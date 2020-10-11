Боттас снова всё испортил, «Ред Булл» и «Феррари» немного подтягиваются. Итоги ГП Айфеля

Льюис Хэмилтон завоевал 91-ю победу в Формуле-1 и сравнялся с державшимся 16 лет рекордом Михаэля Шумахера. Вместе с этим британец довёл свой отрыв в чемпионате до 69 очков и стал на два шага ближе к седьмому чемпионству. В Энстоуне празднуют свой первый за пять лет подиум, ну а «Ред Булл» и «Феррари» могут порадоваться за хороший темп в квалификации.



Основные итоги Гран-при Айфеля — в нашем традиционном обзоре.

Хэмилтон повторил суперрекорд Шумахера. А Риккардо принёс-таки «Рено» подиум! У Валттери Боттаса был хороший шанс победить, но он сам его испортил. А Квяту помешал Албон.

Хэмилтон не намерен останавливаться

Когда 1 октября 2006 года в Шанхае Михаэль Шумахер одержал свою 91-ю победу, Льюису Хэмилтону был 21 год — он только что стал чемпионом GP2 и готовился к дебюту за «Макларен» бок о бок с Фернандо Алонсо. 14 лет спустя Хэмилтон — самый титулованный пилот своего поколения, который стоит в шаге от того, чтобы превзойти достижения Михаэля — мало сомнений в том, что в этом году Льюис завоюет седьмой титул и сравняется с главным рекордом Шумахера.

Хэмилтон со шлемом Михаэля Шумахера Фото: Matthias Schrader — Pool/Getty Images

В качестве символичного приза после финиша сын Михаэля — Мик Шумахер — подарил Хэмилтону один из шлемов отца, тех времён, когда он выступал за «Мерседес». Те три года считаются провальными по мерками семи титулов с «Феррари», однако Шумахер был одним из тех, кто заложил фундамент нынешнего доминирования немецкой команды. «Я всегда считал, что рекорды нужны, чтобы их побивать», — сказал когда-то Михаэль и в некотором смысле побил с «Мерседесом» собственный рекорд.

Почти наверняка следующего рекордсмена придётся ждать долго. Среди действующих пилотов ближе всех к Хэмилтону Феттель, но сложно представить, что Себ одержит ещё четыре десятка побед. Кроме того, Льюис, судя по всему, не намерен останавливаться. Так, Шумахер побил рекорд Алена Проста в сентябре 2001-го и лидировал по числу выигранных Гран-при на протяжении 19 лет.

По стопам: Мик Шумахер и ещё 10 детей известных гонщиков на пути в Ф-1 Немец уже готовится дебютировать в Формуле-1, но вскоре его примеру рассчитывают последовать сыновья Алези, Баррикелло и Монтойи.

Боттас снова лишает себя шансов

Но если оставить торжественные моменты в стороне, то следует отметить, что победу Хэмилтону подарил Боттас, при этом Льюис по отношению к напарнику далеко не так агрессивен, как бывало в годы его борьбы с Росбергом. Валттери выиграл поул, но стартовал хуже напарника и позволил ему провести атаку в первом повороте — финн удержался снаружи, но в кои-то веки не сдался и Льюис отрулил, уступив позицию. Хэмилтон даже казалось смирился со вторым местом, как на ровном месте Боттас промахивается с торможением и пролетает мимо поворота.

Если бы Боттас добрался до финиша вторым, это уже было бы обидное поражение для пилота, выигравшего квалификацию и удержавшегося впереди на старте, однако в итоге финн вовсе остался без очков — отказал двигатель. Валттери сошёл и после одиннадцати этапов проигрывает в чемпионате напарнику 69 очков — даже две победы подряд не позволят финну отыграть такой разрыв. До конца сезона остаётся шесть этапов, и вопрос о титуле наверняка будет закрыт ещё до поездки в Бахрейн, даже если Валттери вдруг начнёт выигрывать гонку за гонкой.

Положение в общем зачёте (топ-10):



1.

2.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 147

4.

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 68

6. Ландо Норрис («Макларен») — 65

7. Александер Албон («Ред Булл») — 64

8. Шарль Леклер («Феррари») — 63

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 57

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 53…

14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 14. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 230 очков2. Валттери Боттас («Мерседес») — 1613. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1474. Даниэль Риккардо («Рено») — 785. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 686. Ландо Норрис («Макларен») — 657. Александер Албон («Ред Булл») — 648. Шарль Леклер («Феррари») — 639. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 5710. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 53…14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 14.

«Ред Булл» подтягивается. «Феррари» тоже

После квалификации руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что команда «наложила в штаны», когда Ферстаппен после первых попыток в Q3 опередил Боттаса с Хэмилтоном. В конце концов «Мерседес» вернул себе весь первый ряд (к слову, уже 74-й — до рекорда «Феррари» не хватает шести). В гонке Макс тоже в итоге не смог навязать лидерам серьёзной борьбы, а перед выездом автомобиля безопасности Ферстаппен проигрывал Хэмилтону десять секунд. Но время Макса в субботу действительно было прорывом.

Хэмилтон и Ферстаппен на подиуме Гран-при Айфеля Фото: Wolfgang Rattay — Pool/Getty Images

В третьем сегменте квалификации Ферстаппен проехал медленнее, чем во втором (его время в Q2, между прочим, позволило бы опередить на решётке Хэмилтона), таким образом лучший круг «Ред Булл» в этот уик-энд всего на 0,2 секунды медленнее, чем у «Мерседеса». В этом году «Ред Булл» ещё никогда не был так близок к лидерам квалификации.

Неплохо относительно предыдущих этапов в этот раз смотрелась и «Феррари». Лучший круг Леклера оказался на 0,9% медленнее времени поула, в то время как ближе всего Шарль подбирался к лидеру в Сильверстоуне и там проигрывал «Мерседесам» 1,3%. В гонке, правда, Леклер уступил Риккардо и финишировал седьмым, хотя мог бы подняться чуть выше, если бы обладал свежими шинами в борьбе с Гасли. Так или иначе, если судить по квалификации, «Ред Булл» и «Феррари» подтягиваются к лидерам — и не исключено, что в сезоне-2021 с нынешними шасси и обновлёнными моторами они смогут оказывать прессинг на «Мерседес».

Каковы шансы Квята удержаться в Ф-1 и останется ли Перес крайним? Интриги трансферов Кими Райкконен держит в неведении две команды, а Квяту предстоит заочная битва с Цунодой.

Абитебуль празднует первый подиум

Команда из Энстоуна не поднималась на подиум с 2015 года, когда Ромен Грожан на машине под именем «Лотус» приехал третьим в Бельгии (моторы у француза тогда были от «Мерседеса»). Пилоты «Макларена» с моторами «Рено» за последние полтора сезона трижды поднимались на подиум, но вот заводской команде в её новейшей — под руководством Сириля Абитебуля — формации до первой тройки удалось дотянуться только сейчас — четыре с половиной года спустя после возвращения под свой контроль «Лотуса».

После не очень внятного начала сезона «Рено» явно прогрессирует — в последних пяти гонках только «Мерседесу» удалось набрать больше очков, чем французской команде, которая резво ворвалась в борьбу за третье место Кубка конструкторов. «Макларену» «Рено» теперь уступает всего два очка, а «Рейсинг Пойнт» — шесть.

Даниэль Риккардо на подиуме Гран-при Айфеля Фото: Peter Fox/Getty Images

При этом, «Макларен» в последних гонках испытывает проблемы с обновлениями: сначала Ландо Норрис жаловался на новые компоненты в Сочи — и вернувшись к старой спецификации британец сражался в топ-5, а теперь с теми же проблемами столкнулся Карлос Сайнс. И это не слишком хорошие новости для инженеров в Уокинге.

Однако победить «Рейсинг Пойнт» будет тяжело. Команде уже в третий раз в сезоне приходится прибегать к услугам Нико Хюлькенберга, а в начале сезона её оштрафовали на 15 очков, тем не менее «Рейсинг Пойнт» вышел на третью строчку Кубка конструкторов. Даже в те уик-энды, когда всё идёт не по плану, «Рейсинг Пойнт» набирает очки — и в этом пока главная сила команды.

Положение в Кубке конструкторов:



1. «Мерседес» — 391 очко

2. «Ред Булл» — 211

3. «Рейсинг Пойнт» — 120

4. «Макларен» — 116

5. «Рено» — 114

6. «Феррари» — 80

7. «Альфа Таури» — 67

8. «Альфа Ромео» — 5

9. «Хаас» — 3

10. «Уильямс» — 0.

Хюлькенберг снова справился

О том, что в этот уик-энд ему придётся выступать в Формуле-1, Нико узнал в 9 утра в субботу. Без какой-либо подготовки немец сел за руль уже в квалификации, и хотя не смог никого опередить, более или менее освоился в машине и вспомнил трассу. Разумеется, в отличие от половины соперников у Хюлькенберга был опыт Гран-при на «Нюрбургринге», но вряд ли Нико на неделе перед этапом готовился к соревнованиям на симуляторе.

Так или иначе, в гонке немец, хотя поначалу и не блистал, прорвался в итоге на восьмое место и набрал ещё четыре очка. Выступив всего в двух гонках из одиннадцати, Халк уже набрал больше очков, чем «Альфа Ромео», «Хаас» и «Уильямс» вместе взятые. В непростых условиях Хюлькенберг снова избежал ошибок и опять напомнил о себе паддоку — в тот момент, когда его имя стало всё реже звучать среди кандидатов в «Хаас» и «Альфа Ромео».

Зато на фоне очередного провала Алекса Албона в «Ред Булл» могут ещё раз задуматься о замене тайца опытным пилотом — особенно на фоне прогресса, которого удалось добиться в квалификациях.