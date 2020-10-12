Албон провалился, Райкконен и Феттель снова подвели. Оценки за Гран-при Айфеля

Пока Леклер героически боролся за очки, четырёхкратный чемпион мира снова ошибся в гонке и проиграл уйму времени в квалификации.

11-й этап Формулы-1 — в рекордно субъективных оценках автора.

Даниэль Риккардо — 9



В квалификации Даниэль был слишком осторожен и в Q3 уступил собственному времени второго сегмента, хотя на стартовую позицию это в итоге не повлияло. В гонке же Риккардо ещё до первого пит-стопа прорвался на четвёртое место, которое со сходом Боттаса превратилось в третье. Это 30-й подиум Дэна в Формуле-1 — и первый после победы в Монако в 2018-м. В «Макларен» австралиец может уходить с чистой совестью — он всё-таки затащил «Рено» на подиум.



Серхио Перес — 8,5



На подиуме Гран-при Айфеля вместо Риккардо мог бы стоять Серхио Перес — если бы не автомобиль безопасности после схода Норриса. Первый пит-стоп Чеко совершил намного позже Риккардо и догонял «Рено» на свежих шинах, но появление сейфти-кара позволило обоим сменить резину, что обнулило тактическое преимущество «Рейсинг Пойнт». Так или иначе, после второго подряд четвёртого места Серхио входит в первую пятёрку общего зачёта — и это при пропуске двух гонок!



Макс Ферстаппен — 8



В квалификации «Ред Булл» был как никогда в этом сезоне близок к «Мерседесу», но в гонке сотворить чуда не удалось. К тому же в финальном сегменте Макс проехал медленнее, чем в Q2, хотя с временем второго сегмента опередил бы на решётке Хэмилтона. Но в итоге Ферстаппен стартовал только третьим и не смог вмешаться в борьбу «Мерседесов». В остальном Макс был как обычно быстр и не допускал ошибок.

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Пьер Гасли — 8



После проблемной квалификации француз стартовал на «медиуме» и предельно оттянул второй пит-стоп, а затем, воспользовавшись автомобилем безопасности, во второй раз сменил шины и обогнал под финиш Леклера. Если не считать победы Пьера в Монце, шестое место — лучший результат Гасли в сезоне.

Шарль Леклер — 8



Леклер блеснул в квалификации, но в гонке подтвердить этот результат не позволила машина. Кроме того, из-за раннего первого пит-стопа и остановки на середине дистанции на рестарте монегаск оказался на старых шинах и не смог сдержать Гасли. Тем не менее это уже третий финиш Шарля в топ-10 — так долго в этом году Леклер очков ещё не набирал.

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Нико Хюлькенберг — 8



Присоединившись к команде лишь в субботу утром, Хюлькенберг начал уик-энд с квалификации и предсказуемо оказался в ней последним. Однако, несмотря на спешку в подготовке, Нико с последнего места прорвался на восьмое. Разумеется, результатом немец во многом обязан сходам соперников, но и сам гонщик не допускал ошибок, грамотно работал с резиной и опередил не только «Хаасы» и «Альфа Ромео», но и Себастьяна Феттеля. Халк, таким образом, стал лучшим немецким пилотом домашнего Гран-при.



Ромен Грожан — 8



В квалификации француз разочаровал — он был быстр, но из-за широко выхода во втором повороте лишился своего лучшего круга и не попал в Q2. Гонка тоже началась паршиво: провалом на последнее место. Однако за счёт блестящей работы с резиной Ромен проехал дистанцию с одним пит-стопом, занял девятое место и набрал первые очки в сезоне. Не помешала даже травма пальца.



Антонио Джовинацци — 8



На «Нюрбургринге» Джовинацци впервые в сезоне вышел во второй сегмент, а затем выдал блестящий старт — с 14-го места на 11-е. «Альфа Ромео» по-прежнему уступает соперникам в скорости, да и тактика у итальянца была не самая выгодная, тем не менее он удержался на десятой позиции, отбившись от Феттеля, и набрал третий зачётный балл в этом году — теперь у Антонио в полтора раза больше очков, чем у Райкконена.

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Ландо Норрис — 8



На «Нюрбургринге» Норрис воспрянул духом и первый раз за два месяца опередил Сайнса в квалификации, затем прошёл Окона на старте и уверенно оставлял позади себя Переса — то есть в теории вполне мог вступить в борьбу за подиум с Риккардо. Но после проблем с силовой установкой гонка для Ландо закончилась раньше времени.



Льюис Хэмилтон — 7,5



Последние три этапа Хэмилтон уступает Боттасу в первых тренировках, но затем нагоняет финна, проводит отличную квалификацию и держится впереди на старте. В этот раз Льюис нагнать не смог — в финальном сегменте лидер чемпионата проехал медленнее, чем во втором, уступил напарнику в жёсткой борьбе на старте и в дальнейшем не оказывал на него активного прессинга. Вперёд Хэмилтон вышел только после ошибки Боттаса и его последующего схода, когда других соперников у Льюиса уже не осталось.

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Карлос Сайнс — 7,5

В этот уик-энд новинки, с которыми работал Норрис в Сочи, достались и Сайнсу, а с ними — и проблемы с балансом. Испанец не слишком сильно провёл Q3, уступив напарнику четверть секунды, и не смог подняться на первых кругах выше десятого места. Впоследствии Карлос не допускал ошибок и за счёт тактики и сходов соперников пробился на пятую строчку, но на финише позади остались лишь те, у кого была заведомо более медленная машина или не было утренней тренировки.



Кевин Магнуссен — 7



Магнуссен, в отличие от напарника, проехал гонку с двумя пит-стопами, и это в итоге её разрушило. К моменту выезда автомобиля безопасности датчанин был только 12-м и решил остаться на относительно старой резине — и потерял ещё одну позицию.



Даниил Квят — 7



Для Даниила Квята гонка была испорчена столкновением с Албоном уже после четверти дистанции. Алекс действительно действовал очень странно, однако россиянин сам пригласил соперника к атаке, когда ошибся в эске, а до этого проиграл напарнику в субботу.

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Джордж Расселл — 7



Расселл в очередной раз опередил напарника в квалификации, но на незнакомой трассе не смог выйти из первого сегмента, а борьбу в гонке вынужден был прекратить после столкновения с Райкконеном.



Валттери Боттас — 6,5



После победы в Сочи и поула на «Нюрбургринге» Валттери казалось, что финн обрёл уверенность и сможет хотя бы в отдельных гонках дать бой Хэмилтону. И во время опасного момента на старте Боттас не убрал ногу с педали газа, отстояв лидерство в гонке. Но лишь для того, чтобы потерять всё на 13-м круге. Впоследствии на его машине не выдержал двигатель, и разрыв в чемпионате в одно мгновение вырос в полтора раза — до 69 очков.



Николас Латифи — 6



Латифи проиграл Расселлу четверть секунды в квалификации и почти всю гонку ехал предпоследним, опережая лишь Даниила Квята на подбитой «Альфа Таури». Зато хотя бы поборолся с россиянином в концовке.

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Эстебан Окон — 6

Француз снова уступил Риккардо в квалификации, а затем слабо стартовал, пропустив на первом круге Ландо Норриса и Серхио Переса, и откатился на девятое место. Но даже пары очков Окон набрать не смог — проблемы с гидравликой и сход.



Кими Райкконен — 5



Второй уик-энд подряд Кими подводит команду. В Сочи он вылетел в квалификации, а на «Нюрбургринге» ошибся в борьбе с Расселлом и вынес его с трассы. На финише Райкконен был только 12-м — в 9,5 секунды позади Джовинацци.



Себастьян Феттель — 4



Четырёхкратный чемпион мира опять провалился. Во втором сегменте немец проиграл Леклеру 0,49 секунды — это даже больше, чем разрыв между Ферстаппеном и Албоном, а в гонке уже на десятом круге допустил ошибку и вылетел с трассы. К финишу Феттель был лишь 11-м, то есть в пяти последних гонках он набрал лишь один балл — против 18 у Леклера.

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Александер Албон — 3,5



После Гран-при Тосканы, на котором Албон впервые в карьере поднялся на подиум, прошло две гонки, и Алекс набрал в них лишь один балл. В квалификации таец снова проиграл Ферстаппену целую вечность (0,48 секунды), на старте застрял в трафике и так стремился отыграться, что снёс антикрыло Даниилу Квяту и получил вполне заслуженный штраф. Заезд закончился для Албона досрочно — камень пробил радиатор.