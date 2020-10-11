Хэмилтон повторил суперрекорд Шумахера. А Риккардо принёс-таки «Рено» подиум!

Боттас выиграл старт

На старте Хэмилтон лучше среагировал на сигналы светофора и перед первым поворотом занял более выгодную траекторию, для верности выдавив напарника за пределы трассы. Но Боттас каким-то чудом удержался бок о бок и в следующем повороте — где уже Валттери был на оптимальной части трассы — контратаковал напарника и вернул себе первую позицию.

Хэмилтон отступил и едва не попал под атаки Ферстаппена, но закрепился на второй позиции. Четвёртое место на старте сохранил Шарль Леклер, а на пятую позицию мимо Алекса Албона прорвался Даниэль Риккардо. Далее расположились Норрис, Перес и Окон, а лучше всех стартовал Антонио Джовинацци. Накануне итальянец впервые в сезоне пробился во второй сегмент квалификации, а на первом круге гонки отыграл ещё три позиции и поднялся с 14-го места на 11-е. Гасли и Квят с 12-й и 13-й позиций откатились на 14-ю и 15-ю.

За первые пять кругов тройка лидеров оторвалась от Леклера на десять секунд — «Феррари» не хватало темпа, и монегаск явно сдерживал Даниэля Риккардо. Австралиец пару раз атаковал Леклера с открытым антикрылом, но Шарлю удалось отбиться и сохранить позицию. Позади эту пару догнал Албон, но возможности провести атаку не было, и тогда в «Ред Булл» решили уже после седьмого круга сменить Алексу шины. А на девятом Риккардо всё-таки обогнал Албона — Даниэль перекрестил траектории в первом повороте, а во втором объехал «Феррари» снаружи.

Риккардо легко уехал от Леклера на три с лишним секунды, а сам Шарль сразу же попал под атаки Норриса и Переса. Но в «Феррари» решили вытащить гонщика из этой борьбы и после десятого круга сменили монегаску шины. И в тот самый момент, когда Леклер покидал пит-лейн, в первом повороте развернуло Феттеля. Немец испортил комплект резины и вынужден был раньше ехать в боксы — к 12-му кругу пилоты «Феррари» оказались на 17-м и 18-м местах.

Хэмилтон контратакует

Первые 13 кругов Льюис провёл позади Валттери Боттаса и не предпринимал активных действий, но в какой-то момент финн заблокировал шины на торможении в первый поворот, слишком широко из него выехал и пропустил напарника на первое место. Кроме того, Боттасу пришлось сразу же ехать в боксы — раньше, чем планировали стратеги. На трассу Валттери вернулся четвёртым — позади Хэмилтона, Ферстаппена и Риккардо.



На свежей резине Боттас быстро догнал Риккардо и опередил австралийца в шикане, поднявшись на третью строчку. В этот момент судьи объявили режим виртуального автомобиля безопасности — нужно было эвакуировать разбитый «Уильямс» Расселла — в него в первом повороте врезался Райкконен. Хэмилтон и Ферстаппен синхронно «переобулись» во время VSC и на рестарте гонки опережали Боттаса на 14 секунд.

Но худшее для финна было впереди: на 18-м круге Валттери передал команде, что двигатель теряет мощность. Боттас одного за другим пропустил Норриса, Переса, Окона, Сайнса и Риккардо и остановился в боксах — это был первый сход Валттери в сезоне-2020.



Не обошлось без проблем и у Даниила Квята. Россиянин боролся с Албоном, и тот снёс Квяту переднее антикрыло. Даниил еле-еле добрался до боксов, получил новый носовой обтекатель и вернулся на трассу последним — в 40 секундах позади Николаса Латифи. Алекс же получил от судей пять секунд штрафа.

Вскоре закончилась борьба за очки и для Эстебана Окона — «Рено» француза начала терять темп, и гонщик свернул в боксы. «Что-то сломалось. Тормоза не работают», — сказал пилот (вскоре команда подтвердила проблемы с гидравликой). На этом потери не закончились: всего через несколько кругов в боксах «Ред Булл» из-за технических проблем остановился Александер Албон. К середине дистанции о потере мощности «Макларену» сообщил Ландо Норрис. Британец продолжил заезд, но терял по секунде, а то и по полторы с круга относительно своих прямых соперников.



К середине дистанции в паре лидеров установился статус-кво: Хэмилтон на пять секунд опережал Ферстаппена и прибавлял каждый раз, когда Макс пытался приблизиться. На третье место вышел Даниэль Риккардо, который совершил пит-стоп во время VSC, а в борьбе за четвёртое место Серхио Перес прошёл Шарля Леклера, который после 36-го круга уехал на второй пит-стоп. На пятую позицию поднялся Карлос Сайнс, а Ландо Норрис, героически боровшийся с собственной машиной, держался шестым. Леклер же на свежих шинах быстро опередил нескольких пилотов и за 20 кругов до финиша вышел на седьмую строчку.

«Макларен» не выдержал

Ландо Норрис до финиша не дотянул — на 44-м круге британец свернул на обочину и остановил автомобиль у отбойников. С машиной явно было что-то не так — в кожухе бокового понтона была прожжена дыра, из которой валил дым. Чтобы эвакуировать «Макларен», судьи нейтрализовали гонку автомобилем безопасности. Риккардо и Сайнс первыми успели свернуть на пит-лейн, вскоре за свежими шинами отправились Хэмилтон, Ферстаппен, Гасли и Перес. На старой резине остались лишь Леклер (его «медиум» прошёл девять кругов) и Грожан (16 кругов на «харде»).

К рестарту позиции в первой пятёрке не изменились: Хэмилтон и Ферстаппен лидировали в гонке, Риккардо сохранил третье место, позади него расположились Перес и Сайнс, а на шестую строчку, которую занимал Норрис, вышел Леклер. Даниил Квят, перешедший на «софт», по-прежнему замыкал пелотон и шёл 15-м — позади Себастьяна Феттеля и оштрафованного за столкновение с Расселлом Кими Райкконена.



Автомобиль безопасности покинул трассу за одиннадцать кругов до финиша. Хэмилтон уверенно уехал от пелотона, продолжая прогревать шины перед первым поворотом, а вот Ферстаппен едва не уступил второе место Риккардо. Макс свою позицию отстоял, но уже к середине круга отставал от Льюиса на секунду. Риккардо остался третьим, далее по-прежнему шли Перес, Сайнс и Леклер, а вот Грожан не удержался на седьмой строчке и пропустил Гасли с Хюлькенбергом. На втором после рестарта круге Пьер Гасли объехал Леклера в первом повороте и опередил «Феррари» в борьбе за шестое место — свежая резина явно работала намного эффективнее.



Впереди Макс ничего не мог противопоставить Хэмилтону, который планомерно наращивал отрыв и за восемь кругов до финиша опережал «Ред Булл» на две секунды. В то же время Риккардо постоянно отставал от Ферстаппена, в свою очередь, маячивший в зеркалах Серхио Перес так и не вышел на дистанцию атаки.

Хэмилтон догнал Шумахера

Хэмилтон в концовке так и не встретил сопротивления и завоевал свою 91-ю победу, сравнявшись с рекордом Михаэля Шумахера — на трассе, одна из секций которой названа именем семикратного чемпиона. Вторым финишировал Макс Ферстаппен, а третье место — и первый с 2011 года подиум «Рено» — завоевал Даниэль Риккардо.



Серхио Перес занял четвёртое место, уверенно опередив Карлоса Сайнса. В этот уик-энд испанец впервые получил новинки и был ими очень недоволен, так что пятое место в такой ситуации — максимум возможного. Пьер Гасли занял шестое место, Шарль Леклер сохранил за собой седьмое место, а на восьмой строчке расположился Нико Хюлькенберг. На фоне возвращения в кокпит за полчаса до квалификации и старта с последнего места — неплохое достижение. Замкнули топ-10 Ромен Грожан и Антонио Джовинацци. Квят финишировал 15-м.

69 очков между Хэмилтоном и Боттасом

По итогам 11-го этапа отрыв Хэмилтона в общем зачёте вырос до 69 очков. Второе место занимает Боттас и он теперь лишь на 14 баллов опережает Ферстаппена. На четвёртую строчку поднялся Даниэль Риккардо, пятое место теперь занимает Серхио Перес, а Ландо Норрис теперь только шестой. Даниил Квят по-прежнему на 14-й позиции — у него 14 очков.



В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Ред Булл» на 180 очков, а в борьбе за третье место «Рейсинг Пойнт» опережает «Макларен». «Рено» и «Феррари» по-прежнему на пятом и шестом местах.



Следующий этап — Гран-при Португалии — пройдёт на трассе «Альгарве» в Портимане 25 октября.