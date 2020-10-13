«Если честно, Албон был ужасен». СМИ — о новых провалах пилота «Ред Булл» и всей «Феррари»

А Риккардо хоть и на подиуме, но может расстроиться: точно ли уход из «Рено» станет верным решением?

Повторение рекорда Михаэля Шумахера Льюисом Хэмилтоном не смогло стать доминирующей темой в материалах СМИ после Гран-при Тосканы. Ибо как пройти мимо очередных провалов Александера Албона, Себастьяна Феттеля и «Феррари» в целом.

«Не ждите от Валттери титула»

Колумнист BBC Эндрю Бенсон отдаёт должное британскому гонщику «Мерседеса» после его 91-й победы в Гран-при.

«Без сомнений, у Хэмилтона была лучшая машина на протяжении последних семи сезонов, пусть даже у «Феррари» были свои вспышки между 2017 и 2019 годами, — признаёт автор. — Но было бы в корне неправильно считать это единственной причиной, по которой Льюис бьёт эти рекорды.

Для начала, Шумахер поставил свои рекорды по той же причине: «Феррари» доминировала с 2000 по 2005 годы так же впечатляюще, как и «Мерседес» с 2014-го. А Кларк и Фанхио — равно как и другие пилоты с впечатляющей статистикой — тоже получали преимущество благодаря быстрейшим машинам большую часть своей карьеры. Но почему эти гонщики оказывались в подобном положении? Потому что они были лучшими в своё время — точно так же, как Хэмилтон сейчас.

Вдобавок к этому Хэмилтон ведь был не единственным пилотом «Мерседеса» с 2013 года. Льюис выиграл 32 гонки в 2013-2016 годах по сравнению с 22 у Нико Росберга, который отобрал у него титул в 2016 году только потому, что Хэмилтон сильнее пострадал от проблем с надёжностью, пусть Льюис и сам себе не помог, допустив пару ошибок, которые он, вероятно, сейчас себе не позволил бы. А с момента прихода в команду Валттери Боттаса в 2017 году Хэмилтон выиграл 38 гонок против девяти у финна. В квалификации он тоже на другом уровне: его среднее преимущество над Росбергом было 0,14 секунды, а над Боттасом — 0,225».

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На этом закроем тему Льюиса — в ожидании следующей победы. У Джусто Ферронато из La Gazetta dello Sport есть справедливые претензии к напарнику британца.

«Обычный Боттас, — констатирует журналист в заголовке своего материала. — Валттери, всё по-старому. Финн снова уступил, хотя после победы в России кто-то даже мог подумать, что для него может вновь открыться окно надежд на выигрыш титула. С одной стороны, на «Нюрбургринге» были поул-позишен и отличный старт, но вот отличного выступления на протяжении всей гонки не последовало. Сход из-за технических проблем не спасает от критики: за несколько кругов до этого он заблокировал колесо и выпустил Льюиса вперёд. Всё как обычно: не ждите от Валттери титула, ему всё ещё не хватает совершенства для выступления на высочайшем уровне».

Зато блестящие выходные выдались у Даниэля Риккардо, который принёс первый подиум «Рено». Но не пожалеет ли теперь австралиец о грядущем уходе в «Макларен», задаётся вопросом Джон Вилде из PlanetF1.

«Вероятно, Риккардо — тот пилот, у которого сейчас наибольшие сомнения насчёт собственного решения о переходе. «Рено» сейчас отстаёт от «Макларена» всего на два очка, и импульс на стороне французского автопроизводителя, а на «Нюрбургринге» присутствовал генеральный директор компании Лука де Мео, у которого огромные планы на команду.

Пусть Даниэль сохраняет внешний оптимизм, но вероятно опасается, что он может покинуть корабль слишком рано. Риккардо нужно надеяться, что переход «Макларена» на моторы «Мерседес», что стало одним из главных аргументов в пользу перехода, окупится», — заключает Вилде.

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«Если честно, Албон был ужасен»

Его коллега по изданию Финли Креболдер в этот раз выставлял оценки и жёстко раскритиковал Александера Албона, поставив таиландцу всего 3 балла.

«Мы не преувеличим, если скажем, что счастливейшим моментом в гонке Албона, вероятно, было известие от команды, что нужно заехать в боксы и сойти. Если честно, он был ужасен. Почему? Ну, он дважды заблокировал колёса, вынес одну «Альфа Таури», когда её опережал, и жаловался по радио, когда не смог опередить вторую.

Быть может, мы жёстки. Может, проблема, приведшая к сходу, была у него всю гонку. Однако показателен тот факт, что некоторые верят, что его машина была в порядке, но «Ред Булл» просто решил оформить сход из-за плохого выступления Алекса. Становится всё труднее понять, почему команда захочет оставить его на следующий год».

Портал Sky Sports поставил Албону 5 баллов, назвав его уик-энд катастрофой. Даниилу Квяту, для сравнения, поставили 6,5: «Очки для Квята были вполне возможны, учитывая, что он ехал прямо за напарником в момент столкновения с Албоном, приведшего к потере переднего антикрыла».

Соперник сломал Квяту крыло и гонку. Очередной глупый манёвр Албона и везение Гасли Машина Даниила после аварии ехала так плохо, что он даже просил команду сойти.

Пьер Гасли получил 9 баллов от PlanetF1: «Что за сезон он проводит! Его бывшая команда в первую очередь критиковала Пьера за то, что он плохо обгонял, но он вновь доказал, что это не так. Мы увидели его обгоны Магнуссена, Райкконена, Феттеля, Грожана и Леклера и могли пропустить ещё какие-то. Прямо сейчас не так много гонщиков выступают лучше него».

Одним из таких пилотов можно назвать Нико Хюлькенберга — он получил от всё тех же экспертов PlanetF1 10 баллов.

«То, как выступил Нико, просто невероятно. Он стартовал последним, имея за плечами всего четыре круга, и никто не ожидал от него нахождения где-то рядом с очковой зоной. Однако он сразу же отыграл четыре места и поддерживал стабильный темп, поднимаясь всё выше. Да, у него была хорошая машина, а многие пилоты сошли, но то, что он за 60 кругов на непростой трассе не совершил ни одной ошибки, просто поражает. Эй, дайте ему кто-то место!» — требует издание.

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Может, для немца всё-таки освободится кокпит в «Ред Булл»? По крайней мере, стул под Албоном качается всё сильнее.

«Теперь «Ред Булл» в затруднительном положении. Кристиан Хорнер защищает Албона весь год, но, похоже, даже он просто цепляется за соломинку, когда говорит, что пилот «сделал ещё один шаг вперёд» — когда для нас было похоже, что он вновь сдал назад. На следующий год свободны Хюлькенберг и Перес. Да, потребуется сильное изменение командной политики, чтобы сделать кого-то из них напарниками Макса Ферстаппена, но может ли «Ред Булл» и дальше держаться за Албона?» — задаётся вопросом всё тот же Джон Вилде из PlanetF1.

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«Феррари» остаётся в аду»

Напоследок о «Феррари». Нико Росберг, отработавший Гран-при Айфеля в роли эксперта Sky Sports, жёстко прошёлся по Себастьяну Феттелю, который получил от британцев 5 баллов.

«Он совершил фальстарт — повезло, что не было штрафа. Его развернуло дважды за уик-энд, он уступал напарнику полсекунды на круге — хуже просто быть не могло», — заявил Росберг.

«Теперь Феттель уже семь суббот подряд не может пройти в третий сегмент, а с момента Гран-при Испании у него нет финишей в первой девятке. Проблемы продолжаются», — констатирует со своей стороны Sky Sports.

Албон провалился, Райкконен и Феттель снова подвели. Оценки за Гран-при Айфеля Пока Леклер героически боролся за очки, четырёхкратный чемпион мира снова ошибся в гонке и проиграл уйму времени в квалификации.

Но всё плохо и у «Феррари» в целом. Об этом пишет Умберто Дзапеллони из Il Jiornale.

«Пока Хэмилтон летит в сторону звания легенды, «Феррари» остаётся в аду. От очередного унижения команду спас лишь сейфти-кар. Стоило наполнить SF1000 топливом, как Леклер вернулся обратно на уровень этого проклятого сезона. Седьмое место — позади «Альфа Таури» Гасли. Шарль продолжает являть собой хоть что-то хорошее в этом сезоне, который хочется завершить как можно быстрее. Феттель же и вовсе не попал в очки: в борьбе за топ-10 он проиграл Антонио Джовинацци. Для «Альфа Ромео» это подвиг сравни успеху Хэмилтона», — завершает эксперт хоть на чём-то позитивном.