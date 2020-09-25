Красотища! Русский гонщик выступит в Сочи в уникальном шлеме в стиле конструктивизма

Пожалуй, шлемов с таким дизайном, как у Мазепина, в гонках ещё не было! У Квята тоже будет необычная раскраска шлема.

Все российские пилоты, принимающие участие в гоночном уик-энде Гран-при России, подготовили к этапу на «Сочи Автодроме» особенные дизайны шлемов. Показываем и рассказываем о новинках от Никиты Мазепина, Даниила Квята, Роберта Шварцмана и Сергея Сироткина.

Спецдизайн шлема Никиты не оставил нам выбора — не сделать про такое материал нереально. Если год назад Мазепин, как кажется, несколько перестарался (дизайн под яйцо Фаберже с настоящими кристаллами Сваровски), то на этот раз раскраску шлема должен оценить любой эстет.



При работе над проектом Шон Булл (один из самых известных и популярных гоночных дизайнеров) вдохновился идеями конструктивизма, который был очень популярен в СССР в 1920-х годах. За основу Булл взял знаменитый плакат «Ленгиз: книги по всем отраслям знаний», заменив исходный текст на имя и фамилию Мазепина — вышло мощно и при этом уникально. Едва ли когда-то в гонках использовали дизайн в стилистике конструктивизма.

С задней и верхней части шлема уточняется, что шлем создан именно для СОЧИ-2020. Хотя получилось так свежо и небанально, что, как кажется, Никита вполне мог бы использовать подобный дизайн на постоянной основе.

Все дни Гран-при России в Олимпийском парке с 9:00 до 19:00 будет работать развлекательная зона Championat Team с двумя автосимуляторами. У вас будет возможность не только погонять на симуляторах, но и сразиться с другим участником в совместном заезде. «Чемпионат» будет проводить небольшие турниры и дарить по их итогам памятные сувениры. Ищите нашу зону в фирменных оранжево-белых цветах за трибуной Т1 «Сочи Автодрома»!

Даниил Квят

Какой дизайн выберет гонщик «Альфа Таури», было известно давно: россиянин выбрал победителя конкурса, устроенного «Сочи Автодромом» и VK. Достойных вариантов хватало, но Даниил в итоге остановился на идее художницы Марины Перелешиной.

При создании шлема Марина использовала яркие элементы картин российских художников-авангардистов Казимира Малевича и Ильи Чашника — то есть на Гран-при России у нас будут представлены и конструктивизм, и авангардизм!



Вот как прокомментировал свой выбор сам Квят: «Огромное спасибо всем, кто принял участие в конкурсе, было очень много интересных вариантов. Я выбрал дизайн шлема, который был вдохновлен темой русского искусства, работами Малевича и Чашника. Мне понравился этот дизайн, я люблю абстрактное искусство, поэтому мой выбор пал на этот шлем. Надеюсь, вам он понравится тоже. Мне кажется, что шлем выглядит довольно необычно и интересно. До встречи на Гран-при России».

«Пока особо переговоров нет». Квят — о будущем в Формуле-1 и постоянном невезении Даниил заверил, что не завидовал Гасли даже после победы напарника в Монце.

Если Мазепин и Квят изменили дизайны кардинально, то Шварцман просто разнообразил традиционную раскраску с узором под хохлому полосами в цветах российского флага. Они расположены с двух сторон и идут от визора к задней части шлема.

«Сочи Автодром» – особенное место для меня, и выступать дома с российским флагом на шлеме очень здорово. Я не очень часто меняю дизайн шлема и думаю, это хорошая возможность поблагодарить моих болельщиков», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».

Шварцман: в прошлом году я завоевал в Сочи поул-позишен и надеюсь сделать это снова

Новый дизайн представил и резервный гонщик «Рено», что на секунду заставило задуматься: уж не ждёт ли нас выступление Сергея в первой пятничной тренировке? Но всё оказалось куда прозаичнее: просто аккурат к Гран-при России оказался готов обновлённый дизайн, которым Сироткин занялся после известия о ещё одном годе сотрудничества с «Рено».

«Каска» Сироткина получила традиционные для «Рено» чёрно-жёлтые (если точнее — чёрно-золотые) цвета и странный для Сергея номер — 45-й вместо по-прежнему закреплённого за ним 35-го. Всё просто: формально в заявке на сезон за третьим пилотом французской команды значится №45. Впрочем, если вспомнить, что Нико Хюлькенберг выступал за «Рейсинг Пойнт» под родным №27, то все равно непонятно, почему в случае с Сергеем всё так сложно. Так или иначе, сам шлем получился стильным, а это главное!