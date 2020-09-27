Штраф лишил Хэмилтона победы в Сочи! А Квят прорвался на Гран-при России на 8-е место

Две аварии в четырёх поворотах

Льюис Хэмилтон очень переживал за свой старт, опасаясь, что Валттери Боттас или Макс Ферстаппен смогут попасть в воздушный мешок позади и вырваться вперёд. На сигналы светофора британец среагировал великолепно, но Боттас сработал ещё лучше и сразу же прошёл Ферстаппена и во втором повороте атаковал лидера гонки. Но Хэмилтону удалось удержаться впереди, а Боттас остался вторым.

Макс Ферстаппен откатился на третью позицию, в то время как на четвёртую строчку прорвался Эстебан Окон — француз сумел оставить позади не только Даниэля Риккардо, но и Серхио Переса на «Рейсинг Пойнт».

Позади группы лидеров произошло сразу два инцидента. Сначала Карлос Сайнс, срезавший второй поворот, не поместился между судейскими блоками и разбил переднюю подвеску, а в четвёртом повороте не удержал автомобиль Лэнс Стролл — вторая гонка подряд закончилась для канадца в отбойниках. Чтобы очистить трассу от разбитых машин, судьи выпустили на трассу автомобиль безопасности.

В боевом режиме гонка возобновилась на шестом круге. Хэмилтон уверенно уехал от Боттаса, Ферстаппен разом отстал от пары «Мерседесов» на несколько десятых, а за ним растянулись Окон, Риккардо, Перес и Гасли с Леклером. Льюис начал отрываться от напарника и кругом позже опережал Валттери на полторы секунды — и в этот момент пришли сообщения о двух 5-секундных штрафах лидеру гонки за нарушение процедуры отработки старта перед гонкой.

Даниил Квят на старте не смог ничего отыграть. Россиянин начинал гонку на «харде» и пропустил оба «Хааса», но за счёт проблем соперников на первом круге сохранил 11-е место. Но жёсткая резина начала работать позже, и на восьмом круге Даниил перед 14-м поворотом опередил Грожана, а на 14-м оставил позади Магнуссена и вышел на 9-ю строчку. Ну а самым зрелищным обгоном первой фазы гонки стала борьба Переса и Риккардо на 15-м круге, когда мексиканец по внутренней части «Омеги» опередил «Рено».

Боттас перехватывает инициативу

Узнав о штрафе, Хэмилтон попытался создать отрыв, но, стартовав на «софте», британец вынужден был раньше соперников ехать в боксы. К концу 16-го круга Льюис оторвался от Боттаса на 2,3 секунды, и после этого совершил пит-стоп. Хэмилтон перешёл на «харде» и вернулся на трассу 11-м, в 35 секундах позади Боттаса.

Валттери, возглавив гонку, взвинтил темп, проехал несколько быстрейших кругов и довёл отрыв от Ферстаппена до десяти секунд. Макс и Валттери сменили шины на 25-м и 26-м кругах, и оба вернулись впереди Хэмилтона. Между Боттасом и Ферстаппеном так и остались десять секунд, а Льюис теперь отставал на 15.

На четвёртую позицию после всех пит-стопов вышел Серхио Перес. Чеко ещё до остановки в боксах обогнал Риккардо, а теперь сумел вернуться на трассу впереди Окона. Вскоре Эстебан потерял ещё одну позицию, по приказу из боксов пропустив Риккардо, и шёл седьмым — позади Шарля Леклера.

Одним из последних в боксах остановился Даниил Квят. «Хард» россиянина продержался больше 30 кругов, и «переобувшись» в «медиум» Квят вернулся на трассу 8-м — выше, чем он был до начала пит-стопов.

Боттас удержал победу

На последних кругах Боттас уверенно контролировал гонку и завоевал вторую в сезоне победу. Макс Ферстаппен финишировал вторым, а Льюис Хэмилтон после двойного штрафа оказался лишь третьим.

Серхио Перес сохранил за собой четвёртую позицию, пятым финишировал Даниэль Риккардо — австралиец получил 5-секундный штраф, но сумел создать необходимый задел от Шарля Леклера. Леклер занял шестое место — при старте с десятого места монегаск сумел отыграться за счёт сильного начала гонки и оттянутого пит-стопа. Эстебан Окон занял седьмое место, сдержав прессинг со стороны Даниила Квята, девятым стал Пьер Гасли, а замкнул топ-10 Александер Албон.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Льюис Хэмилтон, но его отрыв от Валттери Боттаса сократился до 44 очков. Третье место занимает Макс Ферстаппен — он отстаёт от лидера на 70 с лишним очков. Четвёртое место занимает Ландо Норрис, пятую строчку удерживает Алекс Албон, а на шестую позицию поднялся Даниэль Риккардо.

В Кубке конструкторов «Мерседес» на 172 очка опережает «Ред Булл». В борьбе за третье место между «Маклареном» и «Рейсинг Пойнт» разрыв сократился до двух баллов, далее идут «Рено», «Феррари» и «Альфа Таури».

Следующий этап — первый в истории Гран-при Айфеля — пройдёт на «Нюрбургринге» 11 октября.