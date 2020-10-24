В Портимане более жёсткая резина внезапно оказалась быстрее, но даже на ней Феттель провалился!

Квят снова проиграл напарнику, а Макс боролся. Но на поуле всё равно Льюис — на «медиуме»!

Поул на «медиуме»

Во всех тренировках темп задавал Валттери Боттас — его напарник Льюис Хэмилтон вновь столкнулся с проблемами с балансом. Макс Ферстаппен каждый раз уступал финну порядка полусекунды, однако вплоть до квалификации голландец не проехал ни одного по-настоящему быстрого круга на «софте», а все его результаты в тренировках были показаны на «медиуме». Учитывая поправку в 0,6 секунды — именно так оценивает «Пирелли» разницу между двумя наиболее мягкими составами в этот уик-энд, борьба за поул обещала быть как никогда в этом сезоне непредсказуемой.

В первом сегменте «Мерседес» и «Ред Булл» и правда смотрелись более или менее на одном уровне, но во втором сегменте немцы квалифицировались на «медиуме» — и всё равно Боттас «привёз» Ферстаппену 0,57 секунды, хотя Макс уже был на мягких шинах. Казалось, для действующих чемпионов квалификация вновь станет лёгкой прогулкой, но в первых попытках Q3 Боттаса, Хэмилтона и Ферстаппена разделили лишь 0,12 секунды!

На вторую попытку первым из числа лидеров выехал Хэмилтон — и британец неожиданно «обул» «медиум». Дело в том, что «Пирелли» привезла в Португалию самый жёсткий набор резины, на её прогрев порой уходило несколько кругов, и «софт» в этот момент уже не обеспечивал необходимого сцепления. Первым же быстрым кругом на «медиуме» Льюис улучшил своё время на десятую долю секунды и превзошёл время Боттаса.

Тем временем Валттери тоже перешёл на «медиум» и вернул себе первую строчку — 1:16,754. Однако у Хэмилтона, который раньше выехал на трассу, оставалась ещё одна попытка, и он сумел найти ещё одну десятую — 1:16,652. Льюис в итоге завоевал 97-й поул в карьере, а «Мерседес» — 75-й первый ряд в Гран-при Формулы-1 (до рекорда «Феррари» осталось совсем немного).

Макс Ферстаппен остался на третьей позиции, отличное четвёртое место — уже во второй раз подряд — завоевал Шарль Леклер, а замкнул пятёрку быстрейших Серхио Перес. Алекс Албон на шестой строчке — он 0,53 секунды уступил напарнику, седьмое и восьмое места заняли Карлос Сайнс и Ландо Норрис, опередившие Пьера Гасли и Даниэля Риккардо.

Квят на 13-м месте

На одиннадцатой позиции квалифицировался Эстебан Окон, который на 0,012 секунды опередил Лэнса Стролла, а Даниил Квят занял 13-е место. Россиянин неплохо начал финальную попытку в Q2 и улучшил на первом секторе, но потерял на втором и третьем и в итоге не улучшил своего времени. Пьер Гасли во второй части квалификации проехал на 0,36 секунды быстрее.

Джордж Расселл в очередной раз пробился во второй сегмент — он на 14-й позиции, а 15-ю строчку занял Себастьян Феттель. Немец, как и Леклер, обе попытки в Q2 провёл на «медиуме», но если Шарль пробился в финал, то Феттель оказался на 0,55 секунды медленнее напарника. Для Себа это уже восьмая подряд квалификация без Q3.

Все клиенты «Феррари» остались в Q1

Кими Райкконен и Антонио Джовинацци до последнего сражались за выход во второй сегмент, но в итоге пилоты «Альфа Ромео» остались на 16-м и 17-м местах. Кими расположился выше напарника, но и ему не хватило 0,27 секунды — довольно много на относительно короткой трассе.

18-е и 19-е места заняли пилоты «Хааса». Ромен Грожан не смог улучшить в последней попытке, но даже первой хватило, чтобы опередить Кевина Магнуссена. Замкнул протоколы Николас Латифи. У канадца была неплохая вторая попытка, которая позволила бы опередить хотя бы один из «Хаасов», но её аннулировали за нарушение границ трассы, а в последующих дебютант не смог дотянуться до того времени.

Гран-при Португалии стартует в воскресенье 25 октября в 16:10 по московскому времени.