Легендарная гонка Ф-1: после старта 17-м Кими вырвал победу на последнем круге! Видео

Обиднейшее поражение «Рено», да и без скандальчика тогда в Японии не обошлось.

15 лет назад Кими Райкконен выдал одну из мощнейших гонок в своей карьере. Финский пилот тогда ещё «Макларена» выиграл Гран-при Японии на «Сузуке», хотя принял старт лишь с 17-й позиции. Вспомним, как это было.

В 2005 году в Ф-1 ещё существовала старая система квалификации, при которой пилоты выезжали на трассу по очереди. В Японии лидеры уходили на свои попытки последними, но аккурат в этот момент над трассой пошёл дождь. В итоге Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо и пилоты «Макларена» выехали под дождём и не имели шансов на высокий результат. Так что Шумахер занял на решётке 14-е место, Фернандо Алонсо — 16-е, Кими Райкконен — 17-е, а Хуан-Пабло Монтойя — и вовсе 20-е.

С поула стартовал Ральф Шумахер на «Тойоте», а если говорить о фаворитах, то им перед стартом очевидно являлся Джанкарло Физикелла, который на своём быстром «Рено» должен был уйти в бой третьим.

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После успешного старта Физико занимал второе место, пока Ральф Шумахер рано не свернул в боксы — «Тойота» предпочла тактику с тремя дозаправками против двух у соперников. Казалось, что теперь ничто не помешает победе Джанкарло, пусть даже Шумахер, Алонсо и Райкконен стремительно прорывались в бой.

Между делом Фернандо провёл два важных манёвра. Во-первых, очень красиво опередил Михаэля на огромной скорости в повороте 130R. Во-вторых, после срезки шиканы испанец пропустил вперёд Кристиана Клина, но тут же пристроился за ним и прошёл на стартовой прямой. Гоночная дирекция посчитала, что Алонсо получил незаконное преимущество, и потребовала пропустить пилота «Ред Булл» обратно — пока испанец этим занимался, то потерял много времени и затем обнаружил себя позади Райкконена.

После гонки в «Рено» были недовольны решением стюардов, но три года спустя на Гран-при Бельгии те примут точно такое же решение, когда Льюис Хэмилтон после срезки финальной шиканы тут же опередит Кими Райкконена — так что здесь в последовательности судьям не откажешь…

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Так или иначе, потеряв время из-за трафика после двух относительно ранних пит-стопов, Алонсо удовлетворился третьей позицией.

«Думаю, наша стратегия не сработала, хотя машина была невероятно конкурентоспособной. Я чувствовал, что быстрее Кими, но не мог его победить», — скажет Фернандо, который к Гран-при Японии уже гарантировал себе чемпионское звание и потому слишком сильно не жаловался.

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Шумахер-старший на своей не слишком конкурентоспособной «Феррари» и вовсе стал седьмым, а вот Кими, мягко говоря, поднялся куда выше. Айсмен и его команда всё сделали правильно. Оттянутые первые и второй пит-стопы позволяли Райкконену по максимуму пользоваться преимуществом свободной трассы и «перепрыгивать» соперников. Так что многих оппонентов Кими опередил не в очной борьбе, а за счёт стратегии.

До какого-то момента казалось, что максимум для пилота «Макларена» — вторая позиция. Однако под финиш гонки — до и после своего финального пит-стопа — Райкконен развил потрясающую скорость, ответить на которую Физикелла был не в силах. После дозаправки Кими обнаружил себя всего в пяти секундах от Джанкарло и начал отыгрывать у пилота «Рено» иногда аж по секунде на круге. В итоге за три круга до финиша Айсмен догнал итальянца.

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Первая попытка атаки на стартовой прямой успеха не принесла, и у Кими в запасе оставался последний шанс — в самом начале последнего круга. Физикелла неуверенно преодолел финальную шикану и дал сопернику шанс, которым тот воспользовался. Несмотря на жёсткую оборону Джанкарло, занявшего внутреннюю траекторию, Кими хватило мастерства и скорости, чтобы перед торможением оказаться чуть впереди — есть обгон, а с ним и победа!

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

«Я знал, что Кими был быстр и догонял меня, — констатировал после финиша разочарованный Физикелла. – Я атаковал на сто процентов, но на последних трёх кругах он ехал прямо за мной, а на главной прямой был намного быстрее — возможно, потому что я слишком медленно выходил из финальной шиканы. Так или иначе, я сделал всё что мог».

«Думаю, это была одна из моих лучших гонок за всё время, я наслаждался своим выступлением, — сказал Райкконен. – На первом круге много чего произошло, но такое часто неизбежно, когда ты стартуешь так далеко. Я атаковал, как мог, а поведение машины становилось всё лучше. Седьмая передача была «коротковатой», из-за чего иногда я достигал лимита оборотов, что делало обгоны сложным делом. Но я знал, что Уэбберу и Баттону нужно будет раньше совершить пит-стоп, а после второй остановки я достаточно отыграл у Физикеллы, чтобы пойти в атаку. Я опередил его на последнем круге на входе в первый поворот — это была одна из тех возможностей, которые нужно использовать».

Фото: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

Эмоциональный глава «Рено» Флавио Бриаторе обычно в подобных ситуациях готов раскритиковать своих проигравших пилотов в пух и прах, но на сей раз сохранил спокойствие: «Физикелла был очень корректен, и такое случается. Конечно, это болезненный итог, я не говорю, что рад, но такое случается. Я был удивлён, что Кими опередил нас в таких условиях. Но в конечном счёте Кими заслужил это. Это была хорошая битва».