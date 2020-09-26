Феттель разбил машину и едва не выбил Хэмилтона! Льюис был в секунде от провала в Сочи!

96-й поул Хэмилтона

Льюис Хэмилтон прошёл в финал не без приключений. Время первой попытки в Q2 с британца сняли — за слишком широкий выезд в финальном повороте, а во время второй — разбил машину Себастьян Феттель. Красные флаги сняли за 2:15 до окончания сегмента — достаточное в принципе время, чтобы успеть пройти быстрый круг, однако кто-то из пилотов «Альфа Таури» не слишком торопился покинуть пит-лейн, и стоявший в конце очереди Хэмилтон лишь в последний момент успел уйти на быстрый круг. Его хватило, но Льюис, изначально рассчитывавший стартовать на «медиуме», вынужден будет начинать гонку на более мягкой резине.

В финале разъярённому британцу равных не было — уже в первой попытке Льюис «привёз» Боттасу почти 0,8 секунды. И это при том, что в пятничных тренировках финн был быстрее, а Хэмилтон регулярно допускал ошибки. Во второй попытке Боттасу удалось снять пару десятых со своего времени, но до Хэмилтона было ещё далеко — 0,56 секунды, а затем и сам Льюис прибавил — 1:31.304 — и поставил новый рекорд «Сочи Автодрома».



А под самым клетчатым флагом великолепный круг закончил Макс Ферстаппен — 1:31.7867, которые вывел лидера «Ред Булл» на второе место. Валттери Боттас остался лишь третьим и разделит вторую линию стартового поля с Серхио Пересом. Пятое место занял Даниэль Риккардо, шестым стал Карлос Сайнс, опередивший Эстебана Окона и Ландо Норриса. Замкнули топ-10 Пьер Гасли и Алекс Албон.

Феттель разбил машину, Леклер — в Q2

Главным событием второго сегмента стала авария Себастьяна Феттеля. Немец потерял заднюю часть машины в четвёртом повороте, «Феррари» бросило бросило поперёк трассы прямо в отбойники — передняя подвеска была полностью разбита. Чтобы эвакуировать машину, квалификацию остановили красными флагами за 2:15 до окончания сегмента. Большинство пилотов однако успело на финальную попытку, и на состав участников финала инцидент с Себом не повлиял.

Не смог пройти в финальную часть напарник Феттеля — Шарль Леклер уступил Окону 0,043 секунды и занял 11-е место. Даниил Квят, которому не удалось прибавить под клетчатым флагом, стал 12-м и в восьмой раз в сезоне уступил в квалификации Гасли, а 13-ю позицию занял Лэнс Стролл.



Джордж Расселл в шестой раз в сезоне пробился в Q2, но после одной-единственной попытки британец занял 14-е место, а на 15-й строчке расположился Себастьян Феттель.

«Хаас» и «Альфа Ромео» остались в Q1

Ромен Грожан в последний момент выбыл из числа прошедших во второй сегмент — уже после клетчатого флага время француза перебил Джордж Расселл, и в итоге лучший представитель «Хааса» занял лишь 16-е место. На 17-й позиции расположился Антонио Джовинацци — ему не хватило до Грожана 0,002 секунды. 18-е место занял второй пилот «Хааса» — Кевин Магнуссен, а на двух последних строчках квалифицировались Николас Латифи и Кими Райкконен.

Финн оказался самым последним, поскольку в решающей попытке его развернуло во втором повороте. Это пятое в сезоне поражение Райкконена от Джовинацци и второй случай за последние четыре этапа, когда Кими остаётся в первом сегменте. «Я начал круг, но шины были ещё холодные, зацепил поребрик, и машину развернуло», — объяснил свою ошибку экс-чемпион.



Гран-при России стартует в воскресенье 27 сентября в 14:10 по московскому времени.