Российский бизнесмен может купить для сына команду Ф-1. Никита ворвался в сезон переходов

Трансферный рынок Формулы-1 продолжает бурлить. Внезапное объявление «Хонды» об уходе заставляет по новому взглянуть на расклады в двух командах «Ред Булл», а последние два дня принесли интересные новости и для российских болельщиков. По слухам, в дни Гран-при России российский бизнесмен Дмитрий Мазепин вёл переговоры с представителями «Хааса» — и российские болельщики, бывшие в Сочи, свидетельствуют: Мазепин-старший действительно был замечен в обществе главы «Хааса» Гюнтера Штайнера. Но что именно могли обсуждать Мазепин и Штайнер?

Вопрос может показаться странным — ведь вроде бы очевидно, что на фоне успешных выступлений Никиты Мазепина в Формуле-2 его отец вполне мог посчитать, что сын уже готов к переходу в Формулу-1. При этом найти место в какой-либо ещё команде, кроме «Хааса», нереально: там либо подписаны контракты, либо рассматривается только молодёжь из программ поддержки «Ред Булл» и «Феррари», либо очень опытные пилоты.

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Про переговоры касательно сына и сообщила итальянская редакция Motorsport. Однако в пятницу слухи вышли на уровень. То ли неправильно поняв коллег, то ли раздобыв новую информацию, уже немецкий AutoBild пусть и не написал прямо, но намекнул: Мазепин-старший мог вести переговоры не просто о месте для сына, а о покупке команды!

При этом у немцев есть две интересные подробности. Согласно первой, семья Мазепиных готова привести с собой столь щедрое финансирование, что «Хаас» уже сообщил Серхио Пересу, что в его услугах не нуждается — несмотря на мексиканских спонсоров Чеко.

Согласно второй детали, на фоне переговоров с «Хаасом» Мазепин-старший уже дал указание подчинённым искать покупателей для своей команды «Хайтек», за которую Никита сейчас выступает в Ф-2. Мол, зачем дальше команда в младших сериях, если сын пойдёт на повышение? Оговоримся: формально «Хайтек» — команда британская, но не раз сообщалось, что финансирование обеспечивает именно Мазепин. По схожей схеме ранее итальянской «Преме» помогал Лоуренс Стролл — и, как видим, и после ухода Строллов в Ф-1 коллектив прекрасно себя чувствует.

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Но мы слегка отошли от темы. Давайте сформулируем ряд основных вопросов и попробуем на них ответить.

Логично ли для «Хааса» взять Мазепина?

В американской команде не раз давали понять, что наконец созрели для перестановок в составе. Когда нет результатов, то свежая кровь — это тоже хорошо и полезно. Правда, считалось, что если «Хаас» и пригласит к себе молодого гонщика, то это будет кто-то из воспитанников «Феррари» в обмен на улучшение условий сотрудничества со стороны итальянцев. Но если «Скудерия» предложит только небольшую скидку на моторы, а семья Мазепин — несколько десятков миллионов, то «Феррари» и её молодёжи придётся посторониться.

При этом результаты Никиты в нынешнем сезоне достаточно хороши, чтобы его подписание не выглядело, как любят говорить в интернете, зашкваром. Мазепин сейчас занимает в личном зачёте Ф-2 шестое место и лишь семь баллов уступает идущему третьим Юки Цуноде — это вполне рабочие показатели для перехода в Ф-1. Да, мы не говорим о яркой вспышке, как у Шарля Леклера или Джорджа Расселла, но всё вполне адекватно.

При этом уже не раз говорилось, что 2021 год — лучший момент для прихода в Ф-1 новичков. У команд остаются почти старые и потому прекрасно знакомые машины, а новобранцы успеют набраться опыта перед сменой регламента в 2022-м.

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Логично дли Мазепина-старшего купить «Хаас»?

Вот здесь уже вопросы. Есть ли у Дмитрия Мазепина деньги на покупку? Наверняка. Два года назад он предоставлял банковские гарантии, пытаясь выкупить «Форс Индия». Плюс как раз вступает в силу лимит на бюджеты, который должен резко ограничить гонку бюджетов в Формуле-1 и улучшить финансовое положение середняков. Так что если древняя поговорка «Формула-1 сделает вас миллионером, если вы миллиардер» и продолжит работать, то срок её реализации окажется куда дольше.

Но точно ли «Хаас» — идеальная команда для покупки? Надо понимать, что американский коллектив — это не обычная команда Ф-1, а своеобразный конструктор «Лего» с базами в разных концах света и тесными связями с «Феррари» и «Далларой». То есть Мазепин купит скорее место в Ф-1 и имеющиеся контракты с подрядчиками, чем полноценную команду, которую сможет легко переделать под собственный лад. Придётся либо оставаться сателлитом «Феррари», либо выстраивать инфраструктуру с нуля: возводить новую базу, нанимать персонал и в целом очень серьёзно вкладываться.

Кроме того, ни для кого не секрет, что у семьи Мазепиных тесные связи с «Мерседесом» (недаром Никита работал за «серебряные стрелы» на тестах), а быстро «перепрошить» «Хаас» под немцев вряд ли удастся — тут и база в Италии, и вероятное нежелание руководства Ф-1 доводить число клиентов «Мерседеса» до четверых и тем самым прийти к ситуации, когда от одного моториста зависит сразу половина пелотона.

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Логично для «Хааса» продать команду?

И да, и нет. Американская команда переживает тяжёлые времена, инвестиции Джина Хааса пока не слишком окупаются, да и пандемия коронавируса вряд ли пошла американцам на пользу. В такой ситуации соблазнительно продать коллектив, даже если это приведёт не к прибыли, а просто к минимизированию убытков и их фиксации (плюс не будем забывать, что бренд «Хааса» получил многолетнюю рекламу на глобальном рынке).

С другой стороны, раз уж Джин перетерпел 2020-й и несправедливый финансовый регламент Ф-1, точно ли логично расставаться с командой в момент, когда уже совсем скоро будет введёт лимит на бюджеты и новый технический регламент, который наконец-то позволит Джину и его команде мечтать о том, ради чего они приходили в чемпионат — борьбе за подиумы? Во многом всё зависит от реального финансового положения компании «Хаас» и того, продолжает ли Джин верить в Ф-1.

В конце концов, никто не отменяет возможности, что никаких переговоров о продаже не было и журналисты просто ошиблись. Либо что речь идёт о продаже миноритарного пакета — хотя это, насколько можно судить, не стиль Мазепина.

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Почему приход Мазепина — стоп-кран для Переса?

Последнее и самое странное. Не очень понятно, как взаимосвязаны переговоры с Мазепиным и Пересом. В «Хаасе» есть два вакансии, и дуэт и опытного мексиканского пилота и новичка из России смотрелся бы довольно логично, а команда получила бы дополнительное финансирование. Серхио слишком силён для Никиты? Ну, карьера россиянина показывает, что и в других чемпионатах первый сезон не всегда получался для него успешным. Тут что Перес, что Магнуссен, что Хюлькенберг…

В общем, либо эти слухи неправда, либо журналисты опять всё неправильно поняли (например, что переговоры с Пересом не провалены, а просто поставлены на паузу), либо у семьи Мазепиных уже есть готовое решение по тому, кто станет напарником Никиты.

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Может ли это быть пилот из Академии «Феррари» и конкретно Роберт Шварцман? Довольно сомнительно — исторически у россиян почему-то не получается сотрудничать друг с другом в автоспорте, всё всегда вразнобой. В Russian Time был только один пилот из России (хотя переговоры с Квятом в 2013-м велись), в G-Drive Racing – только Роман Русинов, в «Марусе» был лишь один спонсор из России и речь никогда не заходила об отечественном пилоте, SMP Racing с другими российскими проектами тоже особо не взаимодействовала. Так что мечты о паре Мазепин-Шварцман оставим совсем уж ура-патриотам.

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Так что в итоге?

Если делать краткое резюме, то переход Мазепина-младшего в «Хаас» выглядит более чем реальным, а вот покупка команды его отцом — дело куда более сомнительное. Вычёркивать Переса из числа кандидатов мы бы не торопились, как и мечтать о русском дуэте Мазепин-Шварцман. Но это Ф-1 — ситуация может измениться мгновенно.