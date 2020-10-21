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Формула-1 в сезоне-2021: кто поедет за «Ред Булл» и «Альфа Таури», составы команд, слухи

Сколько в Формуле-1 будет россиян в 2021 году?
«Чемпионат»
Сколько в Формуле-1 будет россиян и чего ждёт Хэмилтон? Составы команд на 2021-й
На следующий сезон всё ещё свободно 8 вакансий. И это без учёта кресла, зашатавшегося в «Уильямсе».
Авто / Формула-1 0

Фиксируем последние трансферные слухи, связанные в сезоном-2021 Формулы-1. Глупый сезон переходов вновь набрал обороты: постоянно появляется новая информация о потенциальных гонщиках «Хааса» и «Альфа Ромео», по-прежнему неспокойно в царстве «Ред Булл».

Уже почти семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон никак не может найти время, чтобы всё обсудить с Тото Вольфом и подписать контракт на следующий сезон — это тоже рождает различные слухи, тем более с учётом того, что место в «Уильямсе» внезапно потеряет воспитанник «Мерседеса» Джордж Расселл. Трансферных интриг в Ф-1 всё ещё хватает!

Версия от 21 октября 2020 года

КомандаПилоты с контрактамиКандидаты
МерседесВалттери БоттасЛьюис Хэмилтон
ФеррариШарль Леклер
Карлос Сайнс
Ред БуллМакс ФерстаппенАлександер Албон
Серхио Пeрес
Нико Хюлькенберг
МакларенДаниэль Риккардо
Ландо Норрис
Альпин (Рено)Фернандо Алонсо
Эстебан Окон
Альфа ТауриПьер Гасли
Юки Цунода
Александер Албон
Даниил Квят
Астон Мaртин
(Рейсинг Пойнт)		Лэнс Стролл
Себастьян Феттель
Альфа РомеоКими Райкконен
Мик Шумахер
Антонио Джовинацци
Роберт Шварцман
Каллум Айлотт
Серхио Пeрес
Нико Хюлькенберг
ХаасНикита Мазепин
Мик Шумахер
Серхио Пeрес
Нико Хюлькенберг
Каллум Айлотт
Роберт Шварцман
Кевин Магнуссен
Ромен Грожан
УильямсДжордж Расселл
Николас Латифи		Серхио Перес

Свежие изменения в таблице выделены курсивом.

Полностью российский состав в американской команде Ф-1? И ещё три неожиданных слуха
Откуда ждать сюрпризов — из «Ред Булл», «Рено», «Альфа Таури», «Хааса» или «Уильямса»? Глупый сезон вновь в разгаре!
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