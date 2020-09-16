Расставляем оценки: 10 худших пилотов первой половины сезона Формулы-1

На протяжении всего сезона мы расставляли гонщикам предельно субъективные оценки за гоночные уик-энды и на экваторе чемпионата подводим итоги первой половины. Сначала — нижняя половина рейтинга.

20. Антонио Джовинацци (средний балл — 6,4; всего — 58).

В свой второй полный сезон в Формуле-1 Джовинацци по-прежнему не слишком убедителен. На первых этапах итальянец регулярно опережал Райкконена в квалификациях, но со временем всё снова пошло плохо. Худшие моменты — слабый этап в Барселоне, где итальянец повредил днище в квалификации и провёл унылую гонку в конце пелотона, и вылет на ровном месте в Спа. На фоне успехов пилотов Академии «Феррари» в молодёжных сериях продление контракта Джовинацци не выглядит очевидным.

Для Феттеля сезон начался с того, что «Феррари» указала четырёхкратному чемпиону мира на дверь. Никаких крупных скандалов на этом фоне не произошло, однако и сильных выступлений у Себастьяна в этом году практически нет (к таким можно отнести разве что Гран-при Венгрии, где гонщик дальновидно перешёл на более жёсткие шины). Зато по-прежнему есть ошибки (разворот в Шпильберге и вылет в первом же повороте второй гонки в Сильверстоуне). В квалификациях Феттель тоже регулярно уступает Леклеру и не может разобраться с машиной в тех ситуациях, когда менее опытный напарник выжимает максимум.

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«Хаас» в этом сезоне закрепился среди аутсайдеров, и проявить себя за рулём такой техники весьма сложно. Но Ромен Грожан уступает даже в сравнении с напарником. Наиболее показательным в этом смысле был Гран-при Венгрии, где за счёт пит-стопа после прогревочного круга пилоты «Хааса» прорвались в первую четвёрку. Тогда, напомним, Магнуссен до середины дистанции держался пятым, а вот Грожан к этому моменту выпал даже из топ-10.

Дебютант смотрится в этом году вполне достойно и обычно проигрывает Джорджу Расселлу меньше, чем год назад уступал Кубица, хотя без ошибок всё равно не обходится. Николас действительно подкачал в двух гонках на Сильверстоуне и смотрелся там довольно слабо, зато в Монце и Тоскане выступил неплохо — на одинаково незнакомой трассе «Муджелло» Латифи в квалификации уступил Расселлу менее десятой.

На Гран-при Тосканы Албон завоевал первый в карьере подиум, но этого недостаточно, чтобы затмить постоянные поражения от Ферстаппена в квалификациях (притом с очень большим разрывом!). В девяти гонках Алекс набрал в два раза меньше очков, чем Макс, и когда тот раз за разом сражается за подиумы, Албон далеко не всегда финиширует в топ-6.

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Джордж Расселл в этом сезоне приучил паддок к регулярным выходам в Q2 (пять случаев в девяти квалификациях!), однако в гонках становится заметна нехватка опыта и уверенности в борьбе колесо в колесо. Кроме того, Расселл регулярно допускает пробуксовки на старте — одна из них и стоила ему шанса набрать очки на недавнем Гран-при Тосканы. В целом Джордж выступает примерно так, как позволяет техника, но после прошлогоднего разгрома Кубицы ожидалось большего.

В общем зачёте Стролл опережает Переса со счётом 57-44 (что, по слухам, и позволило «Рейсинг Пойнт» избавиться от Чеко ради Феттеля), однако в целом канадец регулярно выступает слабее напарника. В квалификациях счёт Стролла с Пересом — 2-5, при этом на Гран-при 70-летия Лэнс уступил в субботу едва знакомому с машиной Нико Хюлькенбергу. В гонках Стролл тоже далеко не всегда выжимает из имеющегося максимум и, например, в Бельгии уступил позицию Норрису, хотя ехал на аналогичной тактике, а в Монце поднялся на подиум лишь благодаря красным флагам и замене резины без пит-стопа.

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В последних гонках Магнуссену не удаётся блистать, а в попытках выжать максимум в квалификациях Кевин начинает допускать ошибки — одна из них отправила гонщика на последний ряд стартового поля Гран-при Бельгии. Тем не менее в начале сезона датчанин выглядел очевидным лидером переживающего не лучшие времена «Хааса», а потому перспективы Магнуссена на продление контракта с командой выглядят лучше, чем у напарника. Хотя выгнать могут обоих.

В последних гонках Райкконен смотрится очень достойно и является чуть ли не лидером группы машин с моторами «Феррари», но начало сезона у Кими выдалось бледное. Пока инженерам не удавалось найти подход к настройкам, экс-чемпион оказывался даже медленнее Джовинацци. Сейчас Кими, похоже, вошёл в ритм и, судя по его переговорам по радио, по-прежнему испытывает страсть к гонкам. Хватит ли этого, чтобы продолжить выступления, или мы наблюдаем за последним сезоном финна?

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Возвращение Окона на стартовую решётку проходит непросто, и француз на трассе смотрится явным вторым номером. С другой стороны, после годичного перерыва требовать от гонщика результатов на уровне Даниэля Риккардо было бы наивно. В целом Эстебан смотрится достойно, у него было сильное выступление в Бельгии и пятое место, но были и ошибки — в том числе вылет в квалификации Гран-при Тосканы. У Окона есть возможность спокойно довести сезон до конца — контракт уже продлён, но в 2021 году гонщик должен добиться прогресса. В двери команды уже стучатся Кристиан Лундгор и Чжоу Гуаньюй.