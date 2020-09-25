Гран-при России в Сочи: первые машины уже на трассе! LIVE

«Сочи Автодром» принимает десятый этап Формулы-1 сезона-2020. Фактически именно в России стартует вторая половина сезона Ф-1: чемпионат мира перестаёт ограничиваться этапами в Западной Европе и начинает по-настоящему открывать свои двери для зрителей — в Сочи на трибунах окажется 30 тысяч болельщиков. В нашем онлайне мы расскажем о главных событиях гоночного уик-энда, причём речь будет идти не только о Формуле-1, но и о Формуле-2, интерес к которой в России в этом году как никогда высок: все интересно, как в Сочи выступят Роберт Шварцман, Никита Мазепин и Артём Маркелов. Так что ждите известий с трассы, фотографии из соцсетей и напрямую из Сочи. Естественно, в онлайне будут и главные цитаты с места событий.
Расписание на пятницу
09:35 — 10:20. Свободные заезды Формулы-2
11:00 — 12:30. Первые свободные заезды Формулы-1
14:00 — 14:30. Квалификация Формулы-2
15:00 — 16:30. Вторые свободные заезды Формулы-1
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