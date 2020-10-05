Каковы шансы Квята удержаться в Ф-1 и останется ли Перес крайним? Интриги трансферов

Середина сезона позади, а у половины команд ещё не подтверждены контракты с пилотами на 2021 год. И если главная вакансия — в кокпите чемпионского «Мерседеса» — почти наверняка останется за Льюисом Хэмилтоном, то в других случаях пока ничего не ясно.

На что рассчитывает «Ред Булл»?

Когда в середине прошлого сезона Албон заменил Гасли в «Ред Булл» и с ходу поехал на уровне француза, это произвело хорошее впечатление. Прошёл год, и Алекс по-прежнему едет на уровне прошлогоднего Гасли — впечатление теперь это производит удручающее. Особенно на фоне сенсационной победы француза на Гран-при Италии.

Долгое время считалось, что у Албона большой кредит доверия. Алексу не удавалось найти общий язык с машиной, но гонщику, идеально подходящему маркетинговым целям «Ред Булл», дали время. «Алекс чувствителен к некоторым характеристикам автомобиля», — объяснял отставание Албона в Сочи руководитель команды Кристиан Хорнер.

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В то же время Хельмут Марко, советник «Ред Булл» по автоспорту и босс Хорнера, в недавнем интервью Speedweek заявил следующее: «Если Албон не справится, будем думать и смотреть, кто из хороших пилотов на рынке». Из хороших пилотов на рынке в данный момент оказались Серхио Перес и Нико Хюлькенберг — оба на протяжении многих лет не раз демонстрировали высокую скорость и возможность бороться за подиумы (или типа того).

Марко не отличается сентиментальным отношением к пилотам, «Ред Булл» может позволить себе выбирать пилота практически в последний момент. Решение во многом зависит от скорости машины следующего года. Если в Милтон-Кинсе верят, что инженерам удастся что-то отыграть на изменениях аэродинамики в следующем году (а шасси, напомним, придётся использовать нынешние), то Ферстаппену в борьбе за чемпионство понадобится более адекватная помощь, чем исходит от Албона. А если расчёты не дают никакой ощутимой прибавки, то замена Алекса ничего не даст, а потому и приглашать кого-либо со стороны не имеет смысла.

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Шансы Квята

Вряд ли Албона совсем исключат из системы «Ред Булл» — если тайского гонщика и уволят из основной команды, то почти наверняка дадут ещё один шанс в «Альфа Таури». Это также позволило бы сравнить Алекса с блистающим в последний год Пьером Гасли. И в таком случае Албон займёт место Даниила Квята — россиянин уступает в результатах напарнику и является самым опытным и возрастным из четвёрки пилотов «Ред Булл».

Однако даже сохранение место Албоном места Квяту далеко не гарантирует — Юки Цунода, новый протеже «Ред Булл», блистает в Формуле-2 и свой первый же сезон выигрывает гонки. Перед финальными этапами в Бахрейне японец опережает в общем зачёте всех остальных новичков — Роберта Шварцмана, Кристиана Лундгора и Маркуса Армстронга.

Юки Цунода на подиуме в Сочи Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Как сказал в начале сентября Франц Тост, руководитель «Альфа Таури», решение о составе его команды принимают лично Дитрих Матешитц и Хельмут Марко — оба уже давно знали о намерении «Хонды» покинуть Формулу-1 в конце следующего года. Закрытие японской программы — удар по шансам Цуноды, но если в «Ред Булл» действительно верят в японца, то лучшей возможности посадить его в кокпит не будет — перед кардинальной сменой правил в 2022 году сезон-2021 команды проведут на нынешних, хорошо изученных шасси.

С другой стороны, Квят выдал три сильные гонки подряд, набрал в них 12 очков и отыграл две позиции в чемпионате. В свете ухода «Хонды» дебют Цуноды в политическом смысле ничего не даст, а его результаты вряд ли будут сильно выше тех, что сейчас демонстрирует Даниил. Если российский гонщик продолжит прогрессировать, то резко повысит свои шансы на продление контракта.

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Кому откажет «Феррари»

За два этапа до конца сезона в топ-5 общего зачёта Формулы-2 идут три пилота из Академии «Феррари»: первое и второе места занимают Мик Шумахер и Каллум Айлотт, пятым идёт дебютант Роберт Шварцман. Один из них почти наверняка дебютирует в Формуле-1 в следующем году, скорее всего — двое, но вот третий останется за бортом, и не факт, что получит когда-нибудь новый шанс.

В паддоке уверены, что Мик Шумахер в сезоне-2021 будет выступать за «Альфа Ромео». Напарником немца, по слухам, станет кто-то из более опытных пилотов — либо Кими Райкконен решит продолжать выступления, либо пригласят Серхио Переса (если тому не предложат места в «Ред Булл»), ну а на крайний случай есть Антонио Джовинацци — итальянец не так быстр, как хотелось бы боссам команды, но вполне годен в качестве ориентира для дебютанта.

Каллум Айлотт, Роберт Шварцман и Мик Шумахер на тестах “Феррари” во Фьорано Фото: Ferrari Driver Academy

Таким образом, для Айлотта и Шварцмана остаётся лишь вариант с «Хаасом». Второй год подряд американская команда обретается ближе к концу турнирной таблицы и морально готова к изменению состава пилотов. А если «Феррари» предложит за место одного из своих пилотов существенную скидку на свои (не самые лучшие на решётке) моторы, то для «Хааса» это будет со всех сторон выгодная сделка.

Однако и в данном контексте Шварцман пока не выглядит фаворитом — чуть ранее Маттиа Бинотто говорил, что ключевым будет то, как гонщик прогрессирует, а в последних гонках Роберт явно уступает и Айлотту, и Шумахеру. В «Альфа Ромео» определятся с составом пилотов по окончании текущего сезона, будет ли ждать так долго «Хаас» — вопрос, но если Шварцман блеснёт в Бахрейне, как в начале сезона, не исключено, что вместе с Шумахером окажется в швейцарской команде.

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Кто окажется крайним?

На прошлой неделе в швейцарской прессе появились слухи о том, что американскую команду «Хаас» намерен выкупить российский олигарх Дмитрий Мазепин — для своего сына Никиты Мазепина. Никита проводит уверенный второй сезон в Формуле-2, одержал две победы и занимает шестое место в чемпионате. Россиянин выглядит готовым к дебюту в Формуле-1, и в свете нового регламента переход именно в сезоне-2020 играет важное значение: к новой машине легче привыкать, имея за плечами год опыта.

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Как пишет AutoBild, в «Хаасе» «прекратили контакты с Серхио Пересом». Для мексиканца, который ещё пару месяцев назад верил в подписанный с «Рейсинг Пойнт» контракт, «Хаас» может стать последней возможностью остаться в Формуле-1 — если в «Ред Булл» решат оставить Албона или выберут Хюлькенберга, а Кими захочет продолжить карьеру в «Альфа Ромео».

Отметим, что сотрудничество с семьёй Мазепиных в теории не исключает приглашение Переса — Чеко с его опытом и скоростью стал бы блестящим ориентиром для молодого россиянина и привёл бы с собой спонсоров. Для этого, правда, придётся расстаться с обоими действующими пилотами — Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном.

Впрочем, «прекращение контактов с Серхио Пересом» может означать и то, что он уже договорился с кем-то другим — если «Ред Булл» всё-таки откажет мексиканцу, то переживающему не лучшие времена «Хаасу» было бы логично предпочесть «Альфа Ромео» — у команды более тесные связи с «Феррари» и довольно прочная база в Хинвиле. В таком случае при появлении нового пилота в «Хаасе» крайним станет не Перес, а Грожан.