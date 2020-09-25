Красотища! Русский гонщик выступит в Сочи в уникальном шлеме в стиле конструктивизма

Все российские пилоты, принимающие участие в гоночном уик-энде Гран-при России, подготовили к этапу на «Сочи Автодроме» особенные дизайны шлемов. Показываем и рассказываем о новинках от Никиты Мазепина, Даниила Квята, Роберта Шварцмана и Сергея Сироткина.
Никита Мазепин
Спецдизайн шлема Никиты не оставил нам выбора — не сделать про такое материал нереально. Если год назад Мазепин, как кажется, несколько перестарался (дизайн под яйцо Фаберже с настоящими кристаллами Сваровски), то на этот раз раскраску шлема должен оценить любой эстет.
При работе над проектом Шон Булл (один из самых известных и популярных гоночных дизайнеров) вдохновился идеями конструктивизма, который был очень популярен в СССР в 1920-х годах. За основу Булл взял знаменитый плакат «Ленгиз: книги по всем отраслям знаний», заменив исходный текст на имя и фамилию Мазепина — вышло мощно и при этом уникально. Едва ли когда-то в гонках использовали дизайн в стилистике конструктивизма.
С задней и верхней части шлема уточняется, что шлем создан именно для СОЧИ-2020. Хотя получилось так свежо и небанально, что, как кажется, Никита вполне мог бы использовать подобный дизайн на постоянной основе.
Даниил Квят
Какой дизайн выберет гонщик «Альфа Таури», было известно давно: россиянин выбрал победителя конкурса, устроенного «Сочи Автодромом» и VK. Достойных вариантов хватало, но Даниил в итоге остановился на идее художницы Марины Перелешиной.
При создании шлема Марина использовала яркие элементы картин российских художников-авангардистов Казимира Малевича и Ильи Чашника — то есть на Гран-при России у нас будут представлены и конструктивизм, и авангардизм!
Вот как прокомментировал свой выбор сам Квят: «Огромное спасибо всем, кто принял участие в конкурсе, было очень много интересных вариантов. Я выбрал дизайн шлема, который был вдохновлен темой русского искусства, работами Малевича и Чашника. Мне понравился этот дизайн, я люблю абстрактное искусство, поэтому мой выбор пал на этот шлем. Надеюсь, вам он понравится тоже. Мне кажется, что шлем выглядит довольно необычно и интересно. До встречи на Гран-при России».
Роберт Шварцман
Если Мазепин и Квят изменили дизайны кардинально, то Шварцман просто разнообразил традиционную раскраску с узором под хохлому полосами в цветах российского флага. Они расположены с двух сторон и идут от визора к задней части шлема.
«Сочи Автодром» – особенное место для меня, и выступать дома с российским флагом на шлеме очень здорово. Я не очень часто меняю дизайн шлема и думаю, это хорошая возможность поблагодарить моих болельщиков», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».
Сергей Сироткин
Новый дизайн представил и резервный гонщик «Рено», что на секунду заставило задуматься: уж не ждёт ли нас выступление Сергея в первой пятничной тренировке? Но всё оказалось куда прозаичнее: просто аккурат к Гран-при России оказался готов обновлённый дизайн, которым Сироткин занялся после известия о ещё одном годе сотрудничества с «Рено».
«Каска» Сироткина получила традиционные для «Рено» чёрно-жёлтые (если точнее — чёрно-золотые) цвета и странный для Сергея номер — 45-й вместо по-прежнему закреплённого за ним 35-го. Всё просто: формально в заявке на сезон за третьим пилотом французской команды значится №45. Впрочем, если вспомнить, что Нико Хюлькенберг выступал за «Рейсинг Пойнт» под родным №27, то все равно непонятно, почему в случае с Сергеем всё так сложно. Так или иначе, сам шлем получился стильным, а это главное!
- 25 сентября 2020
-
00:07
- 24 сентября 2020
-
22:59
-
22:02
-
21:13
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:45
-
20:38
-
20:35
-
20:13
-
20:01
-
19:48
-
19:43
-
19:40
-
19:34
-
19:19
-
18:50
-
18:44
-
18:42
-
17:33
-
17:32
-
16:40
-
16:10
-
15:42
-
15:19
-
15:09
-
14:55
-
14:39
-
14:30
-
14:26
-
13:52
-
13:33
-
13:25
-
13:07