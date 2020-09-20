Роман Русинов и G-Drive Racing и лидировали, и почти отбили место на подиуме, но увы.

Россияне были близки к победе в Ле-Мане — опять проблемы! А «Тойота» чуть всё не испортила

Перед стартом марафона сложно было поверить в то, что в классе LMP1 кто-либо сможет навязать борьбу заводской «Тойоте» — гибридным японским прототипам нет равных в Ле-Мане с 2018 года, когда чемпионат мира по гонкам на выносливость вслед за «Ауди» покинула «Порше».

Однако в квалификации экипаж Бруно Сенны из команды Rebellion умудрился отбить у «Тойоты» второе место — появилась надежда на то, что частная команда сможет что-то противопоставить японскому гиганту. Надежда, увы, тщетная.

Третья подряд победа «Тойоты»

На старте Сенне удалось удержаться вторым, хотя шансов опередить «Тойоту» с Майком Конвеем за рулём у бразильца не было. Себастьен Буэми на другой «Тойоте» прессинговал экипаж Rebellion, но у Сенны было больше скорости на прямых, и Бруно держался вторым. Но лишь до первых пит-стопов — уже на девятом круге Буэми выехал с пит-лейна впереди Сенны.

Отыграться Rebellion могла лишь за счёт проблем «Тойоты» — у гибридных прототипов на длинных отрезках и в трафике было подавляющее преимущество. Однако сначала произошёл прокол у экипажа № 7 — и трио Конвей-Кобаяси-Лопес оказалось чуть позади, хотя Rebellion по-прежнему отставали.

Вскоре экипаж № 8 остановился в боксах для замены перегревавшихся тормозов, и № 7 снова вышла вперёд. № 8 отстала на круг, а лучший из экипажей Rebellion проигрывал ещё круг.

На этом злоключения «Тойоты» не закончились — на лидировавшей № 7 возникли проблемы с турбиной. Камуи Кобаяси закатил автомобиль в боксы, где механики 30 минут приводили его в чувство. В лидеры вновь вернулись № 8 — Буэми-Хартли-Накадзима, на втором и третьем местах расположились экипажи Rebellion, а «Тойота» № 7 вернулась на трассу четвёртой — в семи кругах от лидера.

Двойной подиум оставался для Rebellion пределом мечтаний, но в какой-то момент Луи Делетраз не удержал прототип на трассе и вынужден был свернуть в боксы для проверки тормозов. Так «Тойота» № 7 поднялась на третью строчку, ну а № 8 оторвалась от главных преследователей — Rebellion № 1 — на пять кругов.

Для Себастьена Буэми и Казуки Накадзимы это уже третья подряд победа в «24 часах Ле-Мана», а вот Брендон Хартли выигрывает гонку во второй раз — в 2017-м он победил здесь с «Порше». Экипаж Rebellion № 1 — Густаво Менезес, Норман Нато и Бруно Сенна — финишировал на втором месте, ну а «Тойота» № 8 заняла третье место — на подиум также поднялись Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе-Мария Лопес.

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G-Drive Racing вновь не повезло

В классе LMP2 одни из главных претендентов на победу вновь была G-Drive Racing — российская команда в этот раз выставила сразу два экипажа, хотя автомобиль № 16 — его пилотировали Райан Каллен, Оливер Джарвис и Ник Тэнди — почти сразу столкнулся с техническими неполадками и в борьбе за подиум не участвовали.

То же самое произошло и со многими другими фаворитами — Team Racing Nederlands закатила машину в боксы их-за падения водяного давления, технические неполадки вывели из борьбы экипаж Signatech Alpine. «Орека-Гибсон» команды Jackie Chan DC Racing, вырвавшаяся в лидеры на первых часах гонки, тоже в какой-то момент встала на трассе.

В итоге первую тройку образовали два автомобиля United Autosports и экипаж Романа Русинова на «Аурусе», который в какой-то момент возглавлял гонку. Однако у россиянина возникли проблемы с электроникой, отбросившие его на седьмую позицию. Когда проблему удалось решить, Русинов и Жан-Эрик Вернь взвинтили темп и прорвались на четвёртое место. Именно в этот момент один из автомобилей United Autosports начал заливать маслом трассу и вернулся в боксы — четвёртая позиция стала третьей.

И когда до конца гонки оставался лишь один час, кольцо «Сартэ» показало свой сложный характер — за 40 минут до финиша, когда подиум был уже почти в руках, на автомобиле возникли проблемы с подвеской. Жан-Эрик Вернь заехал в боксы, механикам вновь удалось вернуть машину на трассу, но Вернь был уже только пятым в своём классе.

Победу же одержал экипаж United Autosports № 22 — Филипе Альбукерке, Филип Хэнсон и Пол ди Реста. Второй в классе стала команда Jota Sport, за которую выступали Антонио Феликс да Кошта, Энтони Дэвидсон и Роберто Гонзалес, ну а замкнула тройку призёров французская команда Panis Racing — Жюльен Каналь, Нико Жамен и Матье Ваксивьер. У Русинова, Верня и Йенсена пятое место.

Отметим, что в гонке участвовали ещё два россиянина. Экипаж Матевоса Исаакяна — Inter Europol Competition № 34 — добрался до клетчатого флага, но лишь на 17-й позиции в классе, а Duqueine Team № 30, за которую выступал Константин Терещенко, сошла с дистанции.

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«Астон Мартин» побеждает «Феррари»

В LM GT Pro в борьбе за победу сошлись экипажи «Астон Мартин» и «Феррари», в то время как автомобили «Порше» оказались в числе отстающих. Поначалу в гонке лидировала «Феррари» № 51, однако на середине дистанции экипаж AF Corse опередил «Астон Мартин» № 97. Джеймс Каладо сумел отыграть всё отставание, но тогда на «Феррари» пришлось сменить тормоза, и отрыв снова вырос до минуты.

Победу в итоге отпраздновали Алекс Линн, Максим Мартен и Гарри Тинкнелл на «Астон Мартин», Каладо вместе с Алессандро Пьер Гиди и Даниэлем Серрой занял второе место, а на третьей позиции финишировали Марко Соренсен, Ники Тиим и Ричард Вестбрук на втором «Астон Мартине».

В LM GT Am победу отпраздновал экипаж TF Sport на «Астон Мартин» в составе Джонатана Адама, Чарли Эствуда и Салиха Йолуча — последний стал первым в истории турецким гонщиком, выигравшим «24 часа Ле-Мана».

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В ожидании новых «24 часов»

«24 часа Ле-Мана» впервые в своей истории прошла без зрителей, хотя обычно гонка собирает на трибунах сотни тысяч болельщиков. Тем не менее российскую команду всё равно горячо поддерживали — пусть и в Санкт-Петербурге.

На Tsunami Picnic, который прошёл на трассе «Игора Драйв», специально для болельщиков была организована фан-зона, где можно было посмотреть гонку на большом экране. Также там были расположены два прототипа команды, с которым активно фотографировались болельщики, и гоночные симуляторы. Если болельщикам нельзя в Ле-Ман, Ле-Ман привезут в Питер.

Фан-зона G-Drive Racing на Tsunami Picnic Фото: twitter.com/TDSRacing_live

G-Drive Racing снова была одной из сильнейших команд на трассе, но победы удержать не удалось. Но ни технические проблемы в прошлом году, ни дисквалификация в 2018-м Романа Русинова сотоварищи не остановили — и в следующем году у него вновь будет шанс завоевать-таки победу в самом престижном марафоне планеты.

При этом следующие «24 часа Ле-Мана» должны пройти с участием гиперкаров — новейших гоночных автомобилей, построить которые уже пообещали «Тойота» и «Пежо». Приятно видеть, что чемпионат, несмотря на коронакризис и уход многих автопроизводителей, держится на плаву. И следующие «24 часа Ле-Мана» будут намного интереснее.