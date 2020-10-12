Соперник сломал Квяту крыло и гонку. Очередной глупый манёвр Албона и везение Гасли

По традиции разбираем главные моменты гоночного уик-энда Даниила Квята. Все шансы на продление результативной серии россиянин потерял после странного манёвра Александера Албона — с него сразу и начнём.

1. Не будем следовать хронологическому порядку — все равно исход Гран-при Айфеля для Даниила Квята был определён столкновением на 17-м круге гонки. К этому моменту положение россиянина как раз должно было начать улучшаться после старта на более жёстких шинах «медиум» и явной ставки на один пит-стоп. Но вот к Даниилу сзади подъехал Албон, который раз обрёк себя на очень раннюю остановку после блокировки колёс на первом же круге гонки.



Понятно, что комбинация болида «Ред Булл» и свежих шин давали Алексу преимущество, да и сам россиянин ему помог: Даниил не вписался в финальную шикану и срезал её, после чего в том числе по правилам должен был пропустить оппонента вперёд. Это Квят и сделал, поступив мудро. А вот про его соперника то же самое ну никак не скажешь…

Квят перед срезкой шиканы и столкновением с Албоном Фото: Joe Portlock/Getty Images

Выйдя вперёд, Албон вдруг решил, что болид Квята остался далеко позади. Таиландец решил сместиться влево, чтобы войти в финальный поворот по оптимальной траектории, но в итоге врезался задним колесом в переднее антикрыло Даниила. Болид россиянина тут же потерял крыло, после чего Даниилу пришлось ещё целый круг медленно возвращаться в боксы — хуже места для инцидента ни придумаешь. То есть Квят и кучу времени потерял, и был вынужден гораздо раньше запланированного менять шины.

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Но как такую промашку мог допустить Албон? Здесь есть ряд объективных и субъективных моментов. В оправдание Алекса скажем, что пилотам Ф-1 действительно трудно определять положение соперников на трассе («Я его просто не видел» — самое стандартное объяснение после инцидентов), к тому же зеркала заднего вида очень маленькие. С другой стороны, оправданием это не назвать. А если ты только что опередил соперника, неужели не стоит выбрать чуть более безопасный вариант? Да, более узкий вход в поворот мог привести к тому, что на стартовой прямой Квят попробует контратаковать (мы видели такие моменты в ходе гонки), но уж лучше так, чем выбивать соперника и набирать штрафные баллы.

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Увы, по итогам уже почти двух сезонов Албона в Формуле-1 можно констатировать: он никак не может избавиться от кавалерийских и просто глупых манёвров. Стиль Алекса — «была ни была» с регулярными инцидентами. Да, если соперник отступает, то получаются эффектные обгоны, но всё больше конкурентов и экспертов выражает недовольство манерой таиландца бороться.



Схожие жалобы в своё время были в адрес Ферстаппена, но Макс приходил в Формулу-1 с куда меньшим опытом и демонстрировал куда большую скорость, за что многое прощалось. В итоге голландец нащупал необходимую грань. Будет ли такая возможность у Албона, большой вопрос. После очередной неудачи он стал близок как минимум к понижению обратно в «Альфа Таури», хотя Хельмут Марко продолжает заверять, что для «Ред Булл» Алекс остаётся первым выбором на 2021 год.

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2. Вернёмся к Квяту. Многие поспешили обвинить Даниила в неумении обгонять после того, как на финальных кругах он так и не сумел опередить Николаса Латифи. Давайте всё-таки иметь в виду: болид россиянина получил серьёзные повреждения в процессе, пока от него отрывалось переднее антикрыло. А когда ты сильно потерял в прижимной силе, то трудно подобраться даже к «Уильямсу» на дистанцию атаки.



За россиянином как-то не было замечено безволия, а на сей раз он под финиш неоднократно просил гоночного инженера о сходе. Не потому, конечно, что Квяту было лень проехать несколько финальных кругов. Все понимают: оформленный сход — это возможность чуть поберечь ресурс двигателя и, самое главное, поставить новую коробку передач. Но команда всё-таки решила, что Даниилу стоит доехать до финиша. Что ж, её право.

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3. Теперь оглянёмся назад. Квалификация принесла нам и хорошую, и плохую новости. Хорошая — Квят проиграл Гасли меньше, чем обычно, а именно 72 тысячные. Плохая — всё-таки проиграл, и теперь Даниил гарантированно уступил Пьеру в квалификационной дуэли по итогам всего сезона – 2:9. Печально, ничего не сказать. Если россиянину будет суждено продолжить карьеру в Ф-1, то с выступлениями по субботам определённо что-то нужно делать, тем более если не получается полностью их компенсировать прорывами в день гонки.

4. На старте Квят проиграл две позиции, но в этот раз больших вопросов к Даниилу нет — так бывает. Квят хорошо среагировал на стартовые огни — как минимум не хуже Феттеля и Гасли. В первом повороте мимо обоих гонщиков «Альфа Таури» бодро проскочил Джовинацци, а чуть позже Квята опередил и Магнуссен, с которым они красиво боролись на протяжении нескольких поворотов. И Антонио, и Кевин стартовали на мягком «софте», что обеспечивало им преимущество в сцеплении на первом круге, так что претензий тут быть не должно. В «Альфа Таури» были морально готовы проиграть позиции ради последующего преимущества за счёт тактики.

Боттас снова всё испортил, «Ред Булл» и «Феррари» немного подтягиваются. Итоги ГП Айфеля Долгожданный подиум Риккардо и «Рено» оказался в тени 91-й победы Хэмилтона — рекорд Шумахера держался 16 лет.

5. К стратегии вопросов нет — как всё могло сложиться, легко понять на примере Пьера Гасли. В этот раз в «Альфа Таури» на удивление не стали разводить тактику, выбрав для гонщиков одинаковую. Правда, в ход гонки вмешался сейфти-кар, позволивший Гасли совершить второй пит-стоп, но и без него он должен был финишировать примерно на той же позиции — единственное, Леклера мог бы не опередить. Ну а Квяту ничто не мешало приехать прямо позади напарника. Правда, вопрос, сумели бы в «Альфа Таури» без проблем провести двойной пит-стоп во время выезда машины безопасности.

6. Напоследок констатируем: как это почти всегда и бывает в нынешнем сезоне, когда впереди довольно много сходов, то этим пользуется не Даниил, а Пьер. Пожалуй, единственное исключение было на «Муджелло», но в воскресенье всё сложилось как обычно. Сошли Боттас, Норрис, Окон и Албон, опять провалился Феттель, с конца пелотона стартовал второй «Рейсинг Пойнт», а воспользовался всем этим Гасли, набравший сразу восемь очков. Теперь общий счёт в паре Пьер-Даниил — 53-14. А при каких обстоятельствах он стал возможен, всем, увы, будет наплевать.