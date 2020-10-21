Сколько в Формуле-1 будет россиян и чего ждёт Хэмилтон? Составы команд на 2021-й
На следующий сезон всё ещё свободно 8 вакансий. И это без учёта кресла, зашатавшегося в «Уильямсе».
Фиксируем последние трансферные слухи, связанные в сезоном-2021 Формулы-1. Глупый сезон переходов вновь набрал обороты: постоянно появляется новая информация о потенциальных гонщиках «Хааса» и «Альфа Ромео», по-прежнему неспокойно в царстве «Ред Булл».
Уже почти семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон никак не может найти время, чтобы всё обсудить с Тото Вольфом и подписать контракт на следующий сезон — это тоже рождает различные слухи, тем более с учётом того, что место в «Уильямсе» внезапно потеряет воспитанник «Мерседеса» Джордж Расселл. Трансферных интриг в Ф-1 всё ещё хватает!
Версия от 21 октября 2020 года
|Команда
|Пилоты с контрактами
|Кандидаты
|Мерседес
|Валттери Боттас
|Льюис Хэмилтон
|Феррари
|Шарль Леклер
Карлос Сайнс
|Ред Булл
|Макс Ферстаппен
|Александер Албон
Серхио Пeрес
Нико Хюлькенберг
|Макларен
|Даниэль Риккардо
Ландо Норрис
|Альпин (Рено)
|Фернандо Алонсо
Эстебан Окон
|Альфа Таури
|Пьер Гасли
Юки Цунода
Александер Албон
Даниил Квят
|Астон Мaртин
(Рейсинг Пойнт)
|Лэнс Стролл
Себастьян Феттель
|Альфа Ромео
|Кими Райкконен
Мик Шумахер
Антонио Джовинацци
Роберт Шварцман
Каллум Айлотт
Серхио Пeрес
Нико Хюлькенберг
|Хаас
|Никита Мазепин
Мик Шумахер
Серхио Пeрес
Нико Хюлькенберг
Каллум Айлотт
Роберт Шварцман
Кевин Магнуссен
Ромен Грожан
|Уильямс
|Джордж Расселл
Николас Латифи
|Серхио Перес
Свежие изменения в таблице выделены курсивом.
Полностью российский состав в американской команде Ф-1? И ещё три неожиданных слуха
Откуда ждать сюрпризов — из «Ред Булл», «Рено», «Альфа Таури», «Хааса» или «Уильямса»? Глупый сезон вновь в разгаре!
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