Хэмилтон побил вечный рекорд Шумахера по победам! Квят провалился и стал последним

Сайнс прорвался с 7-го места в лидеры, а Перес налетел на Ферстаппена — сенсационный первый круг в Портимане! Чеко потом даже отыгрался.

Прорыв и падение Сайнса

На старте гонки всё внимание было приковано к двум «Мерседесам» на первом ряду стартовой решётки, и Валттери Боттас вновь разогнался со своей позиции хуже, упустив Хэмилтона и Ферстаппена. Но на скользкой и прохладной трассе «медиум» британца прогревался хуже, и Боттас, который жёстко контратаковал Макса на торможении, догнал Льюиса и обогнал того, вырвавшись в лидеры. Позади Ферстаппен зацепил Серхио Переса и отправил мексиканца на обочину.

Столкновением «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт» воспользовался Карлос Сайнс — его «софт» обрёл сцепление с трассой куда быстрее. Оказавшись на третьем месте, Карлос воспользовался заминкой Хэмилтона, а кругом спустя опередил и Боттаса — «Макларен» сенсационно возглавил Гран-при Португалии на втором круге!

Лидером Сайнс держался недолго. К четвёртому кругу «Мерседесы» прогрели шины и догнали Карлоса, темп которого теперь был на несколько десятых слабее, и на шестом Валттери прошёл испанца, вернувшись на первую позицию. На седьмом круге на стартовой прямой мимо «Макларена» проехал Хэмилтон — к этому моменту отставший от Боттаса на 1,7 секунды. Ну а ещё кругом позже Сайнса прошёл и Ферстаппен.

Карлос, казалось, закрепился на четвёртой позиции, но к 12-му кругу «Макларен» догнал Шарль Леклер — на «медиуме» «Феррари» ехала быстрее! Шарль без видимых проблем обогнал Сайнса и вернул себе четвёртую строчку.

За что «пинают» Льюиса Хэмилтона. Британец снова пререкается с легендарным чемпионом Сэр Джеки Стюарт сказал, что не считает Льюиса величайшим в истории, и тот решил ответить. Зря.

Стролл делает это опять

Первый плановый пит-стоп состоялся на 12-м круге — Кими избавился от «софта» первым. На старте финн умудрился с последних рядов на шестое место, но затем одного за другим пропустил ряд соперников и из боксов вернулся последним. На 14-м круге свежий «медиум» получил Риккардо.



Пока в других командах планировали пит-стопы, на 18-м круге не поделили трассу Ландо Норрис и Лэнс Стролл. «Рейсинг Пойнт» был явно быстрее «Макларена» на изношенном софте, и Стролл поравнялся с соперником по внешней траектории, а в следующий поворот въехал так, словно Ландо уже позади, но тот был всё ещё рядом. Оба потеряли огромное количество времени и вынуждены были отправиться в боксы, хотя до этого боролись в топ-10.

Столкновение во многом напомнило контакт Стролла с Ферстаппеном в тренировках, когда канадец точно так же налетел на автомобиль соперника с внешней траектории. Судьи впоследствии выписали Лэнсу штраф.



Тем временем разгорелась борьба и впереди — после 19 кругов темп Хэмилтона был выше, он постепенно подтянулся к напарнику и за счёт воздушного мешка на стартовой прямой опередил Боттаса перед первым поворотом. Валттери нечем было ответить напарнику, и разрыв мгновенно достиг секунды, а на следующем круге — двух.



Пит-стопы стартовавших на «софте» продолжились: после 22 кругов в боксы заехал Ферстаппен — за 44 круга до финиша Макс получил свежий «медиум». Карлос Сайнс совершил пит-стоп в конце 25-го, ну а дольше всех держался Пьер Гасли — он на стартовом «софте» проехал 28 кругов. Оба, правда, оказались позади Даниэля Риккардо, хотя опережали его к концу первого отрезка — Сайнс со своего пит-стопа выехал позади «Рено», а Гасли пропустил австралийца, пока прогревал шины.

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Перес возвращается в топ-5

Лидеры начали пит-стопы после 40 кругов — Льюис Хэмилтон, оторвавшийся от Боттаса на 10 секунд, поехал в боксы первым и вернулся на трассе на «харде». Когда Валттери сообщил об этом инженер, финн спросил, может ли получить «софт», но стратеги решили не рисковать и на вторую машину тоже поставили жёсткие шины. Из боксов Боттас вернулся в 8,4 секунды позади напарника, но пока прогревал резину и справлялся с трафиком, разрыв вырос до 11,2.



Ферстаппен после пит-стопов лидеров отставал от Боттаса на 9,5 секунды, но ехал на «медиуме» и отыгрывал у Валттери по нескольку десятых с круга, а на четвёртой позиции закрепился Шарль Леклер, на середине дистанции перешедший на «хард». Пятым же держался Эстебан Окон — француз на стартовом комплекте «медиума» проехал 53 круга и первый пит-стоп совершил, когда до конца оставалось менее пятой части дистанции.

Из боксов Эстебан выехал восьмым — прямо перед Даниэлем Риккардо, а вот его пятое место унаследовал Серхио Перес. После вылета на первом круге Чеко перешёл на «медиум» и проехал очень сильный отрезок, вернувшись на трассу впереди Гасли, Сайнса и Риккардо (Дэн в итоге пропустил обоих обратно).



Отрыв Хэмилтона к этому моменту достиг 16,3 секунды — Льюис для верности поставил на 56-м круге рекорд гонки. Ферстаппен перестал приближаться к Боттасу и решил поберчь резину.

92 победы — есть новый рекорд

Льюис Хэмилтон благополучно довёл гонку до победы и выиграл 92-й Гран-при в карьере — до него такого не удавалось никому в истории. Прежний рекорд — 91 победа в Гран-при — в октябре 2006 года установил Михаэль Шумахер, в предыдущей гонке британец сравнялся с ним, а теперь — поставил новый. Валттери Боттас финишировал вторым, так и не сумев навязать борьбы Хэмилтону, а третье место занял Макс Ферстаппен — для голландца это 40-й подиум в Формуле-1.

Четвёртую позицию удержал Шарль Леклер, и это показывает, что «Феррари» удалось найти общий язык с новым автомобилем, а на пятое место на предпоследнем круге прорвался Пьер Гасли, опередивший Серхио Переса — в концовке Чеко уступил ещё и Сайнсу, чей «Макларен» в целом в этой гонке смотрелся довольно слабо. Восьмое и девятое места достались гонщикам «Рено» — Эстебану Окону и Даниэлю Риккардо. Замкну топ-10 Себастьян Феттель.



Для Даниила Квята гонка закончилась последним местом. Россиянин уже на старте откатился в конец пелотона и после первого пит-стопа угодил в трафик. Квят совершил пару обгонов, но в итоге вынужден был во второй раз заезжать в боксы и финишировал 19-м. К этому моменту он получил пятисекундный штраф за несоблюдение трассы, но в любом случае не имел шансов на попадание в очки.



В общем зачёте Льюис Хэмилтон теперь опережает Боттаса на 77 очков, третье и четвёртое места по-прежнему занимают Ферстаппен и Риккардо, а на пятую строчку поднялся Леклер. Даниил Квят занимает 14-е место.



В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Ред Булл» на 209 очков — с большой долей вероятности уже в следующей гонке судьба командного титула будет решена.



Следующий этап — Гран-при Эмилии-Романьи — пройдёт на Автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле с 30 октября по 1 ноября.