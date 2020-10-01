Судьи прикрывают звезду «Феррари»? Хэмилтона оштрафовали за то, что Леклеру сходит с рук

После Гран-при России судьи гонки заявили о снятии двух штрафных баллов с Льюиса Хэмилтона — перед началом заезда британец отрабатывал старт вне разрешённой для этого зоны, за что получил два 5-секундных штрафа и лишился шанса побороться за победу.



Ответственность за нарушение правил в данном случае лежит на команде — именно она инструктировала пилота о том, где можно отрабатывать старт. Это и стало причиной снятия штрафных баллов, которое в свою очередь стало для кого-то поводом обвинять ФИА в предвзятости — мол, слишком многое сходит чемпиону мира с рук.

Может, и многое, но есть пилот, которому прощают гораздо больше. И это лидер «Феррари» Шарль Леклер. К слову, всего месяц назад перед Гран-при Бельгии монегаск точно так же отрабатывал старт дальше положенной линии, однако никакого штрафа от судей он не получил. И это лишь один пример.

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Сочи-2020: выбил Стролла

Начнём с самого свежего — столкновение Леклера со Строллом на первом круге. Шарль был внутри, Лэнс, находившийся снаружи, оставил место на апексе, и «Феррари» благополучно вошла в поворот. Правда, затем траектория Леклера расширилась, и он приехал аккурат в заднее колесо «Рейсинг Пойнт» — Стролла мгновенно бросило в стену, гонка для него была окончена. Вероятно, Леклер расширял траекторию не умышленно, однако факт остаётся фактом: для Стролла места уже не оставалось.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1

Хэмилтон за аналогичные инциденты с Алексом Албоном получал 5-секундные штрафы, Кими Райкконен пару лет назад за подобный контакт с самим Льюисом получил сразу десять. А Леклер не получил ничего. «Я оставил ему кучу места, весь поворот проехал по внешней траектории, а он всё равно зацепил моё колесо, — сокрушался после финиша Стролл. — Он мог избежать контакта, он не должен был выходить так широко. То, что он не получил за это штраф, просто смешно».

«Посередине поворота апекс взял Серхио Перес, я был позади него, и из-за этого возникла недостаточная поворачиваемость, — объяснял позже Леклер. — Это и привело к контакту со Строллом».

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Спа-2020: тренировал старт за линией SC2

У судей Гран-при Бельгии были вопросы к Леклеру по поводу установочного круга — Шарль двигался по трассе медленнее предписанной стюардами скорости. Как объяснила «Феррари», Шарль не был медленным, просто он остановился для отработки старта за линией SC2, где уже идёт отсчёт хронометража, и именно поэтому гонщику удалось избежать штрафа.



Тогда у судей не было претензий к Леклеру по поводу выбранной им позиции для тренировки старта, зато у стюардов Гран-при России возникли такие претензии к Льюису Хэмилтону. Британцу вменили в вину то, что он практиковал старт вне разрешённой директивой руководителя гонки зоны, однако Леклер в Бельгии сделал то же самое.

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Барселона-2020: круг без ремней безопасности

На Гран-при Испании Леклер сражался за очки, когда в финальной эске трассы на его машине выключилась вся электроника. Казалось, что автомобиль заглох, гонщик начал покидать кокпит и отстегнул ремни безопасности, однако в этот момент инженер попросил ещё раз перезапустить машину — и это сработало. Шарль продолжил заезд — для того чтобы вернуться в боксы, однако сделал это непристёгнутым.

Разворот Леклера в Барселоне Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Согласно регламенту Формулы-1, ездить на машине без ремней безопасности строго запрещено. Гонщик обязан быть пристёгнут в каждый момент движения — в том числе на прогревочном круге. Этот вопрос был поднят Себастьяном Феттелем пару лет назад, когда Хэмилтон, приветствуя фанатов после гонки, расслабил ремни, чтобы помахать болельщикам. Чарли Уайтинг тогда заявил, что даже это недопустимо — не говоря уже о пилотировании по трассе во время гонки. Однако Леклера снова никак не наказали.

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Шпильберг-2020: нарушил протоколы инфекционной безопасности

Между сдвоенными этапами в Шпильберге Шарль Леклер, вопреки протоколам безопасности, покинул расположение команды и отправился в Монако — на вечеринку в честь дня рождения своей девушки. Об этом, возможно, и не стало бы известно, если бы не фотографии в «Инстаграме», на которых видно, что ни гонщик, ни другие гости вечеринки не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию.



Леклер, несмотря на то что должен был находиться в «пузыре», отделался лишь формальным предупреждением и заявил, что перед возвращением в паддок сдал два отрицательных теста на коронавирус. Так или иначе, механики команд протоколы безопасности соблюдали и неделями не видели семьи ради того, чтобы подготовить Леклеру машину, а вот Шарлю в Шпильберге не сиделось.

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Абу-Даби-2019: расхождения в количестве топлива

Перед стартом финальной гонки прошлого года технический делегат ФИА Джо Бауэр сообщил стюардом Гран-при, что обнаружены расхождения между задекларированным и фактическим количеством топлива в баках Шарля Леклера — на самом деле в его машине было на 4,88 кг больше горючего, чем заявлено. Эти 4,88 кг — совсем не мелочь на фоне подозрений соперников в том, что «Феррари» обходит ограничения на расход топлива.



После разбирательств стюарды оштрафовали «Феррари» на 50 тысяч евро, однако никаких спортивных последствий не было. В самой команде объяснили произошедшее технической ошибкой. Как бы там ни было, вина в произошедшем полностью лежит на команде, однако это ещё один случай того, когда Леклер должен был понести наказание (пусть и не за свои собственные действия), но не понёс его.

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Что это значит?

Любители различных теорий заговора могли бы уследить предвзятость в отношении пилота «Феррари» и вспомнить, что его менеджером является Николя Тодт — сын президента ФИА Жана Тодта, который сделал себе имя именно в Маранелло. Не будем скатываться в дешёвую конспирологию — Жан Тодт не имеет отношения к работе судей по ходу Гран-при, и даже Майкл Маси не в курсе решений, которые они принимают, пока стюарды их не опубликуют.

Шарль Леклер со своей девушкой и менеджером Николя Тодтом Фото: Peter Fox/Getty Images

Однако налицо проблема непоследовательности судей и непрозрачности правил. Местами регламент составлен таким образом, что оставляет пространство для интерпретаций, а стюарды далеко не всегда одинаково интерпретируют эти правила. Возможно, стюардам стоило бы после каждой гонки подробно объяснять каждое своё решение и разъяснять, чем именно в тех или иных случаях они руководствовались.



Правила должны быть очевидны и понятны хотя бы участникам, и если даже бессменные чемпионы последних лет из «Мерседеса» не могут разобраться в том, что значит тот или иной пункт, значит, с регламентом что-то не так.