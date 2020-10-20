Квят всё? В «Ред Булл» уже почти открыто говорят, что заменят россиянина на Цуноду

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко впервые в открытую заявил, что планирует сделать японского воспитанника молодёжной программы «быков» Юки Цуноду боевым пилотом «Альфа Таури» в сезоне-2021. Это заявление — практически приговор для карьеры Даниила Квята в Формуле-1. Хотя нюансы всё ещё остаются.
Как Цунода стал претендентом?
В программе «Ред Булл» в какой-то момент возник провал, когда на протяжении нескольких лет было некого перевести в Формулу-1 вслед за «перезревшим» Пьером Гасли. Пришлось вернуть ранее списанных Брендона Хартли и Александера Албона, безуспешно экспериментировать с Сержио Сетте Камарой и Лукасом Ауэром, и только в 2020-м вдруг случился прорыв. Пожалуй, даже вопреки ожиданиям руководства «Ред Булл» Юки Цунода выстрелил в первом же сезоне в Формуле-2, вступив в борьбу за победы и топ-3 общего зачёта.
Шустрый японец был идеальным кандидатом на повышение, тем более что считалось, что его дебют в Ф-1 позволит уговорить «Хонду» остаться в чемпионате мира. Автогигант все равно решил уйти из Формулы-1, но теперь Хельмут Марко подтвердил: даже в свете последних новостей «Ред Булл» твёрдо намерен дать Юки шанс.
Ранее босс «Альфа Таури» Франц Тост говорил осторожно — мол, возможно, посадим Юки на пятничную тренировку и молодёжные тесты, а дальше пусть смотрит «Ред Булл». Оно и понятно: у Тоста если и есть право голоса, то только консультативное, а решать все равно Хельмуту. И он, похоже, для себя уже определился.
Что может помешать Цуноде?
«Мы планируем дать Юки место в „Альфа Таури“. Для этого ему просто нужно набрать очки для получения суперлицензии», — сказал Хельмут Марко в интервью немецкому Sky.
Таким образом, от контракта с «Альфа Таури» Юки отделают лишь успешные выступления в финальных гонках сезона Формулы-2. Цунода гарантированно получит суперлицензию при попадании в топ-5, а при топ-6 ему понадобится участие в пятничных тренировках Ф-1 или личное разрешение ФИА.
Сейчас Юки занимает в общем зачёте третье место, но это довольно условно: идущего четвёртым Кристиана Лундгора японец опережает на два очка, а двух россиян Шварцмана и Мазепина — на семь. Так что перспектива опуститься на полупроходную шестую позицию налицо. Ниже — сложнее, но тоже реально: Луи Делетраз проигрывает Цуноде 25 очков, Чжоу Гуаньюй — 27,5. То есть фактически это цена одной победы в гонке, а в розыгрыше ещё 96 очков — с учётом бонусов за поул-позишн и быстрейшие круги. Соответственно, какая-то определённость с суперлицензией Цуноды может появиться не ранее конца ноября, когда состоится предпоследний этап — до этого момента ждать официальных объявлений не следует.
Но даже если Юки вдруг провалится и останется вне Ф-1, Квята это может не спасти. Всё более реалистичен вариант, при котором обратно в «Альфа Таури» понизят Александера Албона, взяв на его место в «Ред Булл» опытных гонщиков со стороны — Переса или Хюлькенберга. Так что вполне возможно, что в 2021-м в Ф-1 не окажется ни Цуноды, ни Квята.
Почему Цунода должен заменить именно Квята?
Ну а кого ещё? Пьер Гасли в нынешнем сезоне выступает просто потрясающе. Француз силён в квалификациях (9-2 с Квятом), быстр и удачлив по воскресеньям. Да, Гасли здорово подфартило с победой на Гран-при Италии, но он мастерски воспользовался этим шансом и даже без учётом гонки в Монце побеждал бы Даниила по очкам — 28:12.
При этом в «Ред Булл» дали понять, что опыт выступлений Пьера за основную команду был столь неудачным, что возвращать француза в головную команду не планируют. Соответственно, Гасли сохранит за собой место в «Альфа Таури» и, по замыслу «быков», постарается вывести команду на новый уровень после революционного изменения правил в 2022 году.
Правда, прошёл дикий слух, что Гасли может оказаться в «Рено» вместо разочаровавшего соотечественников Эстебана Окона. И сообщало об этом вроде бы авторитетное издание Blick, да только потом его автор вдруг оправдался, что просто прочитал о подобном слухе «где-то в интернете» — да уж, солидная работа с источниками!
Не исключаем, что в «Рено» и правда не прочь взять Гасли, но у Окона полноценный двухлетний контракт и руководство наверняка сначала посмотрит на него в борьбе с суперветераном Алонсо, а уже потом будет решать. Тем более что есть и свои классные воспитанники — Лундгор и в чуть меньшей степени Гуаньюй.
Что дальше с Квятом?
Как видим, карьера Даниила в Ф-1 продолжится лишь в том случае, если совпадут сразу два условия: Албона оставят в «Ред Булл», а Цунода провалится в Ф-2 и будет отправлен на «переобучение».
Вариантов за пределами системы «Ред Булл» у Квята нет. Формально остаются вакансии в «Мерседесе», «Альфа Ромео» и «Хаасе», но везде хватает своих кандидатов — из программ поддержки и/или с деньгами. Так что уход из «Альфа Таури», увы, завершит пребывание Даниила в Ф-1.
Куда ему пойти дальше? Ну, если говорить о чемпионате мира, то не исключаем, что Квята с радостью вновь позвала бы к себе «Феррари» на роль одного из резервных гонщиков и пилотов по развитию. В теории он мог бы работать в этом качестве и в «Ред Булл» — так, как это долгие годы делает Себастьен Буэми, у которого серьёзная параллельная занятость в Ф-Е и WEC. С учётом пока не побеждённого коронавируса у Даниила были бы некоторые шансы вновь выступить на Гран-при в 2021 году.
За пределами Ф-1 самым логичным вариантом выглядит переход в Формулу-Е, но вакансий на следующий сезон там остаётся всё меньше, причём не в самых сильных командах. Было бы логичнее взять паузу, поработать на тестах и усилиями Николя Тодта добиться хорошего соглашения на сезон-2021/2022.
Также Квят говорил, что ему интересны ралли или даже NASCAR. Можно приглядеться и к новому классу гиперкаров в серии WEC, если там будут вакансии в действительно интересных проектах. Или мы всё-таки рановато хороним карьеру Даниила в Ф-1?
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