Чудесная гольфистка — отрада провалившегося пилота Ф-1. Но и Лили тоже критикуют!

Албон и его подруга могут поспорить, у кого сейчас дела хуже.

Когда твои результаты постоянно оказываются в центре внимания и отнюдь не потому, что ты так успешен, кто ещё может поддержать, как не самый близкий человек? Гонщик «Ред Булл» Александер Албон в сезоне-2020 постоянно оказывается под заслуженным огнём критики, а потому ему наверняка особенно важна поддержка подруги — известной китайской гольфистки Лили Муни Е. О ней мы сегодня и расскажем.

На самом деле поводом для статьи стали не результаты Албона, а недавнее заявление советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко, сказавшего буквально следующее: «У нас есть пилот, чья девушка была заражена, но не он сам. Ещё один наш гонщик был на вечеринке с тремя инфицированными людьми, и его тест в итоге тоже был отрицательным».

Многие СМИ интерпретировали слово «нас» как речь конкретно о пилотах «Ред Булл», а значит, вполне возможно, «короной» переболела как раз Муни Е. Тем более что в её выступлениях в нынешнем сезоне как раз была довольно большая пауза. Впрочем, это домыслы — Марко вполне мог говорить либо о всех пилотах программы «Ред Булл» (включая и гонщиков «Альфа Таури», и даже пилотов молодёжных серий), либо о вообще всех гонщиках Ф-1. Так или иначе, всем здоровья и проверенной вакцины.

В целом Албон — не самый открытый человек, когда дело касается личной жизни. Однако отношения с Лили Алекс в последнее время не скрывает: они нет-нет да и появляются в «инстаграмах» друг друга.

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Отец Лили — владелец ресторанного и отельного бизнеса в Северной Америке, так что росла Муни Е в Канаде и США. Когда Муни Е не участвует в очередном турнире, то проводит большую часть времени в Лос-Анджелесе.

Муни Е с 2018 года участвует в профессиональных турнирах по гольфу, а вообще заниматься этим видом спорта она начала ещё с детства — в шесть лет. Как видим, очень похоже на то, как дело обстоит в автоспорте.

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Лили — одна из лучших китайских гольфисток. Она первой в истории страны выиграла Symetra Tour, а в 2019 году в его профессиональной карьере произошёл настоящий прорыв: Муни Е стала членом крупнейшей гольф-организации LPGA.

Правда, без критиков и завистников не обошлось: они изучили соцсети девушки, после чего посыпались обвинения, что своей популярности в мире гольфа Лили обязана не навыкам, а красоте. Мол, своими фотографиями в купальниках Муни Е «ворует» интерес у тех спортсменок, которые думают только об игре.

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«Это забавно, — комментировала обвинения сама девушка. — Пока я не появилась в «Инстаграме» и других соцсетях, то была такой же молодой гольфисткой, как и все. Гольф был моим приоритетом в жизни, я много участвовала в соревнованиях. Но как только у меня начало расти число фолловеров, появились сомневающиеся. Но пока я сама знаю, как обстоит дело и как именно я работаю, то всё это не имеет значения. Думаю, в 2019-м у меня были выступления, которые заставили многих критиков заткнуться».

Действительно, в прошлом сезоне Муни Е показала довольно успешные для новичка выступления, заработав 33,5 тысячи долларов призовых. Это принесло Лили 141-е место в LPGA – вполне достойно для новобранца.

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Правда, в 2020-м выйти на новый уровень и поднять результаты не вышло. Напротив, Лили стала чаще вылетать после первых двух раундов. Правда, и сыграла она на фоне отмены многих соревнований лишь в шести турнирах (год назад было 19). Пока у китаянки в этом году лишь 4 тысячи призовых (164-е место в 2020 году). Можно сказать, Муни Е повторяет путь Албона, у которого дебютный сезон в Ф-1 прошёл успешнее, чем второй.

Быть может, теперь Алекс и Лили вдохновят друг друга на выход из кризиса?