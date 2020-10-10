По стопам: Мик Шумахер и ещё 10 детей известных гонщиков на пути в Ф-1

На Гран-при Айфеля должен был состояться дебют Мика Шумахера в рамках этапа Формулы-1 — пока, правда, сын семикратного чемпиона мира должен был отработать лишь одну тренировку, зато — с прицелом на место боевого пилота «Альфа Ромео» в сезоне-2021. Дождь и туман над «Нюрбургрингом» помешали Шумахеру выехать на трассу, но мало кто сомневается в том, что уже в следующем году он окажется в Формуле-1.

И Мик — не единственный сын звёздного в прошлом пилота, кому уже удалось обратить на себя внимание в молодёжных сериях. И даже не единственный из семьи Михаэля.

За два этапа до конца сезона Формулы-2 Мик Шумахер является главным претендентом на чемпионство, у него на счету две победы (в Монце и Сочи) и множество подиумов. На первых этапах Шумахер не особенно блистал, но после двойного подиума на «Хунгароринге» ошибок стало меньше, Мик переломил ситуацию и теперь лидирует в чемпионате. В похожей ситуации немец был в европейской Формуле-3, когда набрал темп лишь в середине второго сезона, но затем с помощью пяти побед подряд вырвал чемпионство.

Считается, что Мику нужно больше времени, чтобы «вкатиться» в новую технику, зато потом он — как показывает этот сезон Ф-2 — выжимает из неё максимум или около того. Таким образом, для дебютанта крайне важно перейти в Формулу-1 именно сейчас — за год до перехода на новый регламент и осваивать новое шасси, имея за плечами год опыта. Впрочем, в переходе Шумахера в «Большие призы» уже никто не сомневается — вопрос лишь в том, кто будет его напарником. И, по слухам, Кими Райкконен намерен продлить контракт.

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Луи Делетраз

Одним из тех, у кого ещё теоретически есть шанс помешать Шумахеру стать чемпионом Ф-2, является Луи Делетраз — сын швейцарского пилота Формулы-1 и гонок на выносливость Жан-Дени Делетраза. Делетраз-старший в середине 90-х провёл пару гонок в составе безнадёжных аутсайдеров «Лярусс» и «Пасифик», зато в 2001 и 2002 годах выиграл «24 часа Ле-Мана» в классе LMP675 (не топовая категория, но что-то уровня LMP2).

Луи Делетраз Фото: FIA F2 Championship

Главные успехи его сына – это пока разве что второе место в Формуле V8 3.5 четыре года назад. С тех пор он выступает в Формуле-2 и пока не одержал ни одной победы, хотя за счёт относительно частых подиумов держится на седьмой позиции чемпионата. Кроме того, на его счету тесты с «Хаасом» и опыт работы на симуляторе команды, а совсем недавно его экипаж занял четвёртое место в «24 часах Ле-Мана» — в «абсолюте» его отец так высоко не поднимался.

Джулиано Алези

Сыну Жана Алези — Джулиано — в Формуле-2 везёт ещё меньше. Француз перешёл в эту серию в 2019-м, после трёх неплохих сезонов в GP3 (сейчас — Формула-3) — выше пятого места по итогам сезона Алези не поднялся, но одержал четыре победы и регулярно поднимался на подиум.

Поначалу первый сезон в Ф-2 складывался не слишком здорово, но к концу сезона гонщик вместе с инженерами — он выступал за «Трайдент», с которым проявил себя в GP3, — нашёл общий язык с машиной и закончил год серией финишей в топ-8. Однако в сезоне-2020 Алези решили перейти в HWA — новую команду, занявшую место «Ардена», и начались проблемы. Весь сезон ни инженеры, ни напарник (опытнейший Артём Маркелов, между прочим!) не могут заставить машину ехать быстро, и в девяти первых этапах Алези лишь один раз набрал очки. Перед этапом в Сочи Джулиано перешёл в MP Motorsport, но вновь оказался далеко от очков, а в квалификации показал лишь предпоследнее время.

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Педро Пике

Педро Пике — сын легендарного трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике и брат Нельсона Пике-младшего, запомнившегося «Крэшгейтом» и титулом в Формуле-Е. Сейчас Педро без особого успеха выступает в Формуле-2, но на национальном уровне он был очень хорош — он дважды выигрывал бразильскую Формулу-3, причём в 2015-м одержал в 16 гонках 14 побед. Кроме того, Пике может похвастаться вторым местом в Toyota Racing Series и тремя победами в GP3/Ф-3. Ну а в Формуле-2, будем надеяться, он раскроет потенциал позже — в этом году Педро лишь дебютирует в серии. Мик к первый год в Ф-2 тоже смотрелся плохо.

Педро Пике Фото: FIA F2 Championship

Энцо Фиттипальди

Ещё один отпрыск бразильской гоночной династии — Энцо Фиттипальди, внук двукратного чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди. Энцо обратил на себя внимание в 2018 году, когда выиграл итальянскую Формулу-4 и параллельно стал третьим в немецком первенстве. В 2019-м он стал вторым в Европейской Региональной Формуле, уступив Фредерику Вести, а теперь перешёл в Формулу-3. Высокими результатами на этом уровне Фиттипальди пока похвастать не может, зато он прогрессировал весь сезон и закончил его четвёртым местом на трассе «Муджелло» — в следующем сезоне от бразильца будут ждать борьбы за подиумы.

Маттео Наннини

Маттео — племянник Алессандро Наннини, в 1989-м победившего на Гран-при Японии на «Бенеттоне». Свой путь в «формулах» Наннини начал лишь в прошлом году — с победы в Формуле-4 ОАЭ, где итальянец выиграл семь гонок из двадцати. Теперь Наннини, которому в июле исполнилось 17 лет, перешёл в Формулу-3, и хотя в «Йенцере» проявить себя шансов было мало, в реверсивной гонке в Барселоне он поднялся на подиум. Впрочем, 18-е место по итогам сезона вряд ли сильно обрадовало итальянца.

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Давид Шумахер

Давид — 18-летний двоюродный брат Мика, сын Ральфа Шумахера. Он начал заниматься картингом вместе с Миком, но в «формулы» перешёл лишь в конце 2017-го, когда занял второе место в Формуле-4 ОАЭ. Первым серьёзным вызовом для Давида стала немецкая Формула-4, в которой племянник Михаэля Шумахера занял 9-е место, ни разу не дотянувшись до подиума. В сезоне-2019 в Европейской Региональной Формуле дела пошли лучше: пять поулов, четыре победы и 4-е место по итогам сезона.

Этот год Шумахер провёл в Формуле-3, правда, смотрелся крайне слабо — в шести первых этапах в составе «Хароуза» Давид не набрал ни одного очка. Партнёры по команде, правда, тоже не слишком блистали и набрали на двоих один балл. Под конец сезона Шумахер перешёл в «Карлин», но и в британской команде выше 14-й позиции на финише не поднимался. В общем, двоюродный брат Мика идти по его стопам в Ф-2 пока точно не готов. Тесты в составе «Премы» намекают, что прорыв в Ф-3 Давид намерен совершить именно с чемпионской командой.

Себастьян Монтойя

Себастьян Монтойя Фото: ACI Sport

Сыну Хуана-Пабло Монтойи 15 лет, и карьеру в Европе он начал только в этом году — одновременно в итальянской и немецкой Формулах-4. Ни в одной, ни в другой серии юному колумбийцу пока, увы, не удаётся подняться на подиум. Это при том, что партнёр Себастьяна по команде «Према» — Габриэле Мини — лидирует в итальянской серии и уже побеждал в немецкой.

Эдуардо Баррикелло

Эдуардо Баррикелло — сыну Рубенса, легендарного второго пилота «Феррари» при Шумахере, уже 19 лет, но карьеру он строит в США и выступает в серии USF2000. В дебютном сезоне Баррикелло занял 11-е место в общем зачёте, но на старте сезона-2020 впервые поднялся на подиум, а на этапе на дорожной версии «Индианаполиса» выиграл две гонки. За два этапа до окончания сезона Эдуардо занимает третье место в чемпионате.

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Лоренцо Патрезе

Сын Рикардо Патрезе — вице-чемпиона Ф-1 сезона-1992, выигравшего несколько гонок за «Уильямс», — пока выступает в картинге и уже дошёл до уровня чемпионата Европы. Плюс совсем недавно Лоренцо дебютировал в «формулах» — в итальянской Ф-4. Но больше похвастаться итальянцу пока нечем.

+ Джек Дуэн

Джек Дуэн, в отличие от других пилотов из этого материала, не является сыном или хотя бы внуком пилота Ф-1. Тем не менее не мы не могли не включить его в список: отец австралийца — пятикратный чемпион MotoGP Мик Дуэн. Джек Дуэн решил построить карьеру в автоспорте, но чемпионатов пока не выигрывал: он дважды становился вторым в азиатской Формуле-3, а, дебютировав в международной серии в 2020 году, не набрал ни одного очка.