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СМИ — о футболке Льюиса Хэмилтона на Гран-при Тосканы, подиуме Албона и трассе «Муджелло»

СМИ — о футболке Льюиса Хэмилтона
Евгений Кустов
«Люди больше обеспокоены футболкой Льюиса, чем причиной, по которой он её надевает»
После мощного Гран-при Тосканы журналисты обсуждают спорную футболку Хэмилтона, провал «Феррари» и уверенную гонку Квята.
Авто / Формула-1 0

Очередная — 90-я в карьере — победа Льюиса Хэмилтона — никого не поразила, так что после Гран-при Тосканы больше обсуждали не пилотаж гонщика «Мерседеса», а его решение надеть футболку с требованием «арестовать копов», от рук которых погибла афроамериканка Брионна Тэйлор.

«Хэмилтон всё ближе к тому, чтобы стать вторым Мохаммедом Али»

Авторы немецкого издания AutoBild Ральф Бах и Бьянка Гарлофф из AutoBild считают, что Льюис сделал очередной шаг вперёд, чтобы являться не только гонщиком, но и фактически политическим деятелем.

«Льюис Хэмилтон использовал подиум, чтобы выступить с политическим заявлением. Тем самым он всё ближе к тому, чтобы стать вторым Мохаммедом Али. Как и американский спринтер Томми Смит 52 года назад на Олимпийских играх в Мехико, Хэмилтон использует всемерно популярный вид спорта, чтобы открыто заниматься политикой.

В 1968-м в Мехико Смит, олимпийский чемпион на дистанции 200 метров, во время церемонии награждения поднял вверх правый кулак — знак движения «Черная сила», которое выступало против расизма и несправедливого отношения к афроамериканцам в США. МОК отстранил спринтера от соревнований по причине, что его жест не отражал олимпийский дух. Там нет места политическим заявлениям. Однако суперзвезде Ф-1 едва ли грозят такие наказания, хотя его действия противоречат уставу ФИА, который тоже запрещает делать политические заявления», — отмечают авторы.

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Автор портала The Race Скотт Митчелл считает, что Хэмилтон всё делает правильно.

«Льюис вовлёк Ф-1 в обсуждение прав человека почти вопреки её воле, — подчёркивает Митчелл. — Чемпионат запустил антирасисткую кампанию, но теперь Хэмилтон выводит всё на новый уровень, привлекая внимание к таким проблемам, как убийство Тэйлор. Это шаг вперёд по сравнению с жестом «Чёрная сила» на подиуме или постами в социальных сетях. Это показывает, что Хэмилтон не боится использовать свою силу звезды и популярность Формулы-1 для привлечения внимания к другим проблемам, которые он считает важными. И это невероятно ценно в мире, который делает всё возможное, чтобы оставаться аполитичным.

Его футболка в Италии уже привела к «спорам», но Ф-1 и ФИА должны поощрять риск своего чемпиона в борьбе за идеалы. «Спор» — это несправедливая характеристика для любой проблемы, которая возникает по вине не Хэмилтона, а тех, кого эта проблема раздражает. Похоже, некоторые люди больше обеспокоены футболкой Льюиса, чем причиной, по которой он её надевает».

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Почему моторы «Хонды» ломаются именно у Ферстаппена?

Перейдём собственно к спорту. Мартин Брандл в колонке для Sky Sports подмечает, что мотор «Хонда» особенно не любит своего самого быстрого обладателя — Макса Ферстаппена.

«Второе воскресенье подряд — и третий раз за девять гонок — у Ферстаппена возникают проблемы с силовым блоком, которые почти наверняка привели бы к сходу в любом случае. Понятно, что он не впечатлён. Странно, что такие же моторы у его напарника Алекса Албона, а также у сестринской команды «Альфа Таури» выглядят более надёжными», — поражается Брандл.

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Зато наконец-то праздник на улице Албона. «Он достаточно хорош, чтобы сохранить место в «Ред Булл», — полагает Джонатан Спенсер из Daily Mail.

«После нескольких осечек Албон наконец попробовал, что такое — финишировать на подиуме. Таиландец, родившийся в Великобритании, провёл потрясающий обгон по внешнему радиусу в борьбе с «Рено» Даниэля Риккардо, чтобы завоевать третье место. Это случилось в подходящий момент для Албона, у которого были проблемы в этом сезоне по сравнению с его напарником Максом Ферстаппеном. «Ред Булл» может действовать быстро, если им не нравятся показатели напарника Ферстаппена, но Албон выступил с заявлением о намерениях», — полагает автор.

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Портал PlanetF1 по традиции выставил оценки всем пилотам — включая Даниила Квята и Себастьяна Феттеля.

Россиянин получил 7 баллов: «В столь хаотичной гонке впечатляюще, как Квят вообще обошёлся без инцидентов. После старта с 12-го места он закончил первый круг девятым благодаря инцидентам впереди себя и комфортно на нём оставался. Когда последовали новые аварии, он вновь сумел их избежать и переместился на седьмое место, где и финишировал. Больше особо нечего сказать. Действительно солидный, стабильный пилотаж с его стороны, хотя его можно частично обвинить в инциденте на девятом круге».

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Феттель заслужил от авторов PlanetF1 лишь 4 балла: «Лучшая часть уик-энда Себастьяна, должно быть, наступила, когда пришло подтверждение о его грядущих выступлениях за «Астон Мартин». Судя по его выступлению в гонке, они с «Феррари» оба с нетерпением ждут завершения сотрудничества. Тот факт, что большую часть гонки он сражался с Джорджем Расселлом на «Уильямсе», сам по себе достаточно плох. Себ финишировал впереди британца, но лишь потому, что в его пользу сыграл последний красный флаг. За 15 финальных кругов он не смог побороться с Райкконеном или хотя бы приблизиться к нему на дистанцию в пять секунд. Мы уже все ждём, когда он сможет начать с нуля в новой команде, потому что в настоящий момент всё плохо».

Плохо всё и у «Феррари» в целом, констатируют итальянские СМИ.

«Ужасная гонка на «Муджелло», — констатирует Tuttosport. — «Феррари» погружается в кризис всё глубже. Разочарование со стороны болельщиков растёт, особенно потому, что не видно пути к выходу из кризиса».

«Пока остальные команды прогрессируют, «Феррари» продолжает тонуть, — соглашается Corriere della Sera. — Леклеру пришлось вывесить белый флаг под атаками «Рено», «Макларена» и «Рейсинг Пойнт». Это спортивная драма для сильно мотивированного гонщика».

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«Муджелло» как антидот современной стерильности

Напоследок — всё-таки о хорошем. Экс-пилот Формулы-1 Джолион Палмер в колонке для BBC радуется разнообразию, которое внесла в календарь трасса «Муджелло».

«Это антидот современной стерильности. Трасса опровергла все теории, созданные трассами Тильке, и обеспечила отличный спектакль. «Муджелло» действительно выделяется тем, что наказывает за ошибки — это неудивительно при сочетании скоростных поворотов и гравийных зон вылета. На многих современных трассах пилоты смогли бы вернуться в боксы, выехав из асфальтовых зон вылета. Но Ферстаппен лишь закопался в гравии ещё глубже — знакомое зрелище в прошлом, но редкое в наши дни.

Рестарт после ухода в боксы машины безопасности всегда имел потенциал для обгонов, инцидентов или хаоса, но очень часто превращался в рутину — но не на «Муджелло»! Приезд Ф-1 на нетронутую классическую трассу — приятный отход от нормы, который добавил действу перца. Кто знает, возможно, он также дал Ф-1 какую-то пищу для размышления на будущее», — заключает Палмер.

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