Формула-1 в России: что будет на трассе, что ещё посмотреть и как не заразиться COVID

Гоночная программа

В плане расписания Ф-1 в Сочи никаких сюрпризов: две тренировки в пятницу, одна в субботу перед квалификацией, ну и гонка в воскресенье. Несмотря на сложную коронавирусную обстановку, организаторам российского этапа Ф-1 удалось договориться, чтобы в качестве гонки поддержки в Сочи выступила Формула-2. Когда «Росгонки» вели переговоры в начале лета, никто ещё не мог представить, насколько интересной получится ситуация в Ф-2 перед российским этапом: до конца сезона три гоночных уик-энда, а реальные шансы на титул сохраняют сразу семь пилотов, включая двух россиян!

Ей-богу, Формула-2 в этом году настолько хороша, что даже как-то не поворачивается назвать её «всего лишь» гонкой поддержки. Да, возможно, в пятницу утром далеко не все болельщики решат прийти на трибуны уже к свободным заездам Ф-2 в 9:35, но мы уверены: в субботу все непременно займут свои места на трибунах уже в 10:15, чтобы увидеть старт первой гонки.



Кстати, в воскресенье перед гонкой Формулы-1 болельщики, которые купили билеты на трибуну Даниила Квята, смогут принять участие в акции в поддержку врачей и волонтёров, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией. Зрители на трибуне Квята наденут футболки с надписью «Пожалуйста, дышите!» и картой России, которая будет составлена из портретов медицинских работников и волонтёров.

Гран-при России. Расписание заездов



25 сентября, пятница

09:35 — 10:20. Свободные заезды Формулы-2

11:00 — 12:30. Первые свободные заезды Формулы-1

14:00 — 14:30. Квалификация Формулы-2

15:00 — 16:30. Вторые свободные заезды Формулы-1



26 сентября, суббота

10:15 — 11:20. Первая гонка Формулы 2 (28 кругов, или 60 минут)

12:00 — 13:00. Третьи свободные заезды Формулы-1

15:00 — 16:00. Квалификация Формулы-1



27 сентября, воскресенье

10:55 — 11:45. Вторая гонка Формулы-2 (21 круг, или 45 минут)

13:53 — 13:54. Акция «Конец расизму»

13:54 — 13:56. Государственный гимн РФ

14:10 — 16:10. Гонка Формулы-1 (53 круга, или 120 минут)

Что по концертам?

Организаторы не изменили себе и вновь пригласили исключительно российских исполнителей. Но не всё так просто: группа Therr Maitz, открывающая в пятницу концертную часть уик-энда, исполняет свои песни на английском языке. Хедлайнером музыкальной программы в Сочи будет Земфира, которая появится на сцене в субботу, 26 сентября. Наконец, в воскресенье, 27 сентября, российский этап Формулы-1 завершится концертом электропоп-группы Tesla Boy. Посещение всех концертов входит в стоимость билетов.

Тест. Помните, что было на Гран-при России Формулы-1 — 2019? Проверим ваши знания не только по сочинскому этапу, но и по трассам, которые нас ждут в концовке сезона Формулы-1.

Отметим, что концерты будут начинаться далеко не сразу после окончания заездов. Например, в субботу моторы болидов замолкнут в 16:00, а Земфира выйдет на сцену спустя три часа. До этого времени болельщиков будет развлекать знаменитый телерадиоведущий MTV Александр Анатольевич, который представит собственный диджей-сет. К слову, именно Александр Анатольевич станет ведущим концертной программы.



Выступления диджеев предусмотрены также в пятницу и воскресенье. Перед концертом группы Therr Maitz музыкальный сет на Центральной площади Олимпийского парка отыграет Александр Нуждин, а в заключительный день российского этапа Формулы-1, перед выступлением Tesla Boy, диджей-сет отыграет Марк Щедрин.

Как Сочи удалось сохранить Гран-при России и привезти Формулу-2, несмотря на коронавирус Последняя информация для российских болельщиков Ф-1 — о контракте, подготовке и гонках поддержки.

Что ещё?

Концерты – далеко не единственная составляющая развлекательной программы Гран-при. В четверг, когда концертов ещё не предусмотрено, начнёт свою работу фан-зона Формулы-1. В ней появятся выставочные шоу-кары F1 70 Static Show Cars в стилистике 70-летнего юбилея серии – болельщики смогут с ними сфотографироваться. Также здесь будет работать площадка Pic Stop Totems. Эти интерактивные экраны позволяют сделать фотографии дополненной реальности, на которых гости могут запечатлеть себя вместе с любимой командой. Изображение можно распечатать и получить по электронной почте. Также в парке будут работать точки продаж атрибутики Формулы-1 и команд.



Все дни Гран-при России в Олимпийском парке с 9:00 до 19:00 будет работать развлекательная зона Championat Team с двумя автосимуляторами. У вас будет возможность не только погонять на симуляторах, но и сразиться с другим участником в совместном заезде. «Чемпионат» будет проводить небольшие турниры и дарить по их итогам памятные сувениры. Ищите нашу зону в фирменных оранжево-белых цветах за трибуной Т1 «Сочи Автодрома»!

Фабричнова извинилась, что они с Поповым не смогут в Сочи общаться с болельщиками

Также вновь запланирован Фестиваль драйва и моторов: болельщиков ждут шоу от команд по фристайл-мотокроссу FMX-13, в котором примут участие пять-шесть российских мотофристайлеров, а также снегоходный фристайл. Кроме того, в Олимпийском парке будет открыто множество площадок, где взрослые и дети смогут провести время в ходе гоночного уик-энда. В детской зоне квадроциклов посетители смогут проехать самостоятельно за рулем настоящего квадроцикла в полной экипировке и пройти инструктаж по управлению квадроциклом от российского чемпиона ралли-рейда «Дакар» Сергея Карякина.



Завершать каждый вечер будет шоу поющих фонтанов на Центральной площади Олимпийского парка.

Гран-при России. Расписание развлекательной программы



24 сентября, четверг

09:00 — 19:00. F1 Fan Zone: F1 70 Static Show Cars, F1 Stores, Pic Stop Totems

09:00 — 19:00. Активности для детей и взрослых: детская зона квадроциклов, Сочи Авто Спорт музей

12:00 — 13:00. Видеопрогулка по пит-лейну

15:00 — 16:00. Фан-форум на сцене Олимпийского парка



25 сентября, пятница

09:00 — 19:00. F1 Fan Zone: F1 70 Static Show Cars, F1 Stores, Pic Stop Totems

09:00 — 19:00. Активности для детей и взрослых: детская зона квадроциклов, Сочи Авто Спорт музей

19:00 — 20:30. Концерт Therr Maitz



26 сентября, суббота

09:00 — 19:00. F1 Fan Zone: F1 70 Static Show Cars, F1 Stores, Pic Stop Totems

09:00 — 19:00. Активности для детей и взрослых: детская зона квадроциклов, Сочи Авто Спорт музей

19:00 — 20:40. Концерт Земфиры



27 сентября, воскресенье

09:00 — 19:00. F1 Fan Zone: F1 70 Static Show Cars, F1 Stores, Pic Stop Totems

09:00 — 19:00. Активности для детей и взрослых: детская зона квадроциклов, Сочи Авто Спорт музей

13:53 — 13:54. Акция «Конец расизму»

13:54 — 13:56. Государственный гимн РФ

18:00 — 19:30. Концерт Tesla Boy.

Что по организационным моментам?

Если вы ещё не получили на руки билеты на этап, то с 24 сентября Главный билетный центр рядом с «Сочи Автодромом» (справа от ж/д-вокзала) будет работать с 8 утра и до 21:00. В день гонки – с 8:00 до 20:00.

Если вы живёте не в самом Адлере (к слову, сейчас территория рядом с трассой официально стала посёлком городского типа Сириус, который со временем должен выйти из состава Сочи и стать отдельным городом), то проще всего добраться до трассы по железной дороге. В дни Гран-при «Ласточки» по традиции будут ходить чаще. На станциях Сочи, Мацеста, Хоста, Адлер, Имеретинский курорт, Аэропорт, Эсто-Садок, Роза Хутор турникетные линии будут открыты для беспрепятственного прохода.



Как обычно, в Имеретинской низменности будут работать два бесплатных автобусных шаттла FS1 (для связи «Сочи Автодрома» с западной частью низменности) и FS2 (для связи с восточной частью). Также предусмотрены две официальные зоны посадки и высадки такси.

Стал известен прогноз погоды на Гран-при России Формулы-1

А как же COVID?

Главной жертвой коронавируса на Гран-при России—2020 стали традиционные автограф-сессии с участием гонщиков и прогулка по пит-лейну. Вместо «очной» прогулки болельщики получат в четверг видеопрогулку с Алексеем Поповым, которая пройдёт с 12:00 до 13:00. А карточки с автографами гонщиков будут разыгрывать в рамках отдельных конкурсов для болельщиков — подробную информацию ищите в соцсетях трассы.



Перед пропуском на территорию Олимпийского парка здоровье каждого болельщика будут проверять. Если при измерении бесконтактным способом прибор покажет температуру тела выше 37 градусов, то сначала проведут повторное измерение в удалённом от скопления людей месте, а если и оно подтвердит болезненное состояние болельщика, то ему предложат отправиться домой или дождаться прибытия врача на месте.



И да, находиться на всей территории «Сочи Автодрома» и Олимпийского парка без масок, конечно же, запрещено! Сделаем наш Гран-при максимально безопасным.