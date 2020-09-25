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Гран-при России Формулы-1 27 сентября 2020 года — онлайн-трансляция, фото, новости

Евгений Кустов
Гран-при России в Сочи: первые машины уже на трассе! LIVE
Всё главное о российском этапе Формулы-1 — события на трассе, свежие новости и фото из Сочи.
Авто / Формула-1 0

«Сочи Автодром» принимает десятый этап Формулы-1 сезона-2020. Фактически именно в России стартует вторая половина сезона Ф-1: чемпионат мира перестаёт ограничиваться этапами в Западной Европе и начинает по-настоящему открывать свои двери для зрителей — в Сочи на трибунах окажется 30 тысяч болельщиков. В нашем онлайне мы расскажем о главных событиях гоночного уик-энда, причём речь будет идти не только о Формуле-1, но и о Формуле-2, интерес к которой в России в этом году как никогда высок: все интересно, как в Сочи выступят Роберт Шварцман, Никита Мазепин и Артём Маркелов. Так что ждите известий с трассы, фотографии из соцсетей и напрямую из Сочи. Естественно, в онлайне будут и главные цитаты с места событий.

Расписание на пятницу
Live Евгений Кустов

Расписание на пятницу

09:35 — 10:20. Свободные заезды Формулы-2
11:00 — 12:30. Первые свободные заезды Формулы-1
14:00 — 14:30. Квалификация Формулы-2
15:00 — 16:30. Вторые свободные заезды Формулы-1

Формула-1 в России: что будет на трассе, что ещё посмотреть и как не заразиться COVID
Полный гид по предстоящему этапу Ф-1 в Сочи. Или вы больше ждёте заездов Формулы-2?
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09:56 Евгений Кустов

Итак, всем привет и доброе утро! В Сочи стартовала гоночная часть уик-энда Гран-при Россию — свою тренировку проводит Формула-2. Она будет идти до 10:20.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Mark Sutton — Pool/Getty Images

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