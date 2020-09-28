«Ужасная конфигурация». Гонщики Формулы-1 раскритиковали аварийный поворот в Сочи

Предыдущие шесть Гран-при он никому не мешал, а тут вдруг началось. Справедливы ли жалобы или неча на зеркало пенять?

Похоже, на седьмой год в календаре Формулы-1 болельщики и гонщики по-настоящему распробовали «Сочи Автодром» и запомнили фирменные места трассы. Пусть на ней и многовато однообразных 90-градусных поворотов, но отдельные места трассы запоминаются, становясь настоящим вызовом для гонщиков. Однако после воскресного Гран-при России некоторым пилотам показалось, что второй пилот слишком опасен.

Провал и критика Сайнса

Старт российского этапа Ф-1 традиционно прошёл хаотично: хитрый и довольно узкий второй поворот трассы после длинного разгона, как всегда, дался гонщикам непросто. Когда пытаешься втроём войти в такой поворот, то неизбежно одно из двух: или кто-то будет срезать, или произойдёт авария. Вот и на сей раз нескольким пилотам пришлось проявить благоразумие и поехать левее, срезая трассу.

Согласно требованиям гоночной дирекции, гонщикам нужно было в определённом порядке объехать пенопластовые блоки, чтобы не слишком разогнаться и не получить преимущество относительно пилотов, которые соблюдают границу трассы. И если Макс Ферстаппен успешно справился с этим упражнением и даже сумел разогнаться для контратаки на Даниэля Риккардо, то Карлос Сайнс допустил детскую ошибку. Пытаясь не потерять скорость, пилот «Макларена» начал преодолевать «змейку» под очень острым углом и уже не отвернул от отбойника, оторвав себе переднее левое колесо – эпик фейл!

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

«Это моя ошибка, — сразу признал Карлос в интервью Autosport. — Но я придерживаюсь мнения, что второго поворота в Сочи не должно существовать. Я ошибся, но сама конфигурация поворота создаёт такие ситуации, он просто плохо продуман. Сегодня в гонке многие пилоты не попадали на апекс и были вынуждены объезжать блоки, некоторые их сбивали. Всем понятно, что это неудачный поворот».

Мнение Сайнса поддержал и пилот «Уильямса» Джордж Расселл, слова которого приводит RaceFans: «Второй поворот «Сочи Автодрома», во-первых, один из худших в календаре. А во-вторых, у него ужасная конфигурация для борьбы. На самом деле я ещё в начале сезона на брифинге гонщиков предложил следующее: у нас есть пространство, чтобы воссоздать что-то вроде связки первого и второго поворотов, как в Бахрейне, это позволит пилотам атаковать и сражаться, а также избегать срезок».

Как выглядит Гран-при России в условиях «короны»: инсайды и эксклюзивные фото с трассы Папа Ферстаппена — главный ковид-диссидент паддока, а Хорнер с Марко больше могут не прятаться.

«Думаю, что они могли бы сделать этот поворот значительно лучше в целом. Даже просто для того, чтобы там было больше обгонов. Может быть, изменить форму или сделать менее короткий апекс. Там довольно много места, чтобы поиграть с вариантами. Мы уже говорили об этом раньше. И, возможно, это устранит проблему со срезками», — добавил со своей стороны Даниэль Риккардо.

Гоночный директор ФИА Майкл Маси, с одной стороны, не вполне принял критику пилотов Ф-1, а с другой — отметил, что совершенству нет предела.

«Каждый год со вторым поворотом возникают разные проблемы. Одна ситуация исправляется одним способом, другая — другим. Мы пытаемся найти лучшее решение. Есть ли возможности для улучшения? Да, они есть всегда», — приводит слова Маси всё тот же RaceFans.

Необъяснимая ошибка Сайнса и полный провал Феттеля и Албона. Оценки за Гран-при России Тот случай, когда Даниил Квят получил оценку выше, чем победитель гонки.

Мнение россиян

Критику со стороны пилотов Формулы-1 мы попросили прокомментировал их коллег из России – Сергея Сироткина, Виталия Петрова и Бориса Шульмейстера.



Сироткин: «Не соглашусь по поводу второго поворота. Мне кажется, сам факт, что многие о нем так говорят, как раз и свидетельствует о том, что это по-своему трудный и непростой поворот. А именно этого мы на самом деле хотим видеть в спорте, этого хотят видеть зрители. Хорошо, что там было несколько ярких и спорных моментов, много борьбы на входе и на выходе. Именно это как раз и нужно, чтобы о поворотах, связках поворотов, в целом о трассах так говорили. Это и показывает, что Формула 1 трудный вид спорта».

Сироткин не согласен, что судьи «выдумали» штраф Хэмилтона

Петров: «Пилоты могут жаловаться, как им угодно. Что значит – опасный поворот? Да, он узкий, но по ширине проходит все стандарты Формулы-1. Такова трасса! Да, может, я бы что-то изменил для более зрелищной борьбы, хотя в этом году мы и так увидели в Сочи немало красивых обгонов. Так что пусть ездят по той конфигурации, которая была построена изначально. Я бы скорее чуть переделал место, в котором машину разбил Стролл – его можно сделать безопаснее».



Шульмейстер: «В критике есть определённая доля правды. Чем дальше первое торможение находится от стартового светофора, тем больше скорость подхода к нему. Я бы не назвал сочинский второй поворот самым опасным в чемпионате. Скорее непростым. В Монце первый поворот ещё более медленный. Пилоты к нему подъезжают на той же самой максимальной скорости. Против этого никто не возражает».

Шульмейстер: дебильная и глупая ошибка Хэмилтона. Думаю, он хочет сохранить интригу

Вердикт «Чемпионата»

А теперь кратко наше мнение. С тем, что второй поворот Сочи – один из худших во всём чемпионате, точно не согласимся. Если пилотам сложно, если они допускают ошибки, значит, это точно интересное место. Плюс есть ощущение, кто к нынешнему сезону гонщики уже лучше раскусили это место трассы, понимают, какие траектории здесь можно выбирать для успешных атак – не обязательно на входе в поворот, но и уже на выходе из него, перекрещивая траектории и атакуя внутри или снаружи затяжной «Омеги».

Опасность? Ну, первый круг – это всегда опасно. Как верно обратил внимание Шульмейстер, в Монце тоже опасная толкучка и тоже в узкий поворот пытаются втиснуться сразу три машины. Наверняка можно вспомнить и другие послестартовые повороты Ф-1, которые могут показаться кому-то недостаточно безопасными. Или перестраивать все повороты, где часто происходят аварии на большой скорости. Может, кто-то покусится на «Красную воду» и «Радийон»?



Если же говорить о возможной перестройке поворота ради повышения зрелищности, то ситуация двоякая. С одной стороны, асфальта там много, почему бы не попробовать чуть иную конфигурацию? Особенно когда к этому призывает так много пилотов (у нас ещё два года назад был материал, основанный на предложениях гонщиков по перестройке трассы). С другой – надо понимать, что, например, сделать поворот «глубже» уже не получится, потому что нужно сохранять большую зону вылета, а за ней расположена медальная площадь. Правда, в Олимпийском парке скоро намечается реконструкция, которая в том числе затронет площадь – может, использовать этот момент для более существенных перемен?

В Сочи очень трудно обгонять — гонщики Ф-1 знают, что поменять. Девять схем Мы спросили у пилотов Формулы-1, что стоит поменять на «Сочи Автодроме». Некоторые идеи очень радикальные — со сносом стадионов.

В целом же напомним, что когда мы говорим о недостаточном числе обгонов в Сочи (к гонке-2020 это особо не относится), то проблема там отнюдь не во втором повороте. Два вечных нюанса: 1) два финальных 90-градусных поворота слишком «растягивают» машины, и потом преследователь не успевает догнать соперника даже на длинной прямой с DRS; 2) нынешние болиды Ф-1 слишком сильно теряют скорость позади друг друга, с чем и связаны потери в конце сочинского круга. И разу уж владельцы «Сочи Автодрома» до сих пор не решились на перестройку финального сектора, то теперь уже просто остаётся ждать сезона-2022 и приезда в Сочи обновлённых машин – будем надеяться, что проблема с обгонами решится сама собой, а российская трасса проявит себя по-новому.



Что же до стартовой толкучки, то, возможно, стоит расположить пенопластовые блоки чуть по-другому, сделав «змейку» медленнее и плавнее, и пересмотреть расположение бордюров–«сосисок». Но капитальных изменений мы не ждём. И обвинения насчёт «одного из худших поворотов в сезоне» едва ли справедливы.