструкций насчёт необходимости соблюдать максимальную дистанцию, скажем, в 2-3 корпуса.



Ну а пока выдохнем – к счастью, стюарды не додумались возвести Квята в ранг главного виновника завала. Это было бы просто скандально.

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И ещё немного выводов по уик-энду Квята.



1. Россиянин второй раз за три гонки опередил Пьера Гасли в квалификации. Субботний счёт по-прежнему неприятный, но уже менее провальный – 2:7. Впрочем, не забудем, что Гасли остался в Q1 в том числе из-за повреждений машины (с другой стороны, он сам и мог их организовать слишком сильной атакой бордюров). Мог ли Квят подняться в субботу выше, если бы не ошибка на авантюрном финальном круге? Сомнительно – отрыв от топ-10 был слишком велик, так что этот вылет мало на что повлиял.

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2. Квят был хорош на стартах, причём всех трёх. На первом Даниил на какое-то время даже опередил Ландо Норриса, но во время первого круга пропустил Ландо обратно. Без потери позиций обошлось и во время двух рестартов – такая стабильность радует, давно бы так!

3. Реализовать преимущество старта на «медиуме» россиянину не удалось из-за остановок гонки. Очень трудно, если вообще реально предсказывать, был ли шанс на прорыв под финиш на свежем «софте» — столько у нас было аварий, сходов и красных флагов, что трудно понять, какую позицию занимал бы Квят после запланированного пит-стопа и насколько далеко был бы от оппонентов на старом «медиуме» или «харде».



При этом надо сказать, что в квалификации и гонке болид «Альфа Таури» не слишком-то блистал скоростью – так что есть смысл с благодарностью принять седьмое место, а не мечтать, что при «нормальной» гонке тактика могла бы позволить добиться некого особенного результата — это очень сомнительно.

Тост: Квят продемонстрировал фантастическое выступление

Квят набрал шесть очков, сохранил их после визита к стюардам и поднялся в общем зачёте на 14-е место, опередив Нико Хюлькенберга. Теперь счёт в противостоянии с Гасли 10:43 — всё ещё разгромно, но уже более пристойно, чем 4:43 после Монцы. Квят, надеемся, прервал цепь неудач и невезения. Теперь посмотрим, как для него сложится домашний Гран-при России, где за всё время Даниил лишь раз набирал очки – в уже далёком 2015-м.