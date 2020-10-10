Ферстаппен почти смог, но впереди всё равно «Мерседесы». Зато удивила «Феррари»

Шанс у «Ред Булл» был

После отмены пятничных тренировок в единственной сессии свободных заездов — в субботу утром — гонщики «Мерседеса» явно испытывали проблемы с балансом и время от времени допускали небольшие помарки. Тем не менее в итоговых протоколах Боттас и Хэмилтон расположились на первых строчках, и казалось, что квалификация подарит «Мерседесу» очередной поул или даже первый ряд.

Но после первых попыток финального сегмента на первой строчке расположился Макс Ферстаппен, опередивший гонщиков «Мерседеса» на несколько сотых. Однако после вторых попыток привычный статус-кво вернулся: «Мерседесы» прибавили больше, чем Ферстаппен, и в итоге Боттас завоевал третий поул в сезоне, Хэмилтон стал вторым, а Макс остался на привычной третьей позиции.

Четвёртое время в самый последний момент показал Шарль Леклер — и это повторение лучшего результата «Феррари» в этом сезоне, Александер Албон в 11-й раз проиграл напарнику в квалификации и занял пятое место, а гонщики «Рено» — Риккардо и Окон — расположились на шестом и седьмом местах.

Ландо Норрис — лучший представитель «Макларена» — будет стартовать восьмым, девятое место занял Серхио Перес, а замкнул десятку сильнейших Карлос Сайнс — для испанца это первое поражение от напарника в квалификации после Сильверстоуна.

Феттель снова в Q2

В седьмой раз подряд не пробился в финал Себастьян Феттель. После своей финальной попытки немец был десятым, но уже после Себа свой круг завершил Шарль Леклер, который в итоге выбил напарника на 11-е место. Правда, нельзя сказать, что Феттелю не хватило совсем чуть-чуть: десятой строчке в Q2 Себастьян проиграл 0,374 секунды.

На 12-м и 13-м местах расположились пилоты «Альфа Таури»: Пьер Гасли в девятый раз в одиннадцати квалификациях опередил Даниила Квята. Вряд ли 12-е и 13-е места в Фаэнце считают выдающимся результатом, зато оба пилота смогут выбирать шины на первый отрезок — в Сочи Квяту это очень помогло.

Антонио Джовинацци расположился на 14-й позиции — и для него это первый в сезоне выход в Q2, а на 15-й строчке остался Кевин Магнуссен — в прошлый раз датчанин опережал Грожана лишь в Монце.

Грожан ошибся, Халк — последний

16-е место в квалификации занял Ромен Грожан, хотя французу было по силам пройти и дальше. Но в решающей попытке Грожан выехал за пределы трассы и неплохой круг был аннулирован, пришлось сразу ехать ещё на одну попытку — и французу удалось прибавить, но на изношенных шинах пару десятых гонщик всё же потерял. Их в итоге и не хватило для выхода во второй сегмент.

Джордж Расселл квалифицировался 17-м — и в 11-й раз в сезоне опередил Николаса Латифи, который, к слову, на совершенно незнакомой трассе уступил более опытному напарнику лишь четверть секунды. 19-е место занял Кими Райкконен, который снова уступает Джовинацци во внутрикомандной дуэли, а замкнул протоколы Нико Хюлькенберг.

Выступление Халка было подтверждено лишь за 45 минут до старта квалификации — уже после того, как Стролл пропустил третью сессию свободных заездов. В итоге Нико пришлось выступать на машине, на которой вообще не удалось потренироваться. С одной стороны, немец уже познакомился с этим автомобилем в Сильверстоуне, но с другой — на этой трассе Хюлькенберг выступал в последний раз много лет назад в молодёжных сериях, да и RP20 с тех пор получила множество обновлений. В общем, Халк занял последнее место.

Гран-при Айфеля стартует в воскресенье 11 октября в 15:10 по московскому времени.